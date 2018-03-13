Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ömer Faruk Ünal

Önümüzdeki hafta sonu, ligde şampiyonluk yarışı veren 4 takımın birbiriyle çok kritik maçları var. Kadıköy’de oynanacak Fenerbahçe-Galatasaray derbisi kadar, Başakşehir ile Beşiktaş arasında oynanacak derbi de yarışın gidişatını belirleyecek maçlardan biri olacak. MHK’nın elinde bu maçlarda kullanabileceği toplam 9 hakem var. 7 FIFA kokardı taşıyan hakem ve bunların dışında geçmişte uzun yıllar FIFA kokardı taşımış olan Fırat Aydınus ile Bülent Yıldırım... Gelin bu iki kritik derbinin hakemlerini bulmaya çalışalım...

FENERBAHÇE-GALATASARAY

1) CÜNEYT ÇAKIR olmaz; Dubai’de Dünya Kupası hakem seminerine gidiyor.

2) HÜSEYİN GÖÇEK olmaz; geçen sezondan bu yana F.Bahçe maçı verilmiyor.

3) HALİS ÖZKAHYA olmaz; 11 Kasım 2012’den bu yana 5 yıldır Kadıköy’de düdük çalamıyor.

4) METE KALKAVAN olmaz; geçen hafta Evkur Y. Malatya-F.Bahçe maçı yönetti.

5) ALİ PALABIYIK olmaz; 19. haftadaki Trabzon-F.Bahçe maçından sonra şansı çok az.

6) ALPER ULUSOY olmaz; henüz bu tip bir derbi için şansı yok.

7) H. UMUT MELER olmaz; geçen hafta G.Saray-Konya maçını yönetti.

8) FIRAT AYDINUS olmaz; son kupa maçından sonra sıcağı sıcağına Kadıköy için şansı çok az.

9) BÜLENT YILDIRIM; EN GÜÇLÜ ADAY. MHK geçtiğimiz hafta maç vermedi. Bu maç için saklamış olmalı.

M. BAŞAKŞEHİR-BEŞİKTAŞ

1) CÜNEYT ÇAKIR olmaz; Dubai’de Dünya Kupası hakem seminerine gidiyor.

2) HÜSEYİN GÖÇEK olmaz; geçen sezonki Adana-Başakşehir maçından bu yana Başakşehir maçına çıkamıyor.

3) HALİS ÖZKAHYA olmaz; 24. haftaki Trabzon-Beşiktaş maçından sonra bu maç için şansı az.

4) METE KALKAVAN olmaz; ilk yarıdaki Beşiktaş-Başakşehir maçını yönetmişti. Caner 6 maç ceza almıştı.

5) ALİ PALABIYIK olmaz; F.Bahçe-Beşiktaş derbisinden sonra bu maç için şansı sıfır.

6) ALPER ULUSOY olmaz; hele A. Konya-Beşiktaş maçından sonra şansı sıfır.

7) H. UMUT MELER; EN GÜÇLÜ ADAY

8) FIRAT AYDINUS; olmaz, kupadaki son Beşiktaş-F.Bahçe maçından sonra şansı yok denecek kadar az.

9) BÜLENT YILDIRIM; F.Bahçe-G.Saray maçına verilme ihtimali daha yüksek.