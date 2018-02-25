Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kûtulamâre destanını konu alan ve TRT 1'in önemli yapımları arasında bulunan Mehmetçik Kûtulamâre milyonları ekrana kilitlemeye devam ediyor. Son bölümde İngiliz ajanı Cox'u kıstıran Süleyman Askeri, Wilson'un bombalı saldırısıyla Cox'u elinden kaçırdı. 4. bölümde esir düşen Hüsrev oğlu Said ise Mehmet, Mevlüt, Niyazi ve Zeynep'in yardımıyla kurtarıldı. Çatışmada yaralanan Cox, İngiliz karargahına ulaştı ama İngiliz generaller tarafından reddedildi. Cepheden de uzaklaştırılan Cox, Osmanlı askerlerinin taarruzuyla çılgına döndü. Süleyman Askeri nasıl yaralandı, Mehmet neden esir düştü, Cox'un yeni hamlesi ne soruları ise Mehmetçik Kûtulamâre 6. bölümde cevap bulacak.

MEHMETÇİK KUTÜLAMARE 6. BÖLÜM FRAGMAN İZLE

Son bölümde yaşanan büyük heyecan sonrası Mehmetçik Kûtulamâre yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Görüntülerde Süleyman Askeri'nin yaralandığı görülürken, Hüsrev oğlu Mehmet'in de Osmancık Taburu'ndan askerler ile İngilizlere esir düştüğü ortaya çıktı. İngilizlerin büyük hezimete uğradığını da gösteren fragman da, Cox çılgına döndü.

MEHMETÇİK KUTÜLAMARE SON BÖLÜM TIKLA İZLE

TEŞKİLATI MAHSUSA NEDİR?

MEHMETÇİK KUTÜL AMARE OYUNCULARI KİMLER?

MEHMETÇİK KUTÜLAMARE KONUSU NE?

Dizinin künyesinde "Mehmetçik Kûtulamâre"nin konusu şöyle anlatılıyor:

Mehmetçik Kûtulamâre dizisi, Birinci Cihan Harbi’ne hazırlanan Osmanlı devletinde, tek hayalleri devletin yeniden dirilişi ve kurtuluşu olan, gönlünde vatan sevdasından başka bir şey bulunmayan Mehmet ve arkadaşlarının destansı hikâyesini konu alıyor. Darülfünun talebesi olan Mehmet, vatanı için her türlü fedakarlığı ve çabayı göstermekten geri durmaz. Bu amaçla başında Süleyman Askeri Bey’in bulunduğu ve en kabiliyetli askerlerin seçildiği Osmancık Taburu’na katılıp cepheye gitmek için büyük bir mücadele gösterir.

İhtişamlı bir devletin varislerine bıraktığı son destan olan Kûtulamâre Zaferi’ni konu alan dizi, Mehmet karakterini merkezine alarak her anı heyecan, aksiyon ve derin duygularla yoğrulmuş hikâyesiyle seyirciyle buluşacaktır. Bunun yanında Mehmet’in, vatan için canını ortaya koyarken karşısına çıkacak Zeynep ile yaşayacakları sevda ise, çöle yazılan bir aşk destanı olacaktır.

Mehmet, başında Süleyman Askeri Bey’in bulunduğu Osmancık Taburu’yla birlikte Arap coğrafyasında büyük bir mücadele gösterecektir. Bölgede yaptıklarıyla Osmancık Taburu içinde büyük bir kahraman haline gelecektir. Mehmet kahramanlıkları İngilizlerin oyunlarını bozacak ve Kûtulamâre destanının mimarı olacaktır.

Osmanlı Devleti’nin, İngilizleri Kûtulamâre’de kuşatıp teslim almasında canını ortaya koyacak olan Mehmet ile birlikte Osmancık Taburu’nun diğer kahraman askerleri de yakından tanıtılacaktır. Aynı zamanda Osmanlı Devleti askerleriyle, İngiliz askerleri arasında çöllerde, dağ başlarında, nehirlerde yaşanan amansız mücadele tarihî kaynaklara dayanılarak anlatılacaktır.