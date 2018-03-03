Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Savunma Güvenlik İşbirliği Ajansının yazılı açıklamasında, Ukrayna’ya yapılması planlanan silah satışının ABD Dışişleri Bakanlığınca kabul edildiği ve kararın Kongreye iletildiği bildirildi. Açıklamada, söz konusu tutarın teknik destek, eğitim ve nakliyeyi de kapsadığı kaydedildi. “Javelin sistemi Ukrayna’nın uzun soluklu olarak savunmasına yardımcı olacaktır” ifadesine yer verilen açıklamada, bu satışın bölgedeki “basit askerî düzeni” bozmayacağı savunuldu. Ukrayna’nın istediği füze ve fırlatıcıların sevkiyatının ABD’nin hâlihazırdaki stoklarından gerçekleşeceği bilgisi de paylaşıldı.