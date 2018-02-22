Kurulun, TFF'nin internet sitesinde yer alan açıklamasında, Atiker Konyaspor maçında gördüğü sarı kartla Fenerbahçe derbisi öncesi cezalı duruma düşen Talisca için Beşiktaş'ın yaptığı itirazın reddine karar verildiği bildirildi. Beşiktaşlı futbolcu Talisca, Atiker Konyaspor maçında gördüğü kartla bu sezon Spor Toto Süper Lig'de 4. kartına ulaşmış ve cezalı duruma düşmüştü. Beşiktaş Kulübü, sarı kartın ve cezai uygulamaların kaldırılmasına ilişkin PFDK'ye itirazda bulunmuştu. Brezilyalı futbolcu, 25 Şubat Pazar günü Fenerbahçe'yi konuk edecekleri maçta forma giyemeyecek.
Beşiktaş’ın Talisca başvurusu reddedildi
22.02.2018 - 17:50 | Son Güncelleme: 22.02.2018 - 18:01
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Talisca'nın Atiker Konyaspor maçında gördüğü sarı kartın iptali için Beşiktaş'ın yaptığı başvuruyu reddetti.
Etiketler : Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu,Talisca,beşiktaş,
545647 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/editorunsectikleri/545647.aspx
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