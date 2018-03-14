Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Barcelona Chelsea maçı AZ Tv, İdman Tv şifresiz canlı izle ile ilgili aradıklarınız burada. Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş karşılaşmasında Katalan ekibi Barcelona, Premier Lig devi Chelsea ile rövanş maçın karşılaşıyor. İlk maçta Stamford Bridge’de 62. dakikada Willian ile öne geçen, 75'te dünyaca ünlü yıldız futbolcu Lionel Messi'nin golüne engel olamayan Chelsea, bu akşam Nou Camp’ta Barcelona’nın konuğu oluyor. Saha ve seyirci avantajını elinde bulunduran Barcelona, Chelsea karşısında bir üst tura için favori takım olarak gösteriliyor. Ancak ilk maçta alınan 1-1’lik skorun ardından tur şansı bulunan Chelsea, çeyrek final için canla başla mücadele edecek. Peki Barcelona Chelsea maçı AZ Tv, İdman Tv ekranlarından şifresiz ve canlı izlenecek mi? İşte Barça Chelsea maçı AZ TV, İdman TV şifresiz canlı izle linki…

Barcelona Chelsea Canlı İzle | Barcelona Chelsea Tivibuspor Canlı İzle (Barcelona Chelsea Hangi Kanalda?) Barcelona Chelsea maçı canlı izle linki bu haberde. Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında Barcelona, Chelsea ile karşılaşacak. Peki Barcelona Chelsea maçı hangi kanalda şifresiz canlı olarak izlenecek. Tivibu Spor 3 ekranlarından şifreli yayınlanacak Barcelona Chelsea maçı 22:45'te başlayacak.

AZ TV yayın akışı

14.03.2018

08:00 İdman xəbər

08:20 Qış Olimpiya oyunları.

10:00 Futbol.Çempionlar liqası.”Mançester Y” – “Sevilya”

12:00 İdman xəbər

12:20 Futbol.Çempionlar liqası.”Roma” – “Şaxtyor”

14:00 İspaniya çempionatının icmalı

14:50 Topaz gündəlik

15:00 İdman xəbər

15:20 Formula 1. Abu Dabi Qran Prisi.Final

18:00 İdman xəbər

18:20 Topaz gündəlik

18:30 Futbol.Avropa liqası.”Milan” – “Arsenal”

20:00 Almaniya çempionatının icmalı (yeni)

20:30 İdman xəbər

21:00 Futbol.Çempionlar liqası. ”Beşiktaş” – “Bavariya” (canlı)

23:00 Futbol gecəsi (canlı)

23:45 Futbol.Çempionlar liqası. ”Barselona” – “Çelsi” (canlı)

02:00 İnstasport

02:30 Futbol dahiləri

03:00 İdman xəbər

03:20 Futbol.İspaniya çempionatı.”Espanyol” – “Real” M

05:00 Favorit

06:00 Voleybol.Azərbaycan çempionatı.

08:00 İdman xəbər

Nasıl netten izleyebilirim?

Az TV Canlı Yayın, Az TV İzle ve Az TV Canlı Mobil gibi kelimelerde ecanlitvizle.co adresini tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Az TV Frekans Bilgileri

Uydu -> Azerspace 1, Frekans -> 11175 Mhz, Polarizayon -> Yatay (H), Sembol Oranı -> 27500, FEC -> 5/6

İDMAN TV FREKANSLARI

Hotbird Frekans:11168

Pol.:Yatay(H)

Symbol:20400

Fec:5/6

Biss: 12 34 56 00 65 43 21 00 yada 12 34 56 9C 65 43 21 9C

İdman Tv Türksat frekansı

Türksat 4 A Frekans : 11844 MHz

Türksat 4A Polarizasyon : Dikey – V – (Vertical)

Türksat 4A Sembol oranı (Symbol Rate) : 2222 Ksymb FEC: 3/4

Türksat 4A Frekans : 11747 MHz

Türksat 4A Polarizasyon : Yatay -H – (Horizontal)

Türksat 4A Sembol oranı (Symbol Rate) : 27500 Ksymb FEC: 5/6

İdman Tv Türksat frekansı

Türksat 4 A Frekans : 11844 MHz

Türksat 4A Polarizasyon : Dikey – V – (Vertical)

Türksat 4A Sembol oranı (Symbol Rate) : 2222 Ksymb FEC: 3/4

Türksat 4A Frekans : 11747 MHz

Türksat 4A Polarizasyon : Yatay -H – (Horizontal)

Türksat 4A Sembol oranı (Symbol Rate) : 27500 Ksymb FEC: 5/6

İDMAN TV YAYIN AKIŞI

14.03.2018

08:00 İdman xəbər

08:20 Qış Olimpiya oyunları.

10:00 Futbol.Çempionlar liqası.”Mançester Y” – “Sevilya”

12:00 İdman xəbər

12:20 Futbol.Çempionlar liqası.”Roma” – “Şaxtyor”

14:00 İspaniya çempionatının icmalı

14:50 Topaz gündəlik

15:00 İdman xəbər

15:20 Formula 1. Abu Dabi Qran Prisi.Final

18:00 İdman xəbər

18:20 Topaz gündəlik

18:30 Futbol.Avropa liqası.”Milan” – “Arsenal”

20:00 Almaniya çempionatının icmalı (yeni)

20:30 İdman xəbər

21:00 Futbol.Çempionlar liqası. ”Beşiktaş” – “Bavariya” (canlı)

23:00 Futbol gecəsi (canlı)

23:45 Futbol.Çempionlar liqası. ”Barselona” – “Çelsi” (canlı)

02:00 İnstasport

02:30 Futbol dahiləri

03:00 İdman xəbər

03:20 Futbol.İspaniya çempionatı.”Espanyol” – “Real” M

05:00 Favorit

06:00 Voleybol.Azərbaycan çempionatı.

08:00 İdman xəbər

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