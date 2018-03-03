Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Star TV ekranlarında seyirciyle buluşan Börü dizisi yüz binleri ekrana kilitledi. Dizinin, Dağ 1 ve Dağ 2 filmlerini perdeye taşıyan ekibin işi olması ise seyircilerde büyük heyecan oluşturdu. Börü ilk bölüm hain Reina saldırısı sahnesi ile büyük yankı uyandırdı. "Bazen Canavarlar Kazanır" bölümünün son sahnesi ise tüyler ürpertti. FETÖ kumpasını deşifre eden İrfan başkan, Börü'nün lider Behçet'e kirli planın ip ucunu verdi. Türk televizyon tarihinde bir ilki gerçekleştiren dizinin kadrosunda Ahu Türkpençe, Serkan Çayoğlu, Emir Benderlioğlu, Fırat Doğruloğlu, Murat Arkın, Ahmet Pınar, Can Nergis, Armağan Oğuz, Bedii Akın, Ozan Ağaç, Gürol Tonbul gibi isimler yer alıyor.

BÖRÜ 2. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

Polis Özel Harekât (PÖH)'ün en seçkin birimi, 34 50 telsiz kodlu BÖRÜ timinin hikâyesini ekranlara taşıyan Börü 2. bölüm fragmanı yayına girdi.

BÖRÜ 2. BÖLÜM NE ZAMAN?

İlk bölümüyle büyük heyecan oluşturan Börü 2. yeni bölümüyle 7 Mart Çarşamba günü saat 20:00’da Star TV ekranlarında olacak.

7 MART ÇARŞAMBA GÜNÜ BÖRÜ 2. BÖLÜMÜ BURADAN İZLEYEBİLİRSİNİZ - TIKLA

BÖRÜ İLK BÖLÜM ÖZETİ

Polis Özel Harekât'ın en seçkin taarruz timlerinden biri olan 34 50 telsiz kodlu BÖRÜ'nün öyküsü 2014 senesi sonbaharında Diyarbakır'da başlıyor. Dizide ilk kayıp da buradaki bir operasyonda yaşanıyor. Hain bir terör saldırısında kardeşini kaybeden çaylak akademi birincisi olarak time giriyor. Timin "arıza" elemanı çaylağa kök söktürse de, çaylak şiddetli çatışmalarla dolu bir operasyonda kurtardığı kilit isimle göze girmeyi başarıyor. Devamında Behçet şef çaylağa BÖRÜ armasıyla ekibe hoş geldin diyor.

BÖRÜ İLK BÖLÜM TIKLA İZLE

Ancak şüpheli olaylar zinciri bu noktadan sonra gün yüzüne çıkmaya başlıyor. Yakalanan kritik isim, devlet yetkilisi olduğunu öne süren kişiler tarafından teslim alınıyor. Bu durum büyük rahatsızlık uyandırırken, Behçet, İrfan başkanı ziyarete gidiyor. İrfan başkan canına kıyan Kenan başkan ile ilgili şoke eden gerçeği açıklıyor ve FETÖ hainliğini deşifre eden o cümleleri kuruyor.

BÖRÜ NEDİR, NE ANLAMA GELİR?

Börü kelimesinin kökenini incelediğimizde eski Türkçe'den gelen bir kelime olarak karşımıza çıkıyor. Börü, mitolojik bir anlamı içerisinde barındırıp dilimizde ''kurt'' kelimesini ifade etmekte. Börü'nün sözlük anlamına bakıldığında ise; kurt, bahadır, cesur ve yiğit olarak görülüyor. Eski Türk toplumlarında kurt yalnızca bir hayvan olarak kabul edilmemekle birlikte önemli bir varlık olarak tasvir ediliyor. Yine eski Türk toplumlarındaki anlayışa göre kurt, savaşçı anlamı taşıyor. Nihal Atsız'ın "Bozkurtların Ölümü’" ve "Bozkurtlar Diriliyor" adlı eserlerinde adından sıkça söz ettiği bu varlık, Kürşad'ın 40 çerisinden biri olan kadim Türk savaşçıdır. Yanı sıra Türkçe'de pek çok anlam ifade eden kelime, kimi zaman ise at üzerinde arkasını dönerek ok atabilen savaşçıları, bazen de yiğit güreçileri ifade etmek için kullanılmakta.

BÖRÜ DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Dizinin künyesinde yer alan bilgiye göre yapımın konusu şu şekilde ifade ediliyor: "2014 baharında Türkiye. Sınırda düşmanların çoğaldığı, içeride tehlikeler çemberinin giderek daraldığı bir dönem. Türkiye Cumhuriyeti yakın tarihinin en büyük tehditleriyle karşı karşıya. BÖRÜ, vatan aşkı ile tutuşmuş yalnız kahramanların destanını anlatıyor. Onlar son kale."

BÖRÜ OYUNCULARI KİMLER?

BÖRÜ DİZİSİ HAKKINDA BİLİNMESİ GEREKENLER

Yine dizinin künyesinde yer alan bilgilere göre 5 maddede Börü dizisi şöyle tanımlanıyor;

1) Özel kanalların ilk mini serisi. BÖRÜ; Türkiye’de özel kanallarda yayınlanmış ilk mini seri olacak. Aynı zamanda büyük finalini sinemalarda yapan ilk mini seri olma özelliğini de taşıyacak. Alper Çağlar’ın birbirine bağlı bir öykü evreni oluşturma projesinin ilk adımı.

2) 60 dakikalık sinema kalitesinde bölümler. BÖRÜ’nün 1’er saatlik her bölümü, senaryodan prodüksiyona kadar sinema filmi kalitesinde olacak. Bölümler, dünyanın en prestijli sinema kamerası markası olan RED’in, Türkiye’de ilk kez kullanılacak RED WEAPON 8K modeli ile çekiliyor.

3) Gerçeklik ön planda. DAĞ serisinde olduğu gibi gerçeklik öğesi BÖRÜ’nün de kalbini oluşturuyor. 10 ay süren araştırmalar sonrasında gerçek hikayelerden esinlenen, gerçek ekipmanlar ile gerçek mekanlarda çekilen ve gerçek eğitimlerin olduğu bir proje olan BÖRÜ’de, proje için geliştirilen mekatronik ve efekt sistemleri kullanılıyor. Özel Harekât Daire Başkanlığının faal ve emekli üyeleri ile yapılan uzun mülakatlar sonrası, geçtiğimiz dört senenin en mühim operasyonları inceleniyor.

4) Türkiye’nin ilk Amerikan stüdyo modeli işi. BÖRÜ; Oluşturucu yapımcı, yapımcı ve kanalın yapım stüdyosu ortaklığında hayata geçen ilk dizi olma özelliği taşıyor.

5) Prodüksiyon ve hikayenin üstünlüğü var. Seri oluşturucusunun liderliğinde yürütülen proje, sektöre yeni bir soluk getirecek. Amaç, DAĞ film serisinde olduğu gibi, yakın tarihe damgasını vurmuş Polis Özel Harekât’ın büyük fedakarlıklarını taçlandırmak ve seyirciye, yurtdışındaki özenli dizi projelerinin yerli halini sunabilmek...