Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Trabzonspor Beşiktaş maçı şifresiz canlı radyo dinle ile ilgili aradıklarınız burada. Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Trabzonspor, Beşiktaş'ı kendi evinde konuk ediyor. Peki TS BJK maçını şifresiz veren radyo kanalları hangileri? İşte Trabzonspor Beşiktaş şifresiz canlı radyo dinleme sayfası24. haftanın kapanış maçında 9 galibiyet, 9 beraberlik ve 5 mağlubiyet elde ederek; 36 puanla 7. sırada yer alan Trabzon, 12 galibiyet, 8 beraberlik ve 3 mağlubiyet alarak 44 puanla 3. sıradaki Beşiktaş'ı konuk ediyor... Beşiktaş, zirve yarışından kopmamak adına Trabzonspor deplasmanından gol veya goller bularak haftayı 3 puanla kapatmanın hesabını yapıyor. Saha ve seyirci avantajını elinde bulunduran Trabzonspor ise güçlü rakibi Beşiktaş karşısında mutlak galibiyet parolasıyla sahaya çıkıyor. beIN Sports ekranlarından şifreli olarak yayınlanan Trabzonspor Beşiktaş maçını şifresiz canlı radyodan dinlemek için haberimize bakabilirsiniz. İşte TS BJK şifresiz veren radyo kanalları...

Trabzonspor Beşiktaş maçı canlı takip için tıklayın - 1

Trabzonspor Beşiktaş maçı canlı takip için tıklayın - 2

Şenol Güneş'ten şut emri!

Ligde ve kupada Fenerbahçe ile dört günde iki defa karşılaşan Beşiktaş gözünü lige çevirdi. Trabzonspor deplasmanında şampiyonluk yolunda çok kritik bir virajı kayıpsız dönemeye çalışacak olan siyah-beyazlılarda teknik direktör Şenol Güneş’ten futbolcularına uyarı geldi. Takımın üzerine sinen ‘Fenerbahçe havası’ndan kurtulmasını sağlamaya çalışan tecrübeli çalıştırıcı, Trabzonspor maçının önemine dikkat çekerek, “Fener maçını unutun. Önümüzde çok zorlu bir rakip olacak. Kendinizi buna hazırlayın” dedi. Takımının geçen hafta derbiyi kazanarak şampiyonluk iddiasını güçlendirmesinden memnun olan Şenol Hoca, futbolcularıyla yaptığı konuşmada ligde artık seri galibiyetler yakalamaları gerektiğini belirterek, Trabzon deplasmanında kazanılacak 3 puanın gelecek haftalara daha moralli girmeleri açısından çok önemli olduğunu söyledi.





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Süper Lig’de ceza sahası dışından en çok gol yiyen kalecinin Onur Kıvrak olduğunun bilgisini futbolcularına veren Şenol Güneş, kritik maçta oyuncularından bol bol şut atılmasını istedi. Öte yandan son yaptığı basın toplantısında Trabzonspor, Gençlerbirliği ve Başakşehir maçlarından sonra ligde puan hesabı yapabileceğini söyleyen Güneş, bu dönemecin ilk sınavını oldukça önemsiyor. Başarılı teknik adam, Trabzonspor’un etkili silahlarını etkisiz hale getirerek 3 puanı kazanmanın planını yapıyor. Karadeniz ekibinde atakları Abdülkadir Ömür, Yusuf Yazıcı ve Jose Sosa’nın belirlediğini futbolcularına aktaran Güneş, üç yıldızı kilitlemek için orta alanda görev verebileceği Atiba, Medel ve Tolgay ile özel bir görüşme yaptığı öğrenildi. Öte yandan stoperde Pepe ile Medel birlikte olursa orta alanda Tolgay ve Atiba oynayacak. Pepe-Tosic görev alırsa ise Tolgay-Medel ikilisi ortayı kapatacak.

Caner sürprizi!



Beşiktaş’ta yarın oynanacak Trabzonspor maçında Şenol Güneş büyük bir sürprize hazırlanıyor. Kupadaki Fenerbahçe maçında kırmızı kart görerek cezalı duruma düşen Ricardo Quaresma’nın yerine Hollandalı yıldız Lens’in ilk 11’de olacağı bekleniyordu. Ancak tecrübeli çalıştırıcının Caner Erkin’i sol kanatta, Babel’i ise Q7’nin yokluğunda sağ kanatta kullanabileceği öğrenildi. Lens’in kupada Fenerbahçe karşısındaki etkisiz futbolunun yanı sıra aynı maçta Caner Erkin’in hücumdaki başarılı performansının bu kararda etkili olduğu gelen bilgiler arasında.

Beşiktaş’tan adalet uyarısı



Beşiktaş Kulübü derbi olayları için bir bildiri yayınladı. Açıklamada, “Quaresma’ya yönelik yapılan eleştirilerde haklılık payı vardır ancak bu linç girişimine doğru gidiyor. Yapılan yorumlar Fenerbahçeli futbolcuların hatalarını gölgeleme tavrına dönüşüyor. Oyuncumuza tarafsızlık algısı uğruna normalin üzerinde ceza vermek bir çözüm yolu değildir. Talisca’ya yapılan haksızlık herkesin malumudur. Caner konusu hâlâ hafızalardadır. Quaresma’ya olması gerekenden daha ağır bir ceza verme girişimi, Türk futboluna olumlu değil, olumsuz sonuçları olacaktır” ifadeleri kullanıldı.

Yumruk değil, itme!



Siyah-beyazlı taraftar grubu Çarşı, TFF’ye bir uyarı mesajı gönderdi. Sosyal medya hesabından yapılan açıklamada Quaresma’nın hareketinin yumruk değil itme olduğu belirtilerek, “Adalet terazinizin ayarı kaçmış, Beşiktaş topuzu ile tanışmanıza ramak kalmıştır! Akıllı olun!” ifadeleri kullanıldı.

Planlar değişiyor

Sebebi ise gerek sakat ve cezalı olması gerekse rakibin son kupa maçında yaşadıkları. Yorgun bir Kartal’ı misafir edecek olan bordo-mavililer, rakibin en etkili hücum oyuncusu Ricardo Quaresma’nın yokluğunu da iyi değerlendirmek istiyor. Portekizli futbolcunun kupada kırmızı görmesi ve kendilerine karşı oynamayacak olması Çalımbay’ın hesaplarını az da olsa değiştirdi. Savunma güvenliğini ön planda tutarak özellikle ikinci yarı kontrollü hücumu düşünen Rıza Çalımbay daha ofansif bir anlayışla sahada olmayı planlıyor.

Rıza Çalımbay’ın kadro tercihinlerinde göreve geldiğinden bu yana istikrarsız bir gidişat da söz konusu. Sebebi ise cezalı ve sakatların fazla olması. İşte Beşiktaş da o maçlardan bir tanesi. Tecrübeli hoca, cezalı Burak Yılmaz’ın yokluğunda Beşiktaş maçlarını seven Rodallega’ya 11’de şans verecek. Alanyapor karşılaşmasında 11’de görev yapan Olcay’ın yerine, Yusuf Yazıcı 11’e girecek. Sol bekte de Novak’ın yerine Kamil Ahmet, stoperde Uğur’un Hubocan görev alacak.