Barcelona Chelsea maçı AZ Tv, İdman Tv şifresiz canlı izle ile ilgili aradıklarınız burada. Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş karşılaşmasında Katalan ekibi Barcelona, Premier Lig devi Chelsea ile rövanş maçın karşılaşıyor. İlk maçta Stamford Bridge’de 62. dakikada Willian ile öne geçen, 75'te dünyaca ünlü yıldız futbolcu Lionel Messi'nin golüne engel olamayan Chelsea, bu akşam Nou Camp’ta Barcelona’nın konuğu oluyor. Saha ve seyirci avantajını elinde bulunduran Barcelona, Chelsea karşısında bir üst tura için favori takım olarak gösteriliyor. Ancak ilk maçta alınan 1-1’lik skorun ardından tur şansı bulunan Chelsea, çeyrek final için canla başla mücadele edecek. Peki Barcelona Chelsea maçı AZ Tv, İdman Tv ekranlarından şifresiz ve canlı izlenecek mi? İşte Barça Chelsea maçı AZ TV, İdman TV şifresiz canlı izle linki…
Barcelona Chelsea Canlı İzle | Barcelona Chelsea Tivibuspor Canlı İzle (Barcelona Chelsea Hangi Kanalda?) Barcelona Chelsea maçı canlı izle linki bu haberde. Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında Barcelona, Chelsea ile karşılaşacak. Peki Barcelona Chelsea maçı hangi kanalda şifresiz canlı olarak izlenecek. Tivibu Spor 3 ekranlarından şifreli yayınlanacak Barcelona Chelsea maçı 22:45'te başlayacak.
AZ TV yayın akışı
14.03.2018
08:00 İdman xəbər
08:20 Qış Olimpiya oyunları.
10:00 Futbol.Çempionlar liqası.”Mançester Y” – “Sevilya”
12:00 İdman xəbər
12:20 Futbol.Çempionlar liqası.”Roma” – “Şaxtyor”
14:00 İspaniya çempionatının icmalı
14:50 Topaz gündəlik
15:00 İdman xəbər
15:20 Formula 1. Abu Dabi Qran Prisi.Final
18:00 İdman xəbər
18:20 Topaz gündəlik
18:30 Futbol.Avropa liqası.”Milan” – “Arsenal”
20:00 Almaniya çempionatının icmalı (yeni)
20:30 İdman xəbər
21:00 Futbol.Çempionlar liqası. ”Beşiktaş” – “Bavariya” (canlı)
23:00 Futbol gecəsi (canlı)
23:45 Futbol.Çempionlar liqası. ”Barselona” – “Çelsi” (canlı)
02:00 İnstasport
02:30 Futbol dahiləri
03:00 İdman xəbər
03:20 Futbol.İspaniya çempionatı.”Espanyol” – “Real” M
05:00 Favorit
06:00 Voleybol.Azərbaycan çempionatı.
08:00 İdman xəbər
Nasıl netten izleyebilirim?
Az TV Canlı Yayın, Az TV İzle ve Az TV Canlı Mobil gibi kelimelerde ecanlitvizle.co adresini tıklayarak ulaşabilirsiniz.
Az TV Frekans Bilgileri
Uydu -> Azerspace 1, Frekans -> 11175 Mhz, Polarizayon -> Yatay (H), Sembol Oranı -> 27500, FEC -> 5/6
İDMAN TV FREKANSLARI
Hotbird Frekans:11168
Pol.:Yatay(H)
Symbol:20400
Fec:5/6
Biss: 12 34 56 00 65 43 21 00 yada 12 34 56 9C 65 43 21 9C
İdman Tv Türksat frekansı
Türksat 4 A Frekans : 11844 MHz
Türksat 4A Polarizasyon : Dikey – V – (Vertical)
Türksat 4A Sembol oranı (Symbol Rate) : 2222 Ksymb FEC: 3/4
Türksat 4A Frekans : 11747 MHz
Türksat 4A Polarizasyon : Yatay -H – (Horizontal)
Türksat 4A Sembol oranı (Symbol Rate) : 27500 Ksymb FEC: 5/6
İdman Tv Türksat frekansı
Türksat 4 A Frekans : 11844 MHz
Türksat 4A Polarizasyon : Dikey – V – (Vertical)
Türksat 4A Sembol oranı (Symbol Rate) : 2222 Ksymb FEC: 3/4
Türksat 4A Frekans : 11747 MHz
Türksat 4A Polarizasyon : Yatay -H – (Horizontal)
Türksat 4A Sembol oranı (Symbol Rate) : 27500 Ksymb FEC: 5/6
İDMAN TV YAYIN AKIŞI
14.03.2018
08:00 İdman xəbər
08:20 Qış Olimpiya oyunları.
10:00 Futbol.Çempionlar liqası.”Mançester Y” – “Sevilya”
12:00 İdman xəbər
12:20 Futbol.Çempionlar liqası.”Roma” – “Şaxtyor”
14:00 İspaniya çempionatının icmalı
14:50 Topaz gündəlik
15:00 İdman xəbər
15:20 Formula 1. Abu Dabi Qran Prisi.Final
18:00 İdman xəbər
18:20 Topaz gündəlik
18:30 Futbol.Avropa liqası.”Milan” – “Arsenal”
20:00 Almaniya çempionatının icmalı (yeni)
20:30 İdman xəbər
21:00 Futbol.Çempionlar liqası. ”Beşiktaş” – “Bavariya” (canlı)
23:00 Futbol gecəsi (canlı)
23:45 Futbol.Çempionlar liqası. ”Barselona” – “Çelsi” (canlı)
02:00 İnstasport
02:30 Futbol dahiləri
03:00 İdman xəbər
03:20 Futbol.İspaniya çempionatı.”Espanyol” – “Real” M
05:00 Favorit
06:00 Voleybol.Azərbaycan çempionatı.
08:00 İdman xəbər
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