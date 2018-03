Türkiye Gazetesi

Gary Oldman kimdir! Gary Oldman kaç yaşındadır! En İyi Erkek Oyuncu ödülünü alan Gary Oldman kimdir! ile ilgili aradıklarınız burada. Oscar Ödülleri sahiplerini buldu. En iyi Erkek Oyuncu ödülünü Gary Oldman kazandı. Peki Darkest Hour filmiyle En İyi Erkek Oyuncu Oscar'ını kazanan Gary Oldman kimdir? İşte Gary Oldman ile ilgili merak ettikleriniz... 90. Oscar Ödülleri, sahiplerini buldu. Los Angeles’taki Dolby Tiyatrosu’nda düzenlenen 90. Akademi Ödüllerinde Timothee Chalamet (Call Me by Your Name), Daniel Day-Lewis (Phantom Thread), Daniel Kaluuya (Get Out), Gary Oldman (Darkest Hour) ve Denzel Washington (Roman J. Israel, Esq.) "En İyi Erkek Oyuncu" birbirleriyle yarıştı. En İyi Erkek Oyuncu, 'Darkest Hour' filmiyle Gary Oldman oldu. Peki Gary Oldman kimdir, kaç yaşındadır? İşte detaylar...

En İyi Erkek Oyuncu Ödülünü Alan Gary Oldman Kimdir?

Batman ve Harry Potter filmlerinde oynadığı karakterlerle hafızalardan silinmeyen İngiliz aktör Gary Oldman, 1958 yılında İngiltere'nin başkenti Londra'da doğdu. Gençlik yıllarından beri klasik müzik ve piyano ile ilgilenen Gary Oldman, o yıllarda Muhammed Ali'ye özenerek boks sporuna ilgi duydu. Royal Academy of Dramatic Art‘a giremeyince Rose Bruford College‘a giden ve bu okuldan 1979 yılında derece ile mezun olan Oldman, 1985-1989 Royal Court Tiyatrosu‘nda görev aldı. Ardından Greenwich Young People Tiyatrosu‘na katılan Gary Oldman, "The Pope’s Wedding" isimli oyunla 1985 yılında Time Out Dergisi’nin düzenlediği Fringe Ödülleri’nde "Genç Yetenek Ödülü"nü kazanarak adından söz ettirdi.

Gary Oldman, "Sex Pistols" grubunun bas gitaristi Sid Vicious'ı canlandırdığı "Sid and Nancy" filmiyle sinemaya ilk adımını 1980 yılında atmış oldu. Bu filmde oynadığı rolle Evening Standard British Film Ödülleri'nde "Umut Vadeden Oyuncu Ödülü"nü aldı.

1997'de kendi yazdığı ve ilk yönetmenlik deneyimi olan "Nil By Mouth"u çekti. 50. Cannes Film Festivali ana yarışmasının açılışını yaptı ve Kathy Burke, filmdeki rolüyle "En İyi Kadın Oyuncu Ödülü"nü aldı.1992 yılında Francis Ford Coppola'nın yönettiği "dracula"da Dracula'yı canlandırdı.

Gary Oldman, 1999'da üç dalda Akademi Ödülleri'ne aday gösterilen SE8 Group/Douglas Urbanski filmi "The Contender"ın hem yapımcılığını, hem de başrolünü üstlendi.

Başarılı aktör Gary Oldman, 2004 yılında "Harry Potter And The Prisoner of Azkaban"da ve 2005 yılında "Harry Potter And The Goblet of Fire"da rol aldı. 2005 yılında "Batman Begins" adlı seride Jim Gorden'ı canlandırdı. 2007 yılında Harry Potter serisinin devamı olan "Harry Potter and The Order of The Phoenix"de Sirius Blackrolüyle yeniden rol aldı.

1980 yılında İngiliz oyuncu Lesly Manville ile evlenen Gary Oldman'ın bu evliliği 1990 yılına kadar sürdü ve bu evlilikten bir çocuk sahibi oldu. 1990 yılında ünlü oyuncu Uma Thurman ile evlendi ancak çok kısa bir süre sonra boşandılar. Gary Oldman, Donya Fiorentino ve Alexandra Edenborough ile de bir süre evli kalmış ve boşanmıştır.

Ünlü aktör son olarak, "Darkest Hour" filmindeki rolüyle 2018 Oscar ödüllerinde "İyi Erkek Oyuncu" ödülünü aldı.





"The Shape of Water" 4 Oscar kazandı



Los Angeles’taki Dolby Tiyatrosu’nda düzenlenen 90. Akademi Ödüllerinde “The Shape of Water”; ‘En İyi Film, En İyi Yönetmen, En İyi Prodüksiyon Tasarımı ve En İyi Film Müziği’ dallarında olmak üzere 4 Oscar kazandı.

En İyi Erkek Oyuncu Ödülü Gary Oldman’a, En İyi Kadın Oyuncu Ödülü de Frances McDormand’a verildi.

Gecenin açılışını ve sunuculuğunu ünlü program sunucusu Jimmy Kimmel gerçekleştirdi.



Aynı zamanda Harvey Weinstein skandalını ortaya çıkartan ve uğradığı istismarı ilk olarak anlatan Ashley Judd da gecede sunucuydu. Ashley Judd sahneye çıktığında, “Zaman Doldu” hareketi ile ilgili olarak "Artık koro halinde Time’s Up diyoruz. İleriye bakıyoruz, eşitlik için sonsuz seçenekler olduğunu görüyoruz, bize bunun sözü verildi. Farklılıkları ekranda görmeye ihtiyacımız var" dedi.

İŞTE KAZANANLAR



En İyi Film: The Shape of Water

En İyi Yönetmen: Guillermo del Toro (The Shape of Water)

En İyi Erkek Oyuncu: Gary Oldman (Darkest Hour)

En İyi Kadın Oyuncu: Frances McDormand (Three Billboards Outside Ebbing, Missouri)

En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu: Sam Rockwell (Three Billboards Outside Ebbing, Missouri)

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu: Allison Janney (I, Tonya)

En İyi Yabancı Dilde Film: A Fantastic Woman

En İyi Animasyon Filmi: Coco

En İyi Belgesel Film: Icarus

En İyi Kısa Animasyon Filmi: Dear Basketball

En İyi Makyaj ve Saç Tasarımı: Darkest Hour

En İyi Kostüm Tasarımı: Phantom Thread

En İyi Film Kurgusu: Dunkirk

En İyi Özgün Senaryo: Get Out

En İyi Görüntü Yönetimi: Blade Runner 2049

En İyi Uyarlama Senaryo: Call Me By Your Name

En İyi Ses Miksajı: Dunkirk

En İyi Ses Kurgusu: Dunkirk

En İyi Kısa Film: The Silent Child

En İyi Prodüksiyon Tasarımı: The Shape of Water

En İyi Görsel Efekt: Blade Runner 2049

En İyi Kısa Belgesel: Heaven is a Traffic Jam on the 405

En İyi Film Müziği: The Shape of Water

En İyi Özgün Şarkı: Remember Me (Coco)