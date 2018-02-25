Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Beşiktaş Fenerbahçe maçını Az tv (İdman tv)'den Canlı izleme linki haberimizde. Ligde gözler 23. hafta oynanan Beşiktaş Fenerbahçe derbisinde. Bu dev mücadelenin zirveye etkisi çok büyük olacak. Şenol Güneş'in öğrencileri, Fenerbahçe karşısında 3 puan peşinde. Peki Beşiktaş Fenerbahçe maçı AZ TV İdman TV Şifresiz canlı izle ve canlı skoru kaç kaç? İşte detaylar...

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Derbiler "kızarıyor"

İki takımın son 15 sezonda yaptığı 42 resmi maçta hakemler toplam 33 kırmızı, 241 de sarı kart kullandı. Bu süre içindeki 35'i Süper Lig, 5'i Türkiye Kupası, 2'si de TFF Süper Kupa olmak üzere 42 maçta Beşiktaş'tan 20, Fenerbahçe'den ise 13 futbolcu kırmızı kart gördü. İki takım arasında oynanan son derbide ise kartlar havada uçuştu. Hakem Ali Palabıyık, Fenerbahçe'de Luis Neto ve İsmail Köybaşı, Beşiktaş'tan ise Ricardo Quaresma, Atiba Hutchinson ve Oğuzhan Özyakup'a kırmızı kartını gösterdi.

Şubat derbileri

Beşiktaş ile Fenerbahçe futbol takımları arasında yarın yapılacak 2018'in ilk derbisi öncesi şubat ayındaki karşılaşmalarda Beşiktaş, galibiyetlerde üstü durumda bulunuyor. İki ekip, 94 yılda oynadıkları toplam 344 maçtan 25'ini şubat ayı içinde yaptı. Yılın ikinci ayındaki karşılaşmalarda Beşiktaş 10, Fenerbahçe 9 galibiyet aldı, 6 maç da berabere bitti. Fenerbahçe'nin 24 golüne, Beşiktaş 21 golle yanıt verdi. İki takım şubat ayında en son geçen sezon Ziraat Türkiye Kupası'nda karşılaştı. Kupada son 16 turunda 5 Şubat 2017'de Vodafone Park'ta oynanan maçı Fenerbahçe 1-0 kazandı.

Sakat, cezalı ve ceza sınırındaki oyuncular

Beşiktaş, Fenerbahçe derbisinde kart cezalısı iki önemli oyuncusundan yoksun mücadele edecek.

Atiker Konyaspor deplasmanında sarı kart gören Pepe ve Anderson Talisca, kritik derbide forma giyemeyecek.

Siyah-beyazlı ekipte Caner Erkin, Oğuzhan Özyakup, Adriano Correia ile Gary Medel, derbide sarı kart görmeleri halinde Trabzonspor ile oynanacak mücadelede takımını yalnız bırakacak.

Fenerbahçe'de ise sakatlığı bulunan Hollandalı futbolcu Vincent Janssen ile sarı kart cezalısı Hasan Ali Kaldırım, derbide forma giyemeyecek.

Öte yandan Fenerbahçe'de, İsmail Köybaşı ve Roberto Soldado sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE MAÇI AZ TV ŞİFRESİZ İZLE

BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE MAÇI İDMAN TV ŞİFRESİZ CANLI İZLE

İDMAN TV YAYIN AKIŞI

25.02.2018

04:00 Qış Olimpiya oyunları.Körlinq. Final. Qadınlar (canlı)

08:00 Qış Olimpiya oyunları.Bobsley (canlı)

09:00 Qış Olimpiya oyunları.Xokkey . Final (canlı)

11:30 Qış Olimpiya oyunları.Xizək yarışları. Qadınlar. 30 km (canlı)

13:30 Voleybol.Kişilər. Lokomotiv.U18 (yeni)

14:15 Qış Olimpiya oyunları. Təntənəli bağlanış mərasimi (canlı)

17:00 Qış Olimpiya oyunları.

17:40 İdman xəbər

18:05 Futbol. İngiltərə çempionatı. “Mançester Y” – “Çelsi” (canlı)

21:30 Futbol.İspaniya çempionatı.”Valensiya” – “Real Sosyedad”(canlı)

23:20 İdman rekordları

23:45 Futbol.İspaniya çempionatı. “Sevilya” – “Atletiko” M (canlı)

01:40 Qış Olimpiya oyunları.

03:00 İdman xəbər

03:20 Qış Olimpiya oyunları.

08:00 İdman xəbər

AZ TV YAYIN AKIŞI

25.02.2018

8:00 "Xəbərlər"

8:30 Televiziya filmi

9:00 "Ovqat"

10:30 "Həftənin mənzərəsi" (ingilis dilində)

11:00 "Pillə"

12:00 "Azərbaycan Respublikasına xidmət edirəm"

13:00 "Muğam dünyamız"

14:00 "Xəbərlər"

14:30 "Səadət"

15:30 Televiziya filmi: "Xurşidbanu Natəvan"

16:00 "Parlament həftəsi"

17:00 "Xəbərlər"

17:30 Bədii film: "Qəhrəmanlar əsri"

19:00 "Mən azərbaycanlıyam". İntellektual oyun

20:00 "Həftə". Analitik-informasiya proqramı

21:30 "Sevilənlər"

23:00 Bədii film: "Küləklə danışanlar"

1:10 "Musiqi dəqiqələri"

1:30 "Ovqat"

3:00 "Həftə". Analitik-informasiya proqramı

4:30 "Mən azərbaycanlıyam". İntellektual oyun

5:30 "Sevilənlər"

7:00 Televiziya filmi

7:30 Klassik musiqi

Nasıl netten izleyebilirim?

Az TV Canlı Yayın, Az TV İzle ve Az TV Canlı Mobil gibi kelimelerde ecanlitvizle.co adresini tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Az TV Frekans Bilgileri

Uydu -> Azerspace 1, Frekans -> 11175 Mhz, Polarizayon -> Yatay (H), Sembol Oranı -> 27500, FEC -> 5/6