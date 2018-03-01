Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, açılış öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada,  Cankurtaran Tüneli üzerinden Karadeniz'in İç Anadolu'ya kestirme olarak  bağlanacağını söyledi.

Önemli bir tüneli hizmete sunduklarını ifade eden Arslan, "5 bin 200  metrelik Cankurtaran tünelleri iki gidiş, iki geliş çift tüp ama bu güzergah  üzerinde üç tane tünelimiz, dört tane viyadüğümüz, dört tane de köprümüz var.  Toplamı yaklaşık 14 kilometre iki gidiş, iki geliş güzergahı bugün itibarıyla  hizmete sunmuş oluyoruz. Bu tünellerle beraber güzergahı 12 kilometre kısaltmış  olacağız." dedi.

Arslan, yolun 12 kilometre kısalmış olmasının önemine işaret ederek,  şunları belirtti:

"Özellikle kış şartlarında kar yağdığı zaman burası geçit vermez  hale geliyordu. Geçit vermeyen bölgeyi Cankurtaran Tüneli ile geçit verir hale  getiriyoruz. İsmi üzerinde Cankurtaran. Dolayısıyla canları kurtarmış olacağız.  Para ile ölçülmez bir durumdur ama yaklaşık 100 milyon liralık bu yolun  kısalmasına bağlı olarak her sene tasarruf sağlamış olacağız. Akaryakıttan,  zamandan, araçların bakım onarımından, karbondioksit emisyonundan kaynaklı  tasarruf sağlamış olacağız. Yaklaşık 568 milyon liraya mal olan bu güzergah bizim  için önemli. Her yıl sağladığı tasarrufu düşünürseniz yaklaşık 5-6 yılda kendini  kurtarır hale gelir."

Geriye kalan iki viyadüğü de haziran ayına kadar hizmete sunmuş  olacaklarını belirten Arslan, "Sayın Cumhurbaşkanımızın ve Başbakanımızın bu  tünelin yapılması ile ilgili çok ciddi emeği var. İnşallah sayın  Cumhurbaşkanımızın katılımlarıyla resmi açılışını daha sonra yapacağız ancak  insanlarımızın mağdur olmaması bir an önce bu yolu ve tünelleri kullanabilmesi  adına bugün itibarıyla trafiğe açmış oluyoruz." diye konuştu.

"TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK ÇİFT TÜP TÜNELİ OLACAK"

Bakan Arslan, Kars, Artvin, Ardahan üzerinden tır trafiğinin de  kolaylıkla Gürcistan'a gelebileceğini kaydederek, "Bu ülkede 80 yılda 50  kilometre tünel yapabildik. En büyük tünel 3 bin 250 metre ile Bolu Dağı  tüneliydi. Yapımı 19 yıl sürdü ve onu da AK Parti hükümeti olarak biz bitirdik.  Cankurtaran Tüneli 5 bin 200 metre bugün itibarıyla hizmete verilen Türkiye'nin  en büyük çift tüp tüneli olacak." ifadesini kullandı.

Artvin'de 47,5 kilometre tünel bulunduğunu dile getiren Arslan,  şunları söyledi:

"80 yılda 50 kilometre tünel yapmışız, sadece Artvin ilinde yapmış  olduğumuz tünel uzunluğu 47 kilometre. Yusufeli Barajı nedeniyle yenilenecek  yolları düşünürseniz 67 kilometre yol yenilemiş olacağız. Bu 67 kilometrenin de  52 kilometresi tünel. Memnuniyetle belirteyim ki son 15 yılda biz 337 kilometre  tünel bitirdik. Artık her sene 50 kilometre uzunluğunda tünel bitiriyoruz. Biz  yaptığımız projelerin bir an önce bitmesi ve milletimizin hizmetine girmesi adına  gecemizi gündüzümüze katıyoruz."

Arslan, tünelin erken bitmesine rağmen geç açılmasıyla ilgili zaman  zaman eleştiriler aldıklarını belirterek, "Onun bizimle bir ilgisi yok. İş  mahkemelere gitti. Yaklaşık 18 ay mahkeme kararını beklemek zorunda kaldık."  dedi.

Ovit Tüneli'nde tek tüpü hizmete verdiklerini anımsatan Arslan,  "İkinci tüpü inşallah bu ilkbaharda bitireceğiz ve haziranda onu da hizmete  vermiş olacağız. Hedefimiz önümüzdeki yıl da Zigana Tüneli'ni hizmete açmak."  diye konuştu.

Bakan Arslan, konuşmasının ardından 5 bin 200 metrelik Cankurtaran  Tüneli'ni makam aracını kullanarak trafiğe açtı. Arslan'a Bakan Bak da eşlik  etti.

CANKURTARAN TÜNELİ

Artvin'in Borçka ile Hopa ilçeleri arasında yer alan  Rize-Artvin-Ardahan karayolundaki 690 rakımlı Cankurtaran Geçidi'nde yer alan  Cankurtaran Tüneli, Karadeniz'i Doğu Anadolu Bölgesi üzerinden İran'a bağlayan ve  özellikle zorlu kış şartlarında sürücülerin korkulu rüyası geçide alternatif  olarak yapıldı.

Çift tüplü Cankurtaran Tüneli'nin temeli, Başbakan Binali Yıldırım  tarafından Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı olduğu dönemde, 29 Ekim  2010'da atılmıştı.

Karadeniz'de ulaşımda yaşanan sıkıntıları büyük ölçüde giderecek  tünel, aynı zamanda Karadeniz'i Orta Doğu'ya bağlayan önemli bir hat oluşturacak.