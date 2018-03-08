Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

POMEM Polis Akademisi Başkanlığı tarafından 10 bin polis alımına ilişkin 22. Dönem POMEM polis memuru alımlarının detayları bugün Polis Akademisi Başkanlığı'nın resmi sayfasından duyuruldu.

Polis Akademisi Başkanlığına bağlı Polis Meslek Eğitim Merkezlerine, lisans mezunu 7 bin 200'ü erkek, 800'ü kadın ile ön lisans mezunu 1800'ü erkek, 200'ü kadın olmak üzere toplam 10 bin öğrenci alınacak. Peki polis alımında şartlar nelerdir, KPSS puan şartı kaç? Yaş şartı aranacak mı? KPSS dışında POMEM başvuru şartları neler? Lise mezunları başvuru yapabilecek mi? İşte detaylar...



POMEM BAŞVURUSU NASIL YAPILIR? KPSS ŞARTI BELLİ OLDU...

Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sitesinden yapılan duyuruya göre, Polis Meslek Eğitim Merkezlerine (POMEM) ÖSYM tarafından lisans mezunları için yapılan 2016 veya 2017 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavlarının (KPSS) birinden, "P3" puan türünden en az 60, ön lisans mezunları için yapılan 2016 yılı KPSS'den "P93" puan türünden en az 70 ve üzeri puan alanlar arasından Polis Meslek Eğitim Merkezleri Giriş Yönetmeliği'nde belirtilen diğer şartları taşıyan adaylar başvurabilecek.

BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN



POMEM BAŞVURUSU NE ZAMAN YAPILACAK?

Eğitime, lisans mezunu 7 bin 200 erkek, 800 kadın olmak üzere 8 bin ile 1800'ü erkek 200'ü kadın olmak üzere 2 bin ön lisans mezunu öğrenci alınacak. Adaylar, 12 Mart-23 Mart 2018 tarihlerinde "http://www.pa.edu.tr" adresinden e-Devlet şifresi ile ön başvurularını yapabilecek. Sınavlardaki başarılarının ardından Polis Meslek Eğitim Merkezlerinde eğitim gören ve eğitim sonunda başarılı olan adayların polis memuru olarak atamaları yapılacak.

POLİS ADAYI BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYIN





POMEM YAŞ KRİTERİ VE BAŞVURU ŞARTLARI

22'nci Dönem Polis Meslek Eğitim Merkezleri öğrenci adaylığına başvurmak isteyen adaylarda aranan şartlardan bazıları şöyle:

"- T.C. vatandaşı olmak,

- Ön lisans, lisans mezunu veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

- 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde, düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak şartıyla, sınavın yapıldığı yılın 31 Aralık tarihi itibarıyla 30 yaşından gün almamış olmak (31 Aralık 1989 ve daha sonraki tarihlerde doğmuş olmak),

- Kadınlar için 162 santimetre, erkekler için 167 santimetreden kısa boylu olmamak, beden kitle endeksi 18 (dahil) ile 27 (dahil) arasında olmak,

- Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,



- Sağlık durumu yönünden, Sağlık Şartları Yönetmeliği'nde belirlenen koşulları taşımak,

- Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,



- Kamu haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmış olmamak,

- Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak,

- Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak."

Başvuruda bulanacak adaylar, aranan şartların tamamı ile ileride açıklanacak sınav takviminin takibini Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sitesinden yapabilecek.



LİSE MEZUNU POLİS ALIMI NE ZAMAN YAPILACAK?

Emniyet Genel Müdürlüğü lise mezunu Polis Meslek Yüksek Okulu polis alımları genel olarak YGS sınavının tarihine göre ayarlamaktaydı. Ancak bu sene üniversite sınavı olan YKS Haziran ayında yapılacak. Bu nedenden ötürü şu ana kadar da Emniyet Genel Müdürlüğünden lise mezunu polis alımına ilişkin herhangi bir duyuru yayımlanmadı.