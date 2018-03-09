Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ercan Yazgan öldü mü? Bizimkiler'in kapıcı Cafer'i hayatını kaybetti. Peki kapıcı Cafer neden öldü. Gece yarısı acı haber geldi. Bizimkiler'in kapıcı Cafer'i Ercan Yazgan hayata veda etti. Geçtiğimiz günlerde felç geçirerek tedavi altına alınan Ercan Yazgan'dan az önce kötü haber geldi. Peki Ercan Yazgan neden öldü, kimdir, kaç yaşındaydı? Ercan Yazgan'ın ölüm nedeni İşte Ercan Yazgan ile ilgili merak edilenler

ERCAN YAZGAN ÖLDÜ MÜ? (ERCAN YAZGAN HAYATINI KAYBETTİ)



Bizimkiler dizisinin Kapıcı Cafer'i Ercan Yazgan, geçtiğimiz hafta felç geçirmiş ve özel bir hastanede tedavi altına alınmıştı. Usta oyuncunun doktoru yaptığı açıklamada Yazgan’ın durumunun iyiye gittiğini söylemişti. Ancak son dakika gelen bilgilere göre Ercan Yazgan hayatını kaybetti.

ERCAN YAZGAN ÖLÜM NEDENİ (KAPICI CAFER NEDEN ÖLDÜ?)

Yoğun bakım servisinde hipotansiyon, böbrek ve karaciğer yetmezliği ve bunların sonucunda oluşan çoklu organ yetmezliği nedeniyle yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdiği bildirildi.

ERCAN YAZGAN'IN DURUMU İYİYE GİDİYORDU

Perihan Abla dizisindeki Şoför İsmet ve Bizimkiler dizisinde Kapıcı Cafer tiplemeleriyle tanınan tiyatro, oyuncusunun sağlık durumunun iyiye gitti öğrenilmişti.



Yazgan'ın son durumu ile ilgili bilgi veren doktoru Yazgan için herhangi bir risk olmadığını söyledi. Yazgan'ın sağlık durumunun her gün daha iyiye gittiğini belirten Uzman Dr. Nilay Değirmenci, "Ercan Yazgan, Cumartesi akşam Nöroloji polikliniğimize başvurdu. Beyin damar tıkanıklığı tanısını koyduk ve hemen yatışını yaptık. Medikal tedavisi devam eden Yazgan’ın genel sağlık durumu iyiye gidiyor. Genel durumu ile ilgili bir risk yok"dedi.

ERCAN YAZGAN (KAPICI CAFER) KİMDİR?

Tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Ercan Yazgan'ın geçen hafta felç geçirdiği ve tedavi altına alındığı öğrenildi. Perihan Abla dizisindeki Şoför İsmet ve Bizimkiler dizisindeki Kapıcı Cafer tiplemeleriyle tanınan tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Ercan Yazgan 4 Nisan 1946 tarihinde Sinop’ta doğdu. 1986 yılında Perihan Abla dizisindeki Şoför İsmet karakteriyle tanındı. 1989-2002 yılları arasında 13 yıl boyunca kesintisiz yayınlanan Bizimkiler adlı dizide Kapıcı Cafer tiplemesiyle izleyici karşısına çıkan Yazgan, kariyeri boyunca çok sayıda film ve dizide rol aldı.

Ödülleri:

1999 - 36.Antalya Film Şenliği, En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu – Duruşma filmi ile

Film ve Dizileri:

2015 - Bana Masal Anlatma (Sinema Filmi)

2011 - 2012 - İffet (Dizi)

2010 - Kardelen (Sinema Filmi)

2009 -2010 - Hanımın Çiftliği

2008 - Talih Kuşu (TV Dizisi)

2008 - Nekrüt (Sinema Filmi)

2008 - Adanalı (TV Dizisi)

2006 - Yalancı Yarim

2006 - Ahh İstanbul

2004 - Tatil Aşkları

2004 - Altın Kafes

2004 - Büyük Buluşma TV Dizisi

2003 - 2006 - Hayat Bilgisi

2002 - Sırlar Dünyası / Sır Kapısı

2002 - Aşk Meydan Savaşı

2000 - Balalayka (Sinema Filmi)

1999 - Duruşma (Sinema Filmi)

1996 - Sevda Kondu

1994 - Kaygısızlar

1994 1993 - Yazlıkçılar

1990 - Bir Milyara Bir Çocuk (aynı zamanda yapımcı)

1989 - 2002 - Bizimkiler

1986 - Kabadayı (Sinema Filmi)

1986 - Şaka Maka (Video)

1986 - Perihan Abla

1983 - Üç İstanbul

1982 - Arkadaşım (Sinema Filmi)

1979 - Dokunmayın Şabanıma (Sinema Filmi)

1978 - Ölüm Görevi (Sinema Filmi)

1977 - Sen Aşk Nedir Bilir Misin (Sinema Filmi)

1977 - Sarmaş Dolaş (Sinema Filmi)

1977 - Tatlı Kaçık (Sinema Filmi)

1975 - İzin (Sinema Filmi)

1971 - Hüdaverdi-Pırtık (Sinema Filmi)

1963 - Susuz Yaz(Sinema Filmi)