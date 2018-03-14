Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kamyonet, üzerinde yazılı “Türk güçleri şehirden 2 kilometre uzakta. Siviller tehlikede” yalanıyla New York sokaklarında propaganda yaptı.

PKK’nın Avrupa yapılanması da Almanya’da, protesto girişimlerinde bulunarak kara propagandaya devam ediyor. Afrin harekâtına destek veren Avrupa ülkelerine, bu desteğin bedelini ödeyecekleri tehdidinde bulunan PKK yandaşları, Berlin’de bir camiye molotoflu saldırı düzenledi. PKK yandaşları, “Afrin’de siviller katlediliyor” yalanı ile kamuoyu oluşturmaya çalışırken Mehmetçik de sivillerin tahliyesi için titiz bir çalışma yürütüyor. TSK, başından bu yana operasyonu “sivillerin kılına zarar gelmesin” diye adım adım ilerletse de Afrin’deki terör örgütü, sivillerin bölgeden ayrılmasına izin verilmiyor. Dün Almanya Merkezli Kürdistan İnsan Hakları ve Demokrasi Merkezinden yapılan açıklamaya göre, çevre köylerden gelen halkın Suriye rejimi kontrolündeki bölgelere geçmek istediğini ancak YPG’nin buna izin vermediği kaydedildi.