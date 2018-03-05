Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Survivor İpek Yaşar kimdir, nerelidir, Survivor son bolum izle, kaç yaşındadır ve Survivor İpek mi elendi? ile ilgili merak ettiklerinize buradan ulaşabilirsiniz. Survivor 2018 All Star heyecanı sürüyor. 3. eleme haftasında İpek, Melih veya Emre bu akşam SMS oylarının sonunda adaya veda edecek. Peki Survivor 2018 İpek Yaşar kimdir, nerelidir ve kaç yaşındadır? Survivor son bolum izle, Survivor bu akşam İpek mi adaya veda etti, Survivor İpek mi elendi? İşte detaylar... Survivor 2018 All Star Gönüllüler takımında bu akşam 3 isimden biri adaya veda edecek. Yapılan oylamanın ardından en fazla adı çıkan isim İpek, birinci aday. Bireysel dokunulmazlık oyununu kazanan Cumali ise Melih’in ismini verdi ve Melih de elenecek isimlerin arasına dâhil oldu. Haftanın başarılı performansını sergileyen Anıl ise Emre’nin ismini vererek Emre’yi elemede üçüncü aday yaptı. Heyecanın dorukta olacağı Survivor 2018 eleme sonuçları bu akşam belli olacak. Survivor 2018 elemelerinin ardından sayfamızdan Survivor son bolum izleye de bilirsiniz. Survivor İpek yaşar kimdir, nerelidir ve kaç yaşındadır. Survivor İpek Yaşar mı elendi? İşte detaylar…

SURVİVOR İPEK YAŞAR KİMDİR?

Hukuk Fakültesi mezunu olan İpek Yaşar 27 yaşındadır.Aynı zamanda Galatasaray A Takımı'nda forma giymiş milli su topu oyuncusudur. Aynı zamanda atlet olan İpek, crossfit hocalığı yapıyor. CrossFit sporcusu olan İpek Yaşar Hukuk Fakültesini bitirmiştir. Daha sonra yüksek lisans yapan Yaşar başarılı bir avukat adayıdır. Crossfit Balaban'da koç olarak çalışan İpek Yaşar aynı zamanda Galatasaray su sporu takımında da uluslar arası bir oyuncudur. İpek Yaşar spor kariyeri ile ön planda olmayı çok sevmektedir.

DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor'da dün akşam yapılan dokunulmazlık oyununu galibi All Star oldu. Gönüllüler takımı 3. kez konseye çıktı. İşte eleme adayları

SURVİVOR'DA ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

Gönüllüler takımı konseyde üç isim birden çıkardı. Yapılan oylamada adı en fazla çıkan isim İpek oldu. İlk eleme adayı İpek oldu.

Bireysel dokunulmazlığı kazanan Cumali ise Melih'in ismini verdi.

Haftanın en başarılı performansını gösteren Anıl ise 3. eleme adayı olarak Emre'nin ismini verdi.

BARAKA OYUNUNDA ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİK

Acun Ilıcalı Baraka Oyunu için önemli bir değişiklik olduğunu açıkladı. Bundan sonra haftada iki kere oynanacak olan baraka oyununa her takımdan en iyi iki kız ve en iyi iki erkek yarışacak.