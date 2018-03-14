Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Beşiktaş Bayern Münih maçı Periscope izleme linki bu haberde bulunuyor. Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında temsilcimiz Beşiktaş, Alman ekibi Bayern Münih’i konuk ediyor. İlk maçta Almanya’da Allianz Arena’da 5-0 gibi farklı bir skorla mağlup olan Beşiktaş, saha ve seyirci avantajını elinde bulundursa da ‘’Panzerler’’e karşı şansının pek de olmadığını iyi biliyor. Teknik patron Şenol Güneş’in prestij maçı olarak gördüğü Beşiktaş Bayern Münih maçı Tivibu Spor 2 ekranlarından şifreli olarak yayınlanacak. Ancak sosyal medya platformu Periscope üzerinden bazı kullanıcılar, Beşiktaş Bayern Münih maçını anlık şifresiz ve canlı olarak yayınlayacak. Futbol severler Beşiktaş Bayern Münih maçı Periscope izleme linkini Google’dan araştırıyor. İşte Beşiktaş Bayern Münih maçı Periscope izle linki…

Beşiktaş Bayern Münih maçı ne zaman, Saat Kaçta? BJK Münih Maçı Tivibu Spor şifresiz izle Beşiktaş Bayern Münih maçı şifresiz canlı izle haberi ile birlikteyiz. Şampiyonlar Ligi son 16 turu ikinci maçında Beşiktaş, Bayern Münih'i konuk ediyor. İlk karşılaşması 5-0 Bayern üstünlüğüyle sona eren eşleşmede Alman devi Bayern Münih büyük bir avantajla sahaya çıkıyor. Temsilcimiz ise evinde işleri tersine çevirmenin peşinde. Peki Beşiktaş Bayern Münih maçı saat kaçta, hangi kanalda şifresiz yayınlanacak? İşte detaylar...

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PEPE, İÇELSPOR'U ŞAMPİYONLUĞUNDAN DOLAYI KUTLADI

Bu yıl Mersin Süper Amatör Ligi'ne çıkan ve kurduğu takımla sezon öncesinde şampiyonluğun en büyük adaylarından olan İçelspor, 14 takımlı ligde bitime 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Ligde şu ana kadar 24 maç oynayan siyah-beyazlı ekip, bu maçların 23'ünü kazanırken, 1 beraberlik aldı. Ligde namağlup yoluna devam eden İçelspor, bu maçlarda rakip fileleri 101 kez havalandırırken, kalesinde sadece 10 gol gördü.

AZ TV İdman TV Canlı İzle: Beşiktaş Bayern Münih Maçı AZ TV İdman TV Canlı İzle | BJK Bayern Şifresiz İzle AZ TV İdman TV canlı izle linki haberimizde yer alıyor. Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında Beşiktaş, Bayern Münih’i konuk ediyor. Peki BJK Bayern maçı AZ TV, İdman TV ekranlarından şifresiz ve canlı izlenecek mi? İşte Beşiktaş Bayern Münih AZ TV İdman TV canlı izle linki….

Pepe ve birçok ünlü futbolcu takıma tebrik mesajı yolladı

Oynadığı futbol ve centilmenliği ile Mersin kamuoyunun büyük takdirini kazanan takım, oynayan ve bırakan birçok ünlü futbolcudan da tebrik mesajı aldı. Başta Beşiktaş'ın dünyaca ünlü Portekizli futbolcusu Pepe, Beşiktaş'ın eski oyuncularından Kaan Dobra, Trabzonspor'un eski oyuncusu İbrahim Yattara, Çaykur Rizespor'dan Özgür Çek, Galatasaray'ın eski oyuncusu Necati Ateş, Galatasaray'ın unutulmaz oyuncularından olan ve şimdi Göztepe forması giyen Sabri Sarıoğlu, Fenerbahçe'de uzun yıllar forma giyen ve bu yıl Göztepe'de oynayan Selçuk Şahin, eski futbolcu Faruk Atalay, şu anda Atiker Konyaspor'da kiralık bulunan Beşiktaş'ın genç oyuncusu Orkan Çınar, Sivasspor'un forveti Arouna Kone, Alanyaspor oyuncuları Isaac Sackey ile Emre Akbaba ve eski futbolcu Faruk Bayar, video çekerek İçelspor'un şampiyonluğunu kutlayıp, önümüzdeki yıl başarılar diledi. Ayrıca sanatçı Serkan Kaya ile Bülent Serttaş'da çektikleri videolarla, siyah beyazlı ekibi tebrik ettiler.

Selçuk Şahin'in kardeşi Sertaç Şahin'in de forma giydiği İçelspor, önümüzdeki yıl Mersin'i BAL'da temsil edecek 3 takımdan biri olacak.

BAYERN MÜNİH HAZIRLIKLARINI TAMAMLADI

Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu ilk maçında Beşiktaş’a karşı 5-0 kazanarak tur biletini ilk maçta cebine koyan Bayern Münih, bugün oynanacak olan rövanş karşılaşmasının hazırlıklarını da tamamladı. Vodafone Park’ta Teknik Direktör Jupp Heynckess yönetiminde yapılan antrenman kondisyon çalışmasıyla başladı. İlk 15 dakikası basına açık olarak yapılan çalışmanın kalan bölümü ise taktik ağırlıklı olarak geçti.

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ

20.00 Beşiktaş-Bayern Münih

22:45 Barcelona - Chelsea

Anderson uçuruyor

Sambacı ocak ayından bu yana 12 maçta 9 gol atarken, son 7 lig maçında ise 7 kez fileleri havalandırdı. Geçen sezon 24 maçta 7 golü olan Brezilyalı yıldız bu sezon ise 36 maçta 16 gol ve 4 asiste ulaştı bile.

Süper Lig’in ikinci yarısına çok iyi başlayan Talisca ocak ayından bu yana siyah-beyazlı takımla çıktığı 12 maçta 9 gol attı. Talisca ikinci yarı forma giydiği 7 lig maçında fileleri 7 kez havalandırırken, kupada görev aldığı 4 maçta ise 2 gol kaydetti. Yıldız futbolcu ligin ilk yarısında oynadığı 24 maçta 7 golde kalmıştı. Bu sezon siyah-beyazlı formayı toplamda 36 kez giyen 24 yaşındaki oyuncu, 16 gole ulaşırken, 4 de asist yaptı. Talisca bu performansı ile, 13 gol ve 9 asisti bulunan Negredo ile birlikte Beşiktaş’ta skora en çok katkı yapan isim oldu. Yıldız futbolcu gollerin yanı sıra, ilginç bir istatistikle de ön plana çıkıyor. Beşiktaş, son iki sezondur Anderson Talisca’nın gol attığı maçlarda mağlup olmadı. Siyah-beyazlılar, son iki sezonda tüm kulvarlarda 27 maçta 33 gol kaydeden Brezilyalı futbolcunun gol attığı bu karşılaşmalarda 21 galibiyet alırken, 6 kez de berabere kaldı.



Kart krizi çözüldü

Öte yandan Beşiktaş’ın Gençlerbirliği’ni 1-0 yenerek zirve takibini sürdürdüğü maçta Talisca’nın attığı golden sonra sarı kart görüp görmediği tartışma konusu olmuştu. Gençlerbirliği filelerine bıraktığı golün ardından korner bayrağına vuran Talisca’nın yanına koşan hakem Mustafa Öğretmenoğlu’nun Talisca’ya sarı kart gösterdiği yayıncı kuruluş spikeri tarafından dile getirildi. Spikerin sözlerini Beşiktaş’ın resmi twitter hesabı da destekledi ancak TFF’nin maç raporlarında Brezilyalı futbolcuya sarı kart gösterilmediği ve fotoğraflar dikkatlice incelendiği zaman da hakemin, Brezilyalı futbolcuyu uyardığı görüldü.Bu arada MHK talimatlarına göre Talisca’nın korner direğine vurmasının sarı kart gerektirmediği ancak korner direğinin yerinden çıkartılması halinde bu fiilin karşılığının sarı kart olduğu belirtildi.

Beşiktaş sayesinde

Talisca çok mutlu olduğunu söylerken, “Benim için büyük bir onur. Beşiktaş’ın bana tanıdığı şansla beraber büyük bir çalışmanın meyvesini topladım ve bir daha millî takımdayım” dedi.

Bayern maçına Oliver

Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanşında yarın Bayern Münih’i misafir edecek Beşiktaş’ın Alman ekibi ile oynayacağı karşılaşmada İngiltere Futbol Federasyonu’ndan Michael Oliver düdük çalacak. Oliver’ın yardımcılıklarını Stuart Burt ile Simon Peter Bennett yapacak.



Biletler tükendi!

Siyah-beyazlılar ilk maçı 5-0 kaybetmesine rağmen Bayern Münih’le yapacağı rövanşta büyük bir tribün desteğini arkasına alacak. Karşılaşmanın biletlerinin tamamen tükendiği öğrenildi. Maça yaklaşık 200 kadar Alman taraftarının da gelmesi bekleniyor.



Tolgay katlıyor

Beşiktaş’ın en formda isimlerinden olan Tolgay Arslan, piyasa değerini yaklaşık 30 kat artırdı. 2015’te Hamburg’tan 450 bin avroya transfer edilen Arslan’a sezon sonunda gelmesi muhtemel tekliflerde 15 milyon avronun altındaki rakamların kabul edilmeyeceği öğrenildi.

MÜJDE!

Talisca başarılı performansının karşılığını aldı ve millî takımdan oyuncuya müjde geldi. Brezilya Millî Takımı’nın Rusya ve Almanya ile oynayacağı hazırlık maçlarının kadrosu açıklandı. Brezilya Teknik Direktörü Tite, hazırlık maçları kadrosuna Beşiktaş’ın yıldız oyuncusu Anderson Talisca’yı da dahil etti. Fenerbahçeli Giuliano ise kadroda kendine yer bulamadı.