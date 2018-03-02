Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü (NATO)'dan yapılan açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in nükleer silahlanmaya yönelik açıklamaları işaret edilerek "Rusya'nın ittifak üyelerini tehdit eden açıklamaları kabul edilemez ve zarar vericidir" denildi.