Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, "Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ ile irtibatları tespit edilen 6'sı ByLock kullanıcısı toplam 8 avukat hakkında gözaltı kararı verilmiş olup, gözaltı kararı verilen FETÖ şüphelilerinin işlemleri devam etmektedir" denildi.
Ankara'da FETÖ'cü avukatlara operasyon, çok sayıda gözaltı kararı var
07.03.2018 - 10:22 | Son Güncelleme: 07.03.2018 - 10:47
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ ile irtibatları tespit edilen 6'sı ByLock kullanıcısı 8 avukat hakkında gözaltı kararı verildiğini açıkladı.
Etiketler : ankara,fetö,avukat,gözaltı kararı,
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