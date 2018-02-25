Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Beşiktaş Fenerbahçe maçı Periscope canlı yayını ve FB BJK internetten şifresiz izlemek için doğru adrestesiniz. Süper Lig'in 23. haftasında Beşiktaş, ezeli rakibi Fenerbahçe'yi kendi evinde konuk ediyor. Ligde oynadığı 22 maçın ardından 11 galibiyet, 8 beraberlik ve 3 mağlubiyet alarak 41 puanla 4. sırada yer alan Beşiktaş, 12 galibiyet, 8 beraberlik ve 2 mağlubiyet elde ederek 3. sırada bulunan ve zirve mücadelesi verdiği Fenerbahçe ile Vodafone Park'ta karşılaşıyor. Saha ve seyirci avantajını elinde bulunduran Beşiktaş, ezeli rakibi karşısında sahaya mutlak galibiyet parolasıyla sahaya çıkıyor. Fenerbahçe ise güçlü rakibi Beşiktaş karşısında gol veya goller bularak derbiyi kazanmanın planlarını yapıyor. Bu zorluı BJK FB maçı Periscope canlı yayınında yer alıyor. Aynı zamanda Beşiktaş Fenerbahçe maçını internetten şifresiz izleten siteler de mevcut. Ancak yasal olmadığı için sitelerin kapanma riski de bulunuyor. En garantisi ise; Beşiktaş Fenerbahçe maçını şifresiz izlemek için beIN Sports'a üye olmak...

İLK 11'LER

BEŞİKTAŞ: Fabri, Gökhan Gönül, Vida, Tosic, Adriano, Hutchinson, Medel, Quaresma, Tolgay, Babel, Love

FENERBAHÇE: Kameni - Isla, Neustadter, Neto, İsmail - Josef, Mehmet Topal - Dirar, Giuliano, Chahechouhe - Fernandao

Derbi günler öncesinden saha dışında verilen sert demeçlerle başladı. Şimdi söz sırası futbolcularda. Beşiktaş farkı eritmek, Fenerbahçe ise daha da açmak niyetinde. Fenerbahçe, Süper Lig’de oynadığı son 9 derbiyi de kaybetmedi, son yenilgisini 27 Eylül 2015’te Beşiktaş’tan aldı. Beşiktaş ligde evindeki son 37 maçta 30 galibiyet, 7 beraberlik aldı, yenilmedi. İki takım arasında geride kalan 344 karşılaşmada F.Bahçe 131, Beşiktaş 123 galibiyet aldı.

GÜNEŞ'TEN BASKIN EMRİ

Şampiyonlar Ligi’ndeki 5-0’lık Bayern Münih mağlubiyetinin ardından gözünü Süper Lig’e çeviren Beşiktaş, sezonun en kritik karşılaşmalarından birinde bugün tarihî rakibi Fenerbahçe’yi misafir edecek. Siyah-beyazlılar bu önemli kapışmada rakibini hücum futboluyla devirmeye çalışacak. Teknik direktör Şenol Güneş hafta içinde yaptığı açıklamada, kendi oyununu sahaya yansıtan bir Beşiktaş izleteceklerini belirtmişti. Tecrübeli çalıştırıcının güçlü rakibini ilk dakikalardan itibaren kendi yarı alanına hapsederek 3 puan kazanmanın planlarını yaptığı öğrenildi. Fenerbahçe’nin Medipol Başakşehir’i deplasmanda 2-0 mağlup ettiği maçın analizini yapan Güneş, risk alarak rakibi mat etmeye çalışacak.

NEGREDO ON BİRE

Fenerbahçe’nin savunma ağırlıklı bir oyun planıyla karşılarına çıkacağını öngören başarılı teknik adam, rakibin hızlı kontratak futboluna uygun oyuncuları olmadığını düşünerek fazla adamla hücum etmeyi planlıyor. Bu yönde özelikle bek oyuncularına da talimat veren Güneş’in, “Hücuma kalkmaktan çekinmeyin. İlk dakikalardan itibaren kuracağımız baskı ile gol bulabilirsek maçın geri kalanında ipler bizim elimizde olacak” dediği öğrenildi. Derbide cezalı Pepe ve Talisca’yı kullanamayacak olan Şenol Güneşin, stoperde Tosic-Medel ikilisini görevlendireceği, ön liberoda Atiba ile Tolgay’ı kullanıp, forvet arkası için formayı Oğuzhan’a vereceği aktarıldı. Forvette ise boy avantajı sebebiyle Love yerine Negredo’nun şans bulması bekleniyor.

"YİNE TARİH YAZACAĞIZ"

Sezonun ikinci yarısında yakaladığı çıkışla zirveye ortak olan Fenerbahçe, galibiyet serisini Beşiktaş karşısında sürdürmeye kararlı. Son 9 derbide mağlubiyet yaşayamayan sarı-lacivertlilerde teknik direktör Aykut Kocaman, Samandıra’daki maç toplantısında oyuncularını, “Yüksek öz güvenle Vodafone Park’a gidiyoruz. Beşiktaş’ı evinde yenen tek takımız. Yine kazanacağız. Ligde de bu hazzı biz yaşayıp tarih yazacağız” sözleriyle motive etti. “Oyun felsefemiz tamamen galibiyet üzerine kurulu olacak” vurgusu yapan Kocaman, “Ama kazanamıyorsak da kaybetmeyeceğiz” ifadesinde bulundu. Beşiktaş’ın galibiyete mahkûm olduğunu ifade eden Aykut Hoca, “Onlar için kırılma maçı olarak gözüküyor. Bu nedenle baskıyı hissedecek taraf da onlar olacak. Sahaya çıkıp futbolunuzu oynayın. Oyun disiplinine sadık kalmak bize istediğimiz sonucu verecektir” diye konuştu.

VODAFONE PARK SARI LACİVERT

Fenerbahçe, galibiyet için de Başakşehir formülünü uygulama kararı aldı. Tam saha presle Beşiktaş’ın ezberini bozup sonuca gitmeyi hedefleyen Fenerbahçe’de oyuncuların maksimum motivasyonla mücadele etmesi için özel etkinlikler de yapılacak. Takımın konsantrasyonunu artırmak için Vodafone Park’taki soyunma odası sarı-lacivertli duvar kâğıtlarıyla dekore edilecek. Ayrıca duvarlara Beşiktaş derbilerinde yaşanan gol sevinçlerinin posterleri asılacak. Yine zafer görüntüleri oyunculara izlettirilecek.

"VARDAR OVASI'NI ÇALMAYIZ"

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Divan Kurulu Toplantısı’nda açtı ağzını yumdu gözünü. Fenerbahçe’nin derbi öncesi yaptığı paylaşımda Bayern Münih’in gol müziğini kullanması üzerine bazı arkadaşlarının kendisine, “Vardar Ovası şarkısı çalalım” dediğini söyleyen Orman, “Beşiktaş bir rakibinin yurt dışında kaybettiği maçtan medet umacak aciz bir kulüp mü? Bu bize yakışmaz” ifadelerini kullandı. Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman ve sarı-lacivertli oyuncuların derbi hakkında ‘Beşiktaş için ölüm kalım maçı’ sözlerine de tepki gösteren Orman, “Sana mı kaldı yönetici ağzıyla bunu söylemek. İki kulüp 115 senedir maç yapıyor, ne demek ölüm kalım maçı!” çıkışında bulundu.

KOCAMAN'A TAŞ

Şenol Güneş’in, Aykut Kocaman’la birlikte PFDK’ya sevk edilmesini de eleştiren Orman, “Sahadaki insanların sportmenlikten dem vurması gerekirken, yönetim zihniyetiyle açıklama yapılmasını dehşetle kınıyorum, ayıptır. Federasyona da söylüyorum, ona (Aykut Kocaman) ceza vermek için benim hocamı oraya sevk etmeyin. Benim hocamın ne hakemle ilgili açıklaması vardır, ne de Türk sporuna zarar verecek açıklaması vardır. 6 ay evvel Beşiktaş’ın hocası Millî Takımı yönetsin diyorlardı. Beşiktaş’ın hocası, bir başkasına ceza vermek için kullanılacak bir hoca değildir. Ne şahsiyeti öyle bir şahsiyettir, ne de bizim kulübümüz öyle bir kulüptür” dedi.

HEDEF 100. PUAN

Siyah-beyazlılar, Vodafone Park’ta ligde oynadığı son 37 maçta ise 30 galibiyet, 7 beraberlik aldı. Beşiktaş buna rağmen evinde Fenerbahçe’yi iki maçta da yenemedi. Kupada 1-0 kaybeden Kartal, ligde ise 1-1 berabere kaldı. Beşiktaş bugün kazanırsa 38 maçlık seri sonunda 100 puana ulaşacak.

BORÇ 1,710 MİLYAR

Kulübün geçen sene kâr ettiğini ve bu sene de kâr beklediklerini söyleyen Orman, “Borcumuz 1 milyar 710 milyon lira. Bu senenin konsolide cirosunun tahminen 1 milyar lira olmasını bekliyorum” açıklamasında bulundu.

"BAYERN'İ YENERİZ"

Fikret Orman Bayern bozgunu için, “Ummadığımız bir skordu. Çok umutlu gittik. Yapacak bir şey yok. Rövanşta Bayern’i yeneceğimizi düşünüyorum” dedi. Öte yandan Alman ekibi lig maçında evinde Hertha’yla 0-0 berabere kaldı.

SINIRDA DÖRT OYUNCU

Atiker Konyaspor deplasmanında sarı kart gören Pepe ve Anderson Talisca, kritik derbide forma giyemeyecek. Caner Erkin, Oğuzhan Özyakup, Adriano ile Gary Medel ise derbide sarı kart görmeleri halinde Trabzonspor ile oynanacak mücadelede takımını yalnız bırakacak.

2 GOL, 9 ASİST

Beşiktaş’ta taraftarın sevgilisi olan Ricardo Quaresma, bu sezon ligde 1, Türkiye Kupası’nda da 1’er gole imza attı. Q7, bunun yanında ligde 6, Şampiyonlar Ligi’nde ise 3 asist yaparak dikkatleri üzerine çekti.

"KİMSEYE İHTİYACIMIZ OLMAYACAK"

Cezası sebebiyle derbiyi Vodafane Park’ta izleyemeyecek olan Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, dün Konya’daydı. Fenerbahçeliler Derneği’ni ziyaret eden Yıldırım, “Hedef 1 Milyon Üye” kampanyası çerçevesinde 50 bin üyeye ulaştıklarını belirtirken, “1 milyona gelindiği zaman Fenerbahçe’nin kimsenin parasına ihtiyacı olmayacak” açıklamasında bulundu. Yıldırım, “Bu 1-2 senede olmaz. Türkiye’nin ekonomik şartları ve insanların durumları belli. Maçların daha çekişmeli geçmesi durumunda belki insanlar takviye yapılması için katkı sağlayacaklardır. Onlar da sağlanıp, bu proje hayata geçtiği zaman Fenerbahçe’nin hiç kimsenin parasına, puluna ihtiyacı kalmayacak. Tamamen kendi kendine idare edecek” ifadesini kullandı.

OTOBÜSLE GİDİYORLAR

Vodafone Park’taki derbide Fenerbahçe’yi destekleyecek taraftarlar stada otobüsle gidecek. Saat 15.00’te Saracoğlu’ndan hareket edecek otobüslere sadece passolig kartlarında bilet olan taraftarlar alınacak.

MİLYONLUK DOPİNG

Dev maç öncesi transfer taksitlerinin ve maç başı alacaklarını hesaplarına yatmasıyla moral bulan Fenerbahçeli futbolcular, Beşiktaş’ı yenmeleri halinde 1 milyon dolarlık primi de ceplerine indirecek.

"SAVAŞMAYA HAZIRIM"

Önce mide rahatsızlığı geçiren ardından da kasık bölgesinde ağrı olan Valbuena son idmanda takımla çalıştı. Her hangi bir sıkıntısı kalmayan Fransız, “Takımım için savaşmaya hazırım” diyerek Aykut Kocaman’dan forma istedi.

İKİ İSİM SINIRDA

Beşiktaş derbisi öncesi Janssen’in sakat, Hasan Ali’nin cezalı olduğu Fenerbahçe’de iki isim de sarı kart sınırında. İsmail Köybaşı ile Soldado, derbide kart görmeleri halinde Kadıköy’deki Akhisar maçında cezalı duruma düşecek.

11 GOL, 2 ASİST

Giuliano, bu sezon Fenerbahçe’nin en skorer oyuncusu olarak dikkati çekiyor. Brezilyalı oyuncu ligde 10, Türkiye Kupası’nda da 1 gole imza atarken, bu kategorilerde 1’er de asist yaptı.

DERBİNİN RÖNTGENİ: İLK VURAN KAZANIYOR

Derbide ilk golün önemi büyük. Deyim yerindeyse yumruğu ilk vuran taraf sahadan genellikle galip ayrılıyor. Beşiktaş ile Fenerbahçe arasındaki son 25 maçta ilk golü atan takım sadece 2 defa yenildi. Bu maçlarda öne geçen ekip 17 defa kazanırken, 5 defa berabere kaldı. Geride kalan 25 maçın 16’sında Fenerbahçe, 8’inde ise Beşiktaş ilk golü atarken, bir müsabaka golsüz bitti. Fenerbahçe öne geçtiği maçların 13’ünü kazanırken, Beşiktaş 4’ünde rakibine üstünlük kurdu.

ŞENOL GÜNEŞ: 6, AYKUT KOCAMAN: 8

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş ile Fenerbahçe’nin hocası Aykut Kocaman, bugüne kadar farklı takımların başında birbirlerine teknik adam olarak 19 defa rakip oldu. Bu maçlarda Kocaman’ın ekipleri 8 galibiyet elde etti. Şenol Güneş ise Kocaman’a karşı saha kenarında 6 kez galibiyet sevinci yaşadı. Tecrübeli iki teknik adamın başında bulunduğu takımlar 5 maçta da berabere kaldı.

YAZARLARIMIZ DERBİYİ DEĞERLENDİRDİ

Öcal Uluç: Beşiktaş kazanır

Beşiktaş’ın kazanacağını tahmin ediyorum. Bayern hezimetinin takımı etkilememesi mümkün değil ama Beşiktaş daha iyi bir takım. Kendi stadında, kendi seyircisi önünde oynuyor bu yüzden bu moral çöküşünü telafi edecektir. Maç başladıktan 5-10 dakika sonra Fenerbahçe maçının havasına girerler. Kaybeden şampiyonluk yarışından kopmuş sayılmaz. Lig yarışı son haftalara kadar sürer. Her derbide olduğu gibi daha maç başlamadan demeç savaşlarının başladığını görüyoruz. 2000’li yıllardan itibaren oluşan bu hastalık aldı başını gidiyor. Bunda medyanın da payı var. Böyle olunca olay rekabetten çıkıp her şeye benziyor. Çok yazık!

Kemal Belgin: Fener avantajlı

Ligin başından bu yana sadece oynayanların değil, zirve mücadelesi verenlerin de durumunu etkileyecek bir derbi bu. Fenerbahçe’nin kazanması halinde Beşiktaş bana göre şampiyonluk yarışından çıkar. Tersi olursa da iyiden iyiye kızışma başlar. Fenerbahçe’nin kadrosunda Mehmet Topal, Souza ve Giuliano yerlerinde oynayacaklarsa bana göre favori sarı-lacivertlilerdir. Beşiktaş’ın Pepe ve Talisca’sız oyununda Atiba’ya Tolgay’ın eşlik edip son durumunu bilmiyorum ama Oğuzhan’ın da Love’un arkasında oynaması gerekiyor. Seyirci avantajı Beşiktaş’ta ama Fenerbahçe’nin de moral avantajı var. Cüneyt Çakır’ın maça atanması dili fazlasıyla çözülmüş yöneticileri de sanıyorum sükûta mahkûm etmiştir.

Ümit Aktan: Kartal yenilirse kopar

Derbinin içinden çıkacak futbola bakmaktan çok Cüneyt Çakır’ın küçükken alışveriş yaptığı bakkalın hangi takımı tuttuğuyla ilgileniyoruz! Dolayısıyla iyi futbol değil ama muhteşem bir gerginlik bekliyorum. Bu maç ligi bitirmez ama Başakşehir ve Beşiktaş deplasmanlarını kazanarak geride bırakması durumunda Fenerbahçe bir anda ligin patronu durumuna gelebilir. Bu da Beşiktaş’ı geride kalmanın sıkıntısına sokar ve bu tür yarışlarda bu haftalarda geride kalan, hep çok geride kalır. Yani yarıştan kopar. O nedenle gerilim büyük olacak ama kaybetmesi durumunda Beşiktaş’ın kaybı daha büyük olacaktır.

Sadık Söztutan: Fener yenemez

Derbi ilginç bir zamana denk geldi. Beşiktaş’ın ağır yaralı oluşu... İki takım hocasının arasındaki gerilim... Beşiktaş’ı sürükleyen en önemli adamların cezalı oluşu...

Ev sahibinin “ayakta kalmak için” son şansının oluşu... İki tarafın da maç sonunda lazım olur diye hakeme atmak üzere sadaklarına doldurduğu oklar... Peki, kim kazanır? Hiç lafı dolaştırmayacağım; üç ihtimalin ikisini işaretliyorum: Beşiktaş galibiyeti veya beraberlik... Ahmet Dursun: Beşiktaş favori

Beşiktaş sahasındaki her maça olduğu gibi bu derbiye de tartışmasız favori olarak çıkacak. Siyah-beyazlılar şampiyonluk istiyorsa Fenerbahçe’yi puansız göndermek zorunda. Çünkü önünde üç ciddi rakip varken yaşanacak puan kaybının telafisi kalan haftalarda çok zor olur. Bayern maçında yaşanan 5-0’lık yenilgi takımın moralini elbette ki olumsuz etkilemiştir ancak Beşiktaş için kurada Bayern çıktığı andan itibaren gerçekçi hedef Süper Lig şampiyonluğuydu. Diğer yandan Fenerbahçe de Beşiktaş’ı doğrudan şampiyonluk rakibi olarak görüyorsa 1 puanla yetinmeyi düşünebilir ancak Beşiktaş’a yakalanmamak için mi oynayacaklar yoksa Başakşehir ve Galatasaray’ı yakalamak için mi? Onlar için maçın gidişatını belirleyecek soru bu olacak.

Ömer Faruk Ünal: Sakin olan kazanacak

Silahlı kuvvetlerimiz, 35 gündür Afrin’de! Özel harekât polislerimiz, sınırı geçmek ve operasyon yapmak için emir bekliyor. Çok duygusal günler yaşıyoruz! Türkiye tek vücut olmuş! Ama ne yazık ki; tam tersi futbolda ayrışmak için özel bir gayret var. Kuru ve göstermelik birkaç cümlenin arkasından herkes taciz ve tahrik peşinde. Tansiyonu ve şiddeti tırmandırmak için “bilinçsiz” bir çaba var. İki taraf da hakem istatistikleri üzerinden derbiyi analize başladı. Akil adam dediğimiz Şenol Güneş, Aykut Kocaman ince ince lâf sokmaya devam ediyorlar. Ne olur konuşurken bir şehit ailesini gözünüzün önüne getirin. İsteseniz de bu kadar sert konuşamazsınız. Bugün derbide sakin olan ve sakin kalan, sahadan galip ayrılacaktır.