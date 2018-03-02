Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü (NATO)'dan yapılan açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in nükleer silahlanmaya yönelik açıklamaları işaret edilerek "Rusya'nın ittifak üyelerini tehdit eden açıklamaları kabul edilemez ve zarar vericidir" denildi.
NATO: Rusya'nın ittifak üyelerini tehdit eden açıklamaları kabul edilemez
02.03.2018 - 17:43 | Son Güncelleme: 02.03.2018 - 19:05
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
NATO'dan yapılan açıklamada, "(Putin'in silahlanma açıklaması) Rusya'nın ittifak üyelerini tehdit eden açıklamaları kabul edilemez ve zarar vericidir." denildi.
Etiketler : nato,rusya,nükleer,
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