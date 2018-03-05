Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

1932 yılında kurulan ve 86 yıllık tarihinde birçok önemli başarılar imza atan, dün Diyarbekirspor karşısında aldıkları 10-1'lik skorun ardından ligin bitimine 9 hafta kala amatör lige düşen Kayseri Erciyesspor'un kulüp tesislerinde sessizlik hakim. 2006-2007 sezonunda Türkiye Kupası finali oynayan ve tarihinde ilk kez UEFA Kupasına katılmayı başaran Kayseri Erciyesspor, ilk maçta İsrail ekibi Maccabi Tel Aviv takımı ile eşleşti, İsrail’de 0-0 biten maçın rövanşını Kayseri’de 3-1 kazanarak turu geçti. 1. turdaki rakibi İspanyol ekibi Atletico Madrid olan Kayseri Erciyesspor, rakibine iki maçta da yenilerek kupaya veda etti.

Tarihinde birçok başarılar elde eden Kayseri Erciyesspor ayrıca, üst üste aynı ligde iki kez şampiyon olan tek takım özelliği taşıyor. 2003-2004 sezonunda 2. Lig A kategorisinde elde ettiği şampiyonlukla Süper Lig’de mücadele etme hakkını kazanan ancak kulüp genel kurulunda alınan kararla bu hakkı Kayserispor’a devreden Kayseri Erciyesspor, bir sezon sonra yeniden aynı ligde şampiyon olarak Süper Lig vizesi almayı başarmıştı.

Dün alınan mağlubiyetin ardından amatör kümeye düşen Kayseri Erciyesspor Kulüp Yöneticisi Yaşar Çalışır da, çok üzgün olduklarını söyledi. Başarılı olmak için ellerinden geleni yaptıklarını kaydeden Çalışır, yeniden yükselmek için çalışacaklarını belirtti. İçine düştükleri durumu, 'Tabiri caizse, biz taksiyiz, karşımızdakiler tır. Tırla taksi çarpışsa ne kadar etkili olur' diyerek özetleyen Çalışır, şunları söyledi:

"Kulübümüzdeki futbolcuları isteyen kulüpler var. Şuan takımda oynayan futbolcular altyapıdan yetişen çocuklar. 7 yaşında kulübe gelmiş ve burada yetişmiş çocuklar. Çocukların geleceği parlak. Burada ağabey kardeş gibiyiz. BAL ligine düştükten sonra transfer yasağımız kalkıyor. O zamanda tekrardan 1’inci ve 2’inci lige çıkacak bir takım hedefliyoruz. Planımız o. Şuanda imkanlar doğrultusunda elimizden geleni yapıyoruz. Bizim futbolcular 15-16 yaşındalar. Karşımızdaki takımlar ise 25-26 yaşında. Maçta öne de geçsek, maçı çeviriyorlar. Bu şekilde gidiyoruz."