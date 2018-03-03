Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kûtulamâre destanını konu alan ve TRT 1'in iddialı yapımları arasında bulunan Mehmetçik Kûtulamâre milyonları ekrana kilitlemeye devam ediyor. Son bölümde İngiliz kuvvetlerine yönelik taarruzda Süleyman Askeri yaralanırken yine aynı taarruzda yaralanan Cemil kumandan şehit oldu. Süleyman Askeri'nin talimatı ile esir kampına düşen Hüsrev oğlu Mehmet, talimat üzerine Ali teğmeni buldu ve kurtuluş planı için hazırlıklara başladı. İsmail Hacıoğlu da bu noktada canlandırdığı karakterle izleyiciden tam not aldı. Tüm bunlar yaşanırken esir kampındaki hadiseler yürek sızlattı. Peki Mehmet esir kampından kurtulacak mı? Süleyman Askeri ne zaman ayağa kalkacak? Bu sorular Mehmetçik Kûtulamâre 7. bölümde cevap bulacak.

MEHMETÇİK KUTÜLAMARE 7. BÖLÜM FRAGMANI

Son bölümdeki aksiyon ve duygu karmaşası sürerken gözler yeni bölüm fragmanına çevrildi. Mehmetçik Kûtulamâre 7. bölüm fragmanına yayınlandığı andan itibaren buradan ulaşabileceksiniz. Yanı sıra Mehmetçik Kûtulamâre 7. yeni bölüm 8 Mart perşembe günü saat 20:00'de TRT 1 ekranlarında olacak.

MEHMETÇİK KUTÜLAMARE KONUSU NE?

Dizinin künyesinde "Mehmetçik Kûtulamâre"nin konusu şöyle anlatılıyor:

Mehmetçik Kûtulamâre dizisi, Birinci Cihan Harbi’ne hazırlanan Osmanlı devletinde, tek hayalleri devletin yeniden dirilişi ve kurtuluşu olan, gönlünde vatan sevdasından başka bir şey bulunmayan Mehmet ve arkadaşlarının destansı hikâyesini konu alıyor. Darülfünun talebesi olan Mehmet, vatanı için her türlü fedakarlığı ve çabayı göstermekten geri durmaz. Bu amaçla başında Süleyman Askeri Bey’in bulunduğu ve en kabiliyetli askerlerin seçildiği Osmancık Taburu’na katılıp cepheye gitmek için büyük bir mücadele gösterir.

İhtişamlı bir devletin varislerine bıraktığı son destan olan Kûtulamâre Zaferi’ni konu alan dizi, Mehmet karakterini merkezine alarak her anı heyecan, aksiyon ve derin duygularla yoğrulmuş hikâyesiyle seyirciyle buluşacaktır. Bunun yanında Mehmet’in, vatan için canını ortaya koyarken karşısına çıkacak Zeynep ile yaşayacakları sevda ise, çöle yazılan bir aşk destanı olacaktır.

MEHMETÇİK KUTÜLAMARE OYUNCULARI KİMLER?

Mehmet, başında Süleyman Askeri Bey’in bulunduğu Osmancık Taburu’yla birlikte Arap coğrafyasında büyük bir mücadele gösterecektir. Bölgede yaptıklarıyla Osmancık Taburu içinde büyük bir kahraman haline gelecektir. Mehmet kahramanlıkları İngilizlerin oyunlarını bozacak ve Kûtulamâre destanının mimarı olacaktır.

Osmanlı Devleti’nin, İngilizleri Kûtulamâre’de kuşatıp teslim almasında canını ortaya koyacak olan Mehmet ile birlikte Osmancık Taburu’nun diğer kahraman askerleri de yakından tanıtılacaktır. Aynı zamanda Osmanlı Devleti askerleriyle, İngiliz askerleri arasında çöllerde, dağ başlarında, nehirlerde yaşanan amansız mücadele tarihî kaynaklara dayanılarak anlatılacaktır.