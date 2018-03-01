Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, Arif Emre'nin (50) kullandığı 53 DS 710 plakalı kamyon, Kışla Mahallesi'ndeki Samsun Gıda Borsası önünde İbrahim Örs (54) yönetimindeki Türk Kızılayına ait 06 AFL 563 plakalı hafif ticari araç ve İsmail Albayrak (53) idaresindeki 55 E 0607 plakalı kamyonla çarpıştı. Kazada araç sürücülerinin yanı sıra hafif ticari araçta bulunan Türk Kızılayı Canik Şube Başkanı Hatice Örs yaralandı. Emre, sıkıştığı kamyondan itfaiye ekiplerince çıkarıldı. Yaralılar sağlık ekiplerince Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.