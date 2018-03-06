Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Meteorolojiden günlük ve haftalık hava raporuna göre; hafta başından beri etkisini gösteren yağışlı hava özellikle İstanbul'da vatandaşlara zor anlar yaşattı. Mart ayında havaların havalar nasıl olacak diye araştıran vatandaşları Meteorolojiden gelen son dakika haberi üzdü. İstanbul'da hava durumu nasıl olacak? Yer yer yağışlar devam ederken özellikle Perşembe günü İstanbul'da gök gürültülü sağanak yağışla birlikte kuvvetli rüzgar olacağı belirtildi. Peki, Yağmur ne kadar sürecek? Güneşli hava var mı? Hafta sonu yurtta ve İstanbul'da hava durumu nasıl olacak. İşte il il tüm yurtta hava durumu raporları ve detaylar haberimizde mevcut.



6 MART YURTTA HAVA DURUMU

Meteorolojiden gelen haberlere göre ve yapılan son değerlendirmelere göre, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları dışında kalan tüm bölgelerin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yağmur ve sağanak, öğle saatlerinden sonra Diyarbakır, Mardin ve Şanlıurfa çevrelerinde yerel olarak gök gürültülü sağanak, Bitlis, Hakkari, Van ve Ağrı çevrelerinde yer yer karla karışık yağmur ve yüksekleri kar şeklinde olması bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının kuzey kesimlerde 4 ila 8 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Ege ve Marmara'nın güney ve batısında yer yer kuvvetli (30-50 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

İSTANBUL HAVA DURUMU

İstanbul'da bugün hava parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığı ise 2 ila 4 derece artacağı tahmin ediliyor. Rüzgar ise Güney ve Güneybatı (Lodos) yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli (30-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.



İSTANBUL, ANKARA, BURSA, İZMİR'DE HAVA DURUMU NASIL OLACAK?



Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, öğle saatlerinden sonra yerel olarak gök gürültülü sağanak yağışlı 13

İstanbul: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 16

Bursa: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 21

İzmir: Çok bulutlu ve sağanak yağışlı 20

Adana: Çok bulutlu ve sağanak yağışlı 23

Antalya: Çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlı 20

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu 15

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu 15

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı 8

Diyarbakır: Çok bulutlu, sağanak yağışlı, öğle saatlerinden sonra yerel olarak gök gürültülü sağanak yağışlı 18

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