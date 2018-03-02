Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü (NATO)'dan yapılan açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in nükleer silahlanmaya yönelik açıklamaları işaret edilerek "Rusya'nın ittifak üyelerini tehdit eden açıklamaları kabul edilemez ve zarar vericidir" denildi.