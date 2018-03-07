Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Suriye sınırında konuşlu birliklere takviye amaçlı gönderilen komando birlikleri Hatay'a geldi. Hudutlar ile bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak, Afrin'de YPG/PKK-DEAŞ mensuplarını etkisiz hale getirmek, halkı terör örgütü üyelerinin baskı ve zulmünden kurtarmak amacıyla TSK tarafından 20 Ocak'ta başlatılan Zeytin Dalı Harekatı devam ediyor. Harekat kapsamında Kars'ın Sarıkamış ilçesinden gönderilen komandolar, Hatay'ın Kırıkhan ilçesine geldi. Zırhlı Personel Taşıyıcılarına (ZPT) bindirilen komandolar sınır birliklerine sevk edildi.