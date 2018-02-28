Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alman Haber Ajansı DPA’nin haberine göre, "Rus APT28“ adlı hacker grubu yüksek güvenlikli olarak kabul edilen Federal Hükümet başta olma üzere Dışişleri ve Savunma Bakanlığının sistemine saldırıda bulundu. Saldırıların uzun zamandır devam ettiği belirtilen haberde, 2015 yılında Federal Meclisin bilgisayar sistemine siber saldırı düzenlendiği, son saldırıyla birlikte "Rus APT28“ korsanlarının arkasında Rus devlet kurumlarının olabileceği şüphesi üzerinde durulduğu belirtildi.