Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Star TV ekranlarının her hafta nefes kesen bölümlere imza atan dizisi Ufak Tefek Cinayetler 18. bölümde heyecan doruğa çıktı. Entrikalar ve Merve'nin sinsi oyunları arasında gerilim tırmanırken, Oya'ya karşı yeni cepheler açıldı. Pilates hocası Burcu ile Merve ittifakı ve Pelin'in destek arayışları ise izleyicilere pes dedirtti. Peki tüm bunlar yaşanırken Serhan, Merve'nin kirli oyunlarını öğrenecek mi? Kirli çamaşırları ortaya saçılan Merve'yle ilgili Arzu, Serhan'a ne dedi? Oya kazanacak mı? Burcu ve Oya ne konuştu? Tüm bunlar Ufak Tefek Cinayetler 19. yeni bölüm fragmanında cevap bulacak. İşte detaylar...

UFAK TEFEK CİNAYETLER 19. YENİ BÖLÜM FRAGMANI SNEAK PEEK İZLE

Star TV'nin büyük yankı uyandıran projesi Ufak Tefek Cinayetler 19. bölüm fragmanı sneak peek kesiti yayınlandı. Buna göre yeni bölümde de heyecan dorukta olacak gibi görünüyor. Serhan, kendisini bir türlü dinlemeyen Merve'ye artık dur diyebilecek mi? Yeni bölüm bu soruya cevap verecek...

UFAK TEFEK CİNAYETLER 19. YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Baş rollerini Aslıhan Gürbüz, Gökçe Bahadır, Mert Fırat, Bade İşçil, Selim Bayraktar, Tülin Özen, Ferit Aktuğ gibi isimlerin üstlendiği dizi Ufak Tefek Cinayetler 19. yeni bölümüyle 6 Mart Salı günü saat 20:00'da Star TV ekranlarında yayınlanacak.

UFAK TEFEK CİNAYETLER SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

"Aksakların evine giren hırsız" Merve, Serhan'ı eve döndürmek için binbir yalana başvurmaya devam ederken bir yandan da türlü sinsiliklerle Sarmaşık sakinlerine "her şey normal" izlenimi vermeye çalıştı. Yanı sıra Mehmet'in Arzu'ya dönmesini engellemek isteyen pilates hocası Burcu yalanının ortaya çıkmaması için büyük çaba sarf etti. Burcu'nun hamile olduğunu sanan Merve ve Pelin, Burcu ile ittifak için yarışırken kazanan yine Merve oldu. Merve'ye Sarmaşık'a taşınmak istediğini anlatan Burcu, Arzu'nun evinin yanındaki eve göz dikti. Oya ile durum değerlendirmesi yapan Arzu, "biricik arkadaşı"nı merak eden Pelin'in zili çalmasıyla şaşkına döndü. Pelin'in tavrı izleyecileri çileden çıkartırken, Pelin, Burcu'nun Merve ile ev bakmasına çıktığını Oya ile Arzu'ya söyledi. Yardım eder gibi görünen Pelin'in hezimetini örtbas etme çabası dikkatlerden kaçmadı.

Oya ise Arzu'ya yardım için yeni evlenecek arkadaşı İnci'yi aradı ve evi ona önerdi. Ancak Merve çoktan emlakçı ile irtibata geçmiş ve evi Burcu'ya resmen ayırtmıştı. Oya, her şeye rağmen İnci ile evi görmeye gitti. Merve-Burcu, Oya-İnci arasında gerginlik bir anda yükselirken savaş rüzgarları ortalığı kasıp kavurdu. Sonuç olarak İnci, makul bir teklifle Burcu'yu saf dışı bıraktı. Burcu ise bu hezimete dayanamayacağı için, Merve'yi aradı ve yardım istedi. Merve de izleyiciyi bir kez daha çıldırtan o hamleyi yaptı. İnci'nin düğününün gerçekleşeceği mekanı arayan Merve, resmen bu organizasyona taş koydu. Haber İnci'ye çabuk ulaştı, Oya ile konuşan İnci savaş meydanından çekildi. Oya da Merve'nin kapısına dayandı.

Merve ile kısa bir tartışma yaşayan Oya, Serhan'ın evde olduğunu görünce oradan ayrıldı. Serhan sinirden köpürmüş bir halde, hıncını masasındaki dosyalardan çıkardı. Daha sonra mutafağa Merve'nin yanında giden Serhan, artık konuşmak istediğini söyledi ama bir kez daha Merve'nin sinsi ve çirkin yönü ortaya çıktı. Serhan'ı konuşturmak istemeyen Merve, bağıra bağıra Mila'yı çağırdı. Merve, bu durumda konuşamayacaklarını ifade etti ve işine döndü. Serhan ise şoke olmuş bir halde Merve'nin ne kadar kötü biri olduğunu onun yüzüne vurdu. Serhan birkez daha çaresizlikle başbaşa kaldı.

Tüm bunlar yaşanırken, Merve ile Burcu arasındaki ilişkiden rahatsız olan Arzu, Merve ile konuşmaya geldi. Merve'nin talimatıyla Rachel, Merve'nin "hırsızlık" yalanı için kullandığı eşyaları kapıya bırakmıştı. Arzu eve girdi, mutfakta konuşurken elindeki tornavida ile Merve'yi köşeye sıkıştırdı ve arka arkaya sorularını sıraladı. Merve ise tüm soruları ve Arzu'nun tepkisini endişe ve pişminliği bir arada barındırarak cevapladı. Evden ayrılırken kapıdaki çöp poşeti Arzu'nun dikkatini çekti ve çöpü atabileceğini söyledi. Merve'nin şaşırtıcı tepkisi nedeniyle şüphelenen Arzu ısrarla çöpü almaya çalıştı. İkili bahçe çıkışında Serhan ile karşılaştı. Serhan'a bir şey belli etmek istemeyen Merve, Arzu'ya poşedi vermek zorunda kaldı. Arzu, poşedin içindekileri görünce bir kez daha Merve'nin sinsi yönüne şahit oldu.

Burcu, Mehmet'e söylediği hamilelik yalanına düşman olmasına rağmen Oya'yı da eklemişti ve Mehmet ile Oya'nın karşılaşabileceğini tahmin etmedi. İntikam ateşiyle tutuşan Oya, Mehmet'in kendisine bu durumla ilgili sorduğu soruyu fırsata dönüştürerek Burcu ve Mehmet'i kliniğe davet etti. Burcu büyük çaba sarf etse de Mehmet'in onu kliniğe götürmesinden kurtulamadı. Muayene öncesi Oya'ya yalvaran Burcu, hamile olmadığını açıkladı ve Oya'dan bu durumu gizlemesini istedi. Oya ise böyle bir şeyin olmayacağını belirterek Mehmet'i içeri davet etti. Burcu'nun endişesi ikiye katlanırken, son anda Oya "biraz konuşalım" dedi. Öte yandan Arzu da Merve ile ilgili öğrendiklerini Serhan'a anlatmak için Serhan'ı görmeye gitti. Oya, Burcu ile ilgili gerçeği Mehmet'e söyleyecek mi? Serhan, Merve'nin oyununu öğrenecek mi? Tüm bunlar Ufak Tefek Cinayetler 19. bölümde cevap bulacak.