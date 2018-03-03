Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Haftalardır reytingleri alt üst eden ATV'nin sevilen dizisi Sen Anlat Karadeniz 7. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Dizinin son bölümünde Mustafa Kaleli'nin Yiğit'i Vedat'a verdiği ortaya çıktı. Asiye, eşinin hamlesinden dolayı gözyaşlarına boğulurken büyük şok yaşadı. Vedat ise bunu Tahir ve Nefes'in aleyhinde kullanmak için yeni bir oyun tezgahladı. Nefes'e evlenme teklif eden Vedat'ın bu adımı karşılık bulacak gibi görünmüyor ancak söz konusu Yiğit olduğunda iş değişiyor. Tüm bunlar bir kenara dursun, yeni bölüm fragmanında seyirciyi şaşkına çeviren yüzük olayı kafalarda soru işareti oluşturdu. Peki Yiğit, Nefes'e kavuşacak mı? Asiye, Mustafa'yı affedecek mi? Vedat'ın bir sonraki oyunu ne olacak? Tüm bu sorular Sen Anlat Karadeniz 7. yeni bölümünde cevap bulacak.

SEN ANLAT KARADENİZ 7. BÖLÜM FRAGMANI

Sen Anlat Karadeniz 6. bölümde heyecan doruktaydı. Reytingleri bir kez daha sallayan dizinin 7. bölüm fragmanı yayınlandı.

SEN ANLAT KARADENİZ 6. BÖLÜM ÖZETİ

Mustafa, Eyşan'ı kaçırarak alamadığı cinayet itirafını, Vedat'a Yiğit'i teslim ederek aldı ama vicdan azabından kıvranmaktadır. Tahir'in canı emniyettedir ama Vedat'ın Nefes'e karşı eli güçlenmiştir. Vedat, bir anneyi evladıyla tehdit ederse, kazanacağından emindir. O güvenle, Nefes'e şartını koşar. "Yiğit'i görmek istiyorsan, evlen benimle!"

Annesinden ilk öğrendiği rakamlar 155 olan Yiğit ise, tutulduğu evden kaçabilmek için türlü planlar yapar. Yiğit'i bir yandan ararken bir yandan onun yokluğuna birlikte katlanan Tahir ve Nefes ise, aralarındaki anlaşmazlıkları rafa kaldırırlar ve birbirlerine sımsıkı tutunurlar. Ancak, birlikte acıya dayanma hali yanlış anlaşılır ve Dağdevirenler cephesinde ortalık karışır.

Bu öfke, Nazar'ın düşmanın inine girmesine neden olur. Tahir, Yiğit'e ulaşabilmek için neler yapacak? Yiğit, Nefes'e kavuşacak mı? Asiye, Mustafa'yı affedecek mi? Vedat'ın bir sonraki oyunu ne olacak? Sen Anlat Karadeniz 7. yeni bölüm merakla bekleniyor.