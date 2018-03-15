Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul'da elektrik kesintisi sorgulama, BEDAŞ sorgulama detaylarını haberimizde bulabilirsiniz... İstanbul'da planlı yaşanmakta vatandaşın merak ettiği soru ise 'Elektirikler ne zaman gelecek' oldu. Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ) yapılan açıklamada 15 Mart Perşembe günü ile 18 Mart Pazar günü arasında uygulanacak olan planlı kesintiler BEDAŞ sitesinden yapılan açıklamaya göre bazı ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacağı bildirildi. BEDAŞ elektrik kesintisi sorgulama İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek gibi sorularla ilgili merak ettiklerini haberimizden öğrenebilirsiniz.

BEDAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ TELEFONDAN SORGULAMA 186

BEDAŞ elektrik kesintisi sorgulama sayfasını haberimizden görebilirsiniz. İstanbul Avrupa Yakası'ndaki bazı bölgelerde elektrik kesintileri olduğu açıklandı. Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş.'den (BEDAŞ) yapılan açıklamaları buradan görebilirsiniz. Elektrik kesintilerini internet üzerinden ve Alo 186 çağrı merkezini arayarak kesintilerle ilgili tüm detaylara ulaşabilirsiniz.



BEDAŞ BİLGİ İÇİN TIKLAYIN

15 MART 2018 PERŞEM GÜNÜ PLANLI KESİNTİ PROGRAMI

- MALTEPE Mh., TOPKAPI MALTEPE Cd., (ZEYTİNBURNU İlçesi) ve civarında 22:00-08:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(12287-8122)

- MALTEPE Mh., TOPKAPI MALTEPE Cd., (ZEYTİNBURNU İlçesi) ve civarında 22:00-08:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(12288-8123)

- TERAZİDERE Mh., CUMHURİYET Cd., GÜNEŞ Cd., (BAYRAMPAŞA İlçesi) ve civarında 22:00-08:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(12285-8741)

- AKŞEMSETTİN Mh., AĞAÇ Sk., ÇAKMAK Sk., (EYÜP İlçesi) ve civarında 09:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(12423-28121 tm)

- KARADOLAP Mh., ABUHAYAT Cd., (EYÜP İlçesi) ve civarında 09:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(12501-28240 TM)

- YUNUS EMRE Mh., 1399. Sk., (SULTANGAZİ İlçesi) ve civarında 09:00-20:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(12458-29220 tm)

- HALKALI MERKEZ Mh., 1211. Sk., BASIN EKSPRES Cd., BİLLUR Sk., KAPTAN Sk., KAYISILIK Sk., ÖZGÜN Sk., YEŞİLYURT Sk., (KÜÇÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(12518-11411)

- KAVAKLI Mh., AYASOFYA Cd., YEŞİLYURT Cd., HAVADAR Sk., (BEYLİKDÜZÜ İlçesi) ve civarında 09:00-19:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(12540-20260-20257-20259-22546-20258-20256-20255-20139-20329-20328-20327-27125-)

- HALKALI MERKEZ Mh., AÇIKGÖZ Sk., 1230. Sk., ARİFBEY Cd., DAĞLI ÇIKMAZI Sk., FATİH Cd., HASAN ÖZTEKİN Sk., İNCİRLİ Cd., KORU Cd., MAHMUTBEY Cd., 1.NERGİS Sk., OĞUZ Sk., ÖZAY ÇIKMAZI Sk., YAVUZ Sk., 1.YILDIZ Sk., ZAFER CÖMERT Sk., (KÜÇÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(12521-11104)

- HALKALI MERKEZ Mh., (KÜÇÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(12522-12439)

- ALTINŞEHİR Mh., AY Sk., YAN YOL Cd., BARBAROS Cd., 104. Sk., 109. Sk., (BAŞAKŞEHİR İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(12494-11492)

- YARIMBURGAZ Mh., 2.YONCA Sk., 6.ŞİRİN Sk., NEVRUZ Sk., 3.SÜMBÜL Sk., ONUR BEY Sk., 5.FATİH Cd., (KÜÇÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(12497-11185)

- FEVZİ ÇAKMAK Mh., 756. Sk., 756/1. Sk., 757. Sk., 758/1. Sk., 758/2. Sk., (GAZİOSMANPAŞA İlçesi) ve civarında 08:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(12512-29378 TM)

- TERAZİDERE Mh., AKPINAR Cd., BAKİ Sk., MELEK Sk., ESENLER Cd., ÇAM Sk., SULTAN Sk., MANASTIR Cd., ALTINTEPSİ Mh., ŞAİR BAKİ Sk., FİLİZ Sk., (BAYRAMPAŞA İlçesi) ve civarında 08:00-18:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(12546-8673)

- HÜRRİYET Mh., SAKA Sk., KENDİR Sk., ŞAHİN Sk., AKGÜVERCİN Sk., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 09:00-19:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(12583-20963 dp:6)

- ORTAMAHALLE Mh., DEMİRKAPI Cd., SAKA Sk., ŞEN Sk., CEVİZ Sk., KIPÇAK Sk., ASMA Sk., KALE Sk., ÇIĞ Sk., (BAYRAMPAŞA İlçesi) ve civarında 08:00-18:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(12547-8661)

- HASEKİ SULTAN Mh., CERRAHPAŞA Cd., HACI BAYRAM MEKTEBİ Sk., DR. ADNAN ADIVAR Cd., KAFESÇİ İSMAİL ÇIKMAZI Sk., KAFESÇİ İSMAİL Sk., HASEKİ Cd., TÜTÜNCÜ HASAN Sk., (FATİH İlçesi) ve civarında 09:00-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(12553-2464)

- ŞİRİNEVLER Mh., FETİH 5. Sk., YEŞİLYURT Sk., MOR MENEKŞE Sk., KAZIM KARABEKİR Cd., MAHMUTBEY 3. Sk., MAHMUTBEY 4. Sk., MAHMUTBEY 2. Sk., EVREN Sk., (BAHÇELİEVLER İlçesi) ve civarında 10:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(12555-021)

- ŞİRİNEVLER Mh., MAHMUTBEY 16. Sk., MAHMUTBEY 18. Sk., MAHMUTBEY 17. Sk., MAHMUTBEY Cd., MAHMUTBEY 19. Sk., MAHMUTBEY 15. Sk., (BAHÇELİEVLER İlçesi) ve civarında 10:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(12556-133)

- YENİ Mh., VARNALI Cd., (SİLİVRİ İlçesi) ve civarında 09:00-12:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(12567-26324-25292-25713-25122)

- DEFTERDAR Mh., GÜLDALI Sk., SAVAKLAR Cd., CEBECİBAŞI Cd., (EYÜP İlçesi) ve civarında 09:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(12574-8868)

- SEMİZKUMLAR Mh., TERAKKİ Cd., (SİLİVRİ İlçesi) ve civarında 09:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(12576-25294)

- HALKALI MERKEZ Mh., 1213. Sk., 1215. Sk., 1216. Sk., 1221. Sk., ARİFBEY Cd., ARZU Sk., BAYRAK Sk., BERNA Sk., CANSU Sk., CEVİZ Sk., ÇATALÇEŞME Sk., ÇINARLIÇEŞME Sk., DEREBOYU Cd., 1.DENİZ Sk., DOLUNAY Sk., DUT Sk., ELMALI Sk., ESKİ BAĞLAR Cd., GENÇTÜRK Sk., GÖK Sk., GÖL Sk., GÜNDOĞAN Sk., GÜZELCE Sk., HAKİM Sk., HİLAL Sk., 1.IHLAMUR Sk., İDRİS PAŞA Cd., 4.İNCİ Sk., İYİGÜN ÇIKMAZI Sk., KARAAĞAÇ Sk., 1.KAYIN Sk., 1.KESTANE Sk., KUŞÇU Sk., MAHMUTBEY Cd., 1.MELTEM Sk., 1.MERT Sk., NAYMAN Sk., OGÜN Sk., OĞUZ Sk., ÖZGE Sk., ÖMRÜM Sk., SARAL Sk., SARIÇAM Sk., SELÇUKLU Cd., SÖĞÜT Sk., ŞENGÜL Sk., 1.ÜLKÜ Sk., YALÇIN Sk., ZEYNEBİYE Cd., (KÜÇÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(12577-11562-12429-11728-11730)

- PİYALEPAŞA Mh., AÇIK Sk., AVCILAR Sk., CAN KARDEŞLER Sk., CAN Sk., CEMİYET Sk., DİRİ Sk., GÜZELLER Sk., GÜZEL BAHÇE Sk., KAYIŞOĞLU Sk., KÜÇÜK EFEM Sk., MENEVŞE Sk., OKÇULAR ÇEŞME Sk., PİYALEPAŞA Cd., ŞENAY Sk., TOROS Sk., ULAŞ Sk., ÜLEV Sk., YARPUZ Sk., KULAKSIZ Mh., DOYMAZ DERE Sk., KEÇECİ PİRİ Mh., NAMAZGAH Cd., OKÇULAR Sk., ŞAHİN Sk., ŞİRİN Sk., UZUN Sk., YAĞMUR Sk., ÇATMA MESCİT Mh., REFİK SAYDAM Cd., ASMALI MESCİT Mh., MEŞRUTİYET Cd., KAMER HATUN Mh., MEŞRUTİYET Cd., EVLİYA ÇELEBİ Mh., MEŞRUTİYET Cd., REFİK SAYDAM Cd., (BEYOĞLU İlçesi) ve civarında MERKEZ Mh., SIRA CEVİZLER Cd., ÇİFTE CEVİZLER Cd., ESEN Sk., HASAT Sk., HUZUR Sk., ABİDE-İ HÜRRİYET Cd., HALASKARGAZİ Cd., OKTAY CEBECİ Sk., (ŞİŞLİ İlçesi) ve civarında 09:00-18:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(12579-3918-3257-3701-3481-3657-3455)

- KARTALTEPE Mh., DOĞAN Sk., EREN Sk., 50. YIL Cd., İREM Sk., İNÖNÜ Cd., KOCATEPE Mh., 67. Sk., (BAYRAMPAŞA İlçesi) ve civarında 09:00-19:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(12581-8714)

- MERKEZ Mh., DARÜLACEZE Cd., GÖNEN Sk., NADİDE Sk., (ŞİŞLİ İlçesi) ve civarında 09:00-18:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(12578-3137)

- ELBASAN Mh., İNCEĞİZ Cd.DESİ Sk., (ÇATALCA İlçesi) ve civarında 09:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(12586-23139)

- YENİ Mh., DOKTOR SADIK AHMET Cd., MİMAR SİNAN Mh., GÜNPINAR Sk., (SİLİVRİ İlçesi) ve civarında 13:30-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(12568-26205-26204-25173-25267-25521)

- GÜNEŞTEPE Mh., ÖZALP Sk., NURCAN Sk., ŞAHİKA Sk., SOĞANAĞA Sk., SERVET Sk., ŞENCAN Sk., KİBAR Sk., GÜLSÜM Sk., (GÜNGÖREN İlçesi) ve civarında 10:30-19:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(12575-178)

- SELAHADDİN EYYUBİ Mh., 1517. Sk., 1518. Sk., 1519. Sk., 1520. Sk., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 09:00-19:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(12589-21326 DP:6)

- KARTALTEPE Mh., AHU Sk., AYDIN YUVA Sk., BAHARLI BAHÇE Sk., BAHÇESARAY Sk., BAŞARI Sk., İNCİRLİ Cd., LİMON ÇİÇEĞİ Sk., PELİNLİ Sk., PEMBE AY Sk., SAYFİYE Sk., OSMANİYE Mh., OLGUNLAR Sk., ZUHURATBABA Mh., İNCİRLİ Cd., TATLINAR Sk., DR. TEVFİK SAĞLAM Cd., HAKSEVER Sk., TURANLI Sk., YÜCE TARLA Cd., (BAKIRKÖY İlçesi) ve civarında 09:00-20:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(12591-1843 TM)

- KARAAĞAÇ Mh., DAĞÇİLEĞİ Sk., ÖZTEKİN Cd., (BÜYÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 09:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(12596-27471)

- İZZETTİN Mh., İSTASYON Cd., ALTINOK Cd., NADİDE Sk., BUHARA Cd., (ÇATALCA İlçesi) ve civarında 09:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(12592-23175 23659 23471 23042 23339 23528 23034 23035 23634 23131 23413 23332 23032 23343 23341)

- GÜVERCİNTEPE Mh., AHMET YESEVİ Cd., (BAŞAKŞEHİR İlçesi) ve civarında 09:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(12599-12955 TM Depar 4)

16 Mart 2018 Cuma günü planlı kesinti programı

- AKŞEMSETTİN Mh., ALPEREN Cd., (EYÜP İlçesi) ve civarında 09:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(12424-28121 tm)

- ORTAKÖY Mh., AHMET ADNAN SAYGUN Cd., TÜRK HAVA YOLLARI SİTESİ YOLU Sk., (BEŞİKTAŞ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(12434-3684)

- HALKALI MERKEZ Mh., MAHMUTBEY Cd., MALKOÇOĞLU Sk., ESKİ BAĞLAR Cd., GÖKTUĞ Sk., GÖKMEN Sk., MAVİÇAM Sk., GAMZE Sk., FIRIN Sk., (KÜÇÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(12503-12388)

- HALKALI MERKEZ Mh., HALKALI Cd., (KÜÇÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(12524-12438)

- YUNUS EMRE Mh., 1398. Sk., (SULTANGAZİ İlçesi) ve civarında 09:00-20:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(12459-29220 tm)

- İSMETPAŞA Mh., 107. Sk., 106. Sk., 108. Sk., 108/1. Sk., 114. Sk., 86/1. Sk., 89. Sk., (SULTANGAZİ İlçesi) ve civarında 08:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(12513-29237 TM)

- ESKİ HABİPLER Mh., HABİBLER Mh., (SULTANGAZİ İlçesi) ve civarında 08:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(12515-29451 tm 28234 tm 28588 tm )

- SÖĞÜTLÜ ÇEŞME Mh., HALKALI Cd., OYAK SİTESİ 2. KISIM Sk., (KÜÇÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(12527-11361)

- HALKALI MERKEZ Mh., 1235. Sk., GAZİ Sk., HELVACI Sk., İPEK Sk., İNÖNÜ Mh., 1235. Sk., 1302. Sk., 2.BARIŞ Sk., FERYAT Sk., HAKAN Cd., HELVACI Sk., İSTİKLAL Cd., KEKLİK Sk., 1.MUTLU Sk., PLEVNE Sk., SAKİN Sk., SALKIM Sk., ŞEHİTLER Sk., 1.ÜZÜM Sk., (KÜÇÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(12526-11269)

- SEYYİD ÖMER Mh., HÜSEYİN KAZIM Sk., KIRIMLI AZİZ Sk., KÖPRÜLÜZADE Sk., TAŞKÖPRÜLÜZADE Sk., ALİ ŞİR NEVAİ Sk., CEVDETPAŞA Cd., SIRRIPAŞA Sk., (FATİH İlçesi) ve civarında 09:00-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(12554-2801)

- KOCASİNAN MERKEZ Mh., HASTANE Cd., ALP Sk., KARADENİZ Cd., ŞİRİNEVLER Mh., CAMCI Sk., AKIN Sk., HASAN TAHSİN Sk., (BAHÇELİEVLER İlçesi) ve civarında 10:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(12558-808)

- GAZİ Mh., 1349. Sk., (SULTANGAZİ İlçesi) ve civarında 09:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(12572-28474 tm)

- KOCASİNAN MERKEZ Mh., CAMLI Sk., HASTANE Cd., DERYA 1 Sk., KUMRULU 1 Sk., MAHMUTBEY Cd., (BAHÇELİEVLER İlçesi) ve civarında 10:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(12557-622)

- İSMETPAŞA Mh., 71. Sk., 72. Sk., 74. Sk., 75. Sk., 76. Sk., (SULTANGAZİ İlçesi) ve civarında 18:00-21:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(12605-28395 tm)

- ALİBEYKÖY Mh., NAMIK KEMAL Cd., KARADOLAP Mh., YENİYOL Sk., VARDAR Bul., SAYA YOLU Cd., (EYÜP İlçesi) ve civarında 09:00-20:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(12606-28402 tm)

- FULYA Mh., AKINCI BAYIRI Sk., HARBİYE Mh., ABDİ İPEKÇİ Cd., (ŞİŞLİ İlçesi) ve civarında ARNAVUTKÖY Mh., BEBEK ARNAVUTKÖY Cd., GİRGİN Sk., ARNAVUTKÖY DERE Sk., KONAKLAR Mh., AKASYALI Sk., (BEŞİKTAŞ İlçesi) ve civarında CAMİİKEBİR Mh., KASIMPAŞA MEDRESESİ Sk., BAHRİYE Cd., TURŞUCU BAYRAM Sk., POTİNCİLER Sk., KASIMPAŞA KÜLHAN Sk., BAYRAM YERİ Sk., SURURİ MEHMET EFENDİ Mh., UFAK KÖPRÜ Sk., BAHRİYE Cd., EREN Sk., AHMET EFENDİ CAMİİ Sk., KÜÇÜK PİYALE Mh., BAHRİYE Cd., HAKİM Sk., KASIMPAŞA AKARCASI Sk., TAHTA KADI Sk., TOPRAK TABYA Sk., KAPTANPAŞA Mh., ÜST BARUTHANE Cd., KASIMPAŞA ZİNCİRLİKUYU Cd., KAPTANPAŞA Sk., SEL Sk., NAKKAŞ PENAHİ Sk., PİYALE HAVUZU Sk., SEHER Sk., PİYALEPAŞA Mh., ALT BARUTHANE Cd., FEN İŞLERİ ÇIKMAZI Sk., PİYALEPAŞA BULVARI Bul., SPOR Sk., STAT Sk., (BEYOĞLU İlçesi) ve civarında 09:00-18:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(12588-3835-3305-3791-3603-3520-3712-3715)

- SELAHADDİN EYYUBİ Mh., 1517. Sk., 1518. Sk., 1519. Sk., 1520. Sk., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 09:00-19:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(12590-21326 DP:6)

- HÜSEYİNAĞA Mh., İSTİKLAL Cd., MEŞRUTİYET Cd., KULOĞLU Mh., İSTİKLAL Cd., YENİ ÇARŞI Cd., KARTAL Sk., TURNACI BAŞI Cd., ASMALI MESCİT Mh., MEŞRUTİYET Cd., TOMTOM Mh., ACARA Sk., AKANSU Sk., ESKİ ÇİÇEKÇİ Sk., KAYMAKAM REŞAT BEY Sk., NURİ ZİYA Sk., TOSBAĞA Sk., YENİ ÇARŞI Cd., (BEYOĞLU İlçesi) ve civarında 09:30-19:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(12600-3016)

- 50. YIL Mh., 2000. Sk., 2004. Sk., 2005. Sk., 2006. Sk., (SULTANGAZİ İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(12602-28852 tm)

- FATİH Mh., 947. Sk., 942. Sk., 887. Sk., ÜNVERDİ Cd., URFALILAR Cd., PAZARYOLU Cd., ONDOKUZ MAYIS Bul., BAHÇE YOLU Cd., 965. Sk., 963. Sk., 962. Sk., 961. Sk., 960. Sk., 959. Sk., 958. Sk., 956. Sk., 955. Sk., 954. Sk., 952. Sk., 950. Sk., 949. Sk., 948. Sk., 944. Sk., 943. Sk., 941. Sk., 940. Sk., 939. Sk., 938. Sk., 937. Sk., 936. Sk., 935. Sk., 934. Sk., 933. Sk., 932. Sk., 888. Sk., 930. Sk., 886. Sk., TALATPAŞA Mh., 1000. Sk., 1001. Sk., 1002. Sk., 1003. Sk., 1004. Sk., 1005. Sk., 1007. Sk., 1008. Sk., 1009. Sk., 1011. Sk., 1013. Sk., 1012. Sk., 1014. Sk., 1015. Sk., 1016. Sk., 1017. Sk., 1018. Sk., 1022. Sk., 1023. Sk., 1024. Sk., 1025. Sk., AKEVLER Mh., 1049. Sk., 1051. Sk., 1052. Sk., 1053. Sk., 1054. Sk., 1055. Sk., 1057. Sk., 1060. Sk., 1061. Sk., 1062. Sk., 1064. Sk., ÜÇEVLER Mh., 891. Sk., 892. Sk., 893. Sk., 894. Sk., 895. Sk., 887. Sk., 889. Sk., 890. Sk., BAHÇE YOLU Cd., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 09:00-19:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(12593-20775,22678,20322,20253,20254,20610,21625,20668,21622,21623)

- CEBECİ Mh., 2476. Sk., 2474. Sk., 2478. Sk., 2479. Sk., T Cd., (SULTANGAZİ İlçesi) ve civarında 12:00-15:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(12603-28193 tm)

- İSMETPAŞA Mh., 144. Sk., 145. Sk., 146. Sk., ESKİ EDİRNE ASFALTI Cd., (SULTANGAZİ İlçesi) ve civarında 15:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(12604-28167 tm)

- MİMAR SİNAN Mh., FATİH Cd., YAKUT Sk., (EYÜP İlçesi) ve civarında 08:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(12619-9055 ilgili depar)

- DEREAĞZI Mh., HÜRMÜZ Sk., GÖZDE Sk., TELESKOP Sk., (BEYLİKDÜZÜ İlçesi) ve civarında 13:00-19:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(12638-22166)

- İNCEĞİZ Mh., KABAKÇA Cd.DESİ Sk., KABAKÇA Mh., ÇALMAR Cd.DESİ Sk., MABET ÇIKMAZI Sk., (ÇATALCA İlçesi) ve civarında 09:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(12627-23624 23292 23535 23522 23304 23155 23482 23677 23558 23396 23514 23616 23349 23202)

- KOCATEPE Mh., CİCOZ DERESİ Sk., 24. Sk., 26. Sk., KOCATEPE Cd., 9. Sk., 15. Sk., PAZAR Cd., (BAYRAMPAŞA İlçesi) ve civarında 08:00-18:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(12652-8097)

- KOCATEPE Mh., PAZAR Cd., RÜZGAR Sk., ÖMÜR Sk., PINAR Sk., 50. YIL Cd., İNÖNÜ Cd., (BAYRAMPAŞA İlçesi) ve civarında 08:00-18:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(12654-8678)

- ÜNİVERSİTE Mh., SARIGÜL Sk., (AVCILAR İlçesi) ve civarında 15:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(12657-21811)

- BEYLİKDÜZÜOSB Mh., AÇELYA Cd., (BEYLİKDÜZÜ İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(12636-21490 TM DP:2)

- DEREAĞZI Mh., EMİROĞLU Sk., KALE Sk., GÖKTÜRK Sk., (BEYLİKDÜZÜ İlçesi) ve civarında 08:00-13:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(12637-22201)

- KOCATEPE Mh., 50. YIL Cd., 28. Sk., KOCATEPE Cd., (BAYRAMPAŞA İlçesi) ve civarında 08:00-18:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(12650-8675)

- KOCATEPE Mh., 26. Sk., 16. Sk., 19. Sk., 20. Sk., 14. Sk., 1. Sk., 2. Sk., 25. Sk., (BAYRAMPAŞA İlçesi) ve civarında 08:00-18:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(12653-8671)

17 Mart 2018 Cumartesi günü planlı kesinti programı

- AKŞEMSETTİN Mh., DEMİRHANLILAR Sk., ELMAS Sk., (EYÜP İlçesi) ve civarında 09:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(12425-28121 tm)

- YUNUS EMRE Mh., 1396. Sk., (SULTANGAZİ İlçesi) ve civarında 09:00-20:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(12460-29220 tm)

- ŞİRİNEVLER Mh., FETİH Cd., FIRAT Sk., NİL Sk., MAHMUTBEY Cd., İNCESU Sk., (BAHÇELİEVLER İlçesi) ve civarında 10:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(12559-417)

- ŞİRİNEVLER Mh., MAHMUTBEY Cd., MERİÇ Sk., DUMLUPINAR Cd., GEDİZ Sk., MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK 1. Sk., (BAHÇELİEVLER İlçesi) ve civarında 10:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(12560-857)

- KARAAĞAÇ Mh., YİĞİTTÜRK Cd., DOSTLUK Cd., (BÜYÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 08:00-13:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(12580-20998-22709-22140-22773-27670-27125-22214-21987-20547-21381)

- DEREAĞZI Mh., ŞULE Sk., MAĞRUR Sk., MELODİ Sk., BAKIR Sk., GÖNLÜM Sk., (BEYLİKDÜZÜ İlçesi) ve civarında 09:00-19:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(12587-22310)

- AKŞEMSETTİN Mh., ATATÜRK Cd., (EYÜP İlçesi) ve civarında 09:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(12609-28731 tm)

- AKEVLER Mh., 1048. Sk., 1049. Sk., 1051. Sk., 1052. Sk., 1053. Sk., 1054. Sk., 1055. Sk., 1057. Sk., 1058. Sk., 1059. Sk., 1060. Sk., 1061. Sk., 1062. Sk., 1063. Sk., 1064. Sk., 1065. Sk., 1066. Sk., 1067. Sk., 1068. Sk., 1069. Sk., 1074. Sk., 1075. Sk., 1076. Sk., 1082. Sk., FATİH SULTAN MEHMET Cd., 1015. Sk., İNÖNÜ Mh., 352. Sk., 353. Sk., 354. Sk., 355. Sk., 356. Sk., 357. Sk., 358. Sk., 359. Sk., 360. Sk., 361. Sk., 362. Sk., 363. Sk., 364. Sk., 370. Sk., 371. Sk., 372. Sk., 373. Sk., 398. Sk., 400. Sk., 399. Sk., 402. Sk., 403. Sk., 404. Sk., 405. Sk., 406. Sk., 407. Sk., 408. Sk., 409. Sk., 412. Sk., 413. Sk., 414. Sk., 415. Sk., 416. Sk., 417. Sk., 418. Sk., 419. Sk., 421. Sk., 423. Sk., 424. Sk., 435. Sk., BALİNA Cd., BELDE Cd., CEYLAN Cd., DOĞAN ARASLI Bul., KEMAL PAŞA Cd., MANDIRA Cd., 411. Sk., ŞEHİT SERKAN ÖZBAKIR Sk., BALIK YOLU Cd., YONCA Cd., 339. Sk., 374. Sk., 410. Sk., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 09:00-19:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(12595-22293,22989,22988,22987,27230,20321,22552,21865,20667,21591,20293,20292,20291,27300)

- DEMİRKAPI Mh., BARIŞ Sk., BAŞAK Sk., TUFAN Sk., 10. Sk., 11. Sk., 13. Sk., KILIÇLI Sk., MÜRSEL Sk., GÜRSEL Sk., BORALI Sk., (BAĞCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(12626-31158)

- REŞİTPAŞA Mh., İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İSTİNYE BAYIRI Cd.DESİ) KÃ¼m., (SARIYER İlçesi) ve civarında 13:30-16:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(12641-4123)

- MİMAR SİNAN Mh., 4.KANARYA Sk., KÜMBET Sk., OKUL Cd., (EYÜP İlçesi) ve civarında 08:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(12620-9052 ilgili depar)

- FERİKÖY Mh., ÇOBANOĞLU Sk., GEDİZ Sk., HİLAL Sk., SAVAŞ Sk., ŞAHİN Sk., KUYULUBAĞ Sk., OZAN Sk., KURTULUŞ Cd., BOZKURT Cd., BAYIR Sk., YAYLA Mh., ÖZDEN Sk., (ŞİŞLİ İlçesi) ve civarında 09:00-18:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(12639-3544-3529)

- REŞİTPAŞA Mh., İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İSTİNYE BAYIRI Cd.DESİ) KÃ¼m., (SARIYER İlçesi) ve civarında 09:30-12:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(12640-4122)

- MERKEZ Mh., DUÇİ Sk., HUZUR Sk., ÇİFTE CEVİZLER Cd., AHENK Sk., AKAR Cd., LAVANTA Sk., BİRAHANE Sk., HALİDE EDİP ADIVAR Mh., AKAR Cd., ÇİFTE CEVİZLER Cd., BALCI Sk., KUTLUBEY Sk., KAPTANPAŞA Mh., PİYALEPAŞA BULVARI Bul., PERPA Sk., DARÜLACEZE Cd., İETT BLOKLARI Sk., İDİL Sk., HALİT ZİYA TÜRKKAN Sk., HALİL RIFAT PAŞA Mh., DARÜLACEZE Cd., 19 MAYIS Mh., 19 MAYIS Cd., ÇORUH Sk., YENİ İLHAN Sk., MEŞRUTİYET Mh., ALBAY SADİ ALANTAR Sk., AKKİRMAN Sk., AYDINLAR Sk., BUKET Sk., CEVHER Sk., ELHAN Sk., HİKMET ÇIKMAZI Sk., ÖZLEM Sk., ŞEHİT İSMET ARMAĞAN Sk., VALİ KONAĞI Cd., (ŞİŞLİ İlçesi) ve civarında KONAKLAR Mh., BÜYÜKDERE Cd., GÜNEŞ Sk., LADİN Sk., ORG. İZZETTİN AKSALUR Cd., DİKİLİTAŞ Mh., YEŞİLÇİMEN Sk., (BEŞİKTAŞ İlçesi) ve civarında KOCATEPE Mh., ABDÜLHAK HAMİT Cd., AYDEDE Cd., LAMARTİN Cd., RECEP PAŞA Cd., ŞEHİT MUHTAR BEY Cd., TOPÇU Cd., (BEYOĞLU İlçesi) ve civarında 09:00-18:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(12689-3393-3152-3141-3231-3419-3237-3459-3734-3825)

- ELBASAN Mh., İNCEĞİZ Mh., (ÇATALCA İlçesi) ve civarında 09:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(12628-23211 23139 23066 23323 23067 23089 23331 23297 23064)

- KANARYA Mh., 1503. Sk., 2.ARIKUŞU Sk., BAKIRCIN Sk., BOZDOĞAN Cd., ÇİL Sk., ÇULLUK ÇIKMAZI Sk., ERENLER Cd., FLORYA Cd., HATBOYU Cd., İSTASYON Cd., 3.KARANFİL Sk., 2.KIRLANGIÇ Sk., ÖRDEK Sk., ŞAHİN Cd., TARAK KUŞU Sk., (KÜÇÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(12631-11612)

18 Mart 2018 Pazar günü planlı kesinti programı

- ŞİRİNEVLER Mh., MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK 3. Sk., MEHMET AKİF ERSOY Cd., MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK 4. Sk., GEDİZ Sk., MİTHATPAŞA 1 Cd., (BAHÇELİEVLER İlçesi) ve civarında 10:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(12562-485)

- HÜRRİYET Mh., HÜRRİYET Cd., MAHMUTBEY Cd., SÜMBÜL Sk., TEKİN Sk., (BAHÇELİEVLER İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(12582-31506)

- ŞİRİNEVLER Mh., ADNAN KAHVECİ Bul., MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK 1. Sk., DUMLUPINAR Cd., MEHMET AKİF ERSOY Cd., (BAHÇELİEVLER İlçesi) ve civarında 10:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(12561-071/1-071/2)

- AKŞEMSEDDİN Mh., 201. Sk., 202. Sk., 203. Sk., 204. Sk., 205. Sk., 206. Sk., 207. Sk., 208. Sk., 209. Sk., 210. Sk., 211. Sk., 212. Sk., 213. Sk., 214. Sk., 215. Sk., 216. Sk., 217. Sk., 218. Sk., 219. Sk., 297. Sk., 298. Sk., KOZA Mh., 1677. Sk., 1678. Sk., 1688. Sk., 1689. Sk., 1690. Sk., 1691. Sk., 1692. Sk., 1693. Sk., 1694. Sk., 1695. Sk., 1696. Sk., 1697. Sk., 1698. Sk., 1699. Sk., 1700. Sk., 1701. Sk., 1702. Sk., 1703. Sk., SELAHADDİN EYYUBİ Mh., 1611. Sk., 1617. Sk., 1603. Sk., 1607. Sk., 1608. Sk., 1609. Sk., 1610. Sk., 1612. Sk., 1613. Sk., 1614. Sk., 1615. Sk., 1616. Sk., 1618. Sk., 1620. Sk., 1622. Sk., 3152. Sk., 1581. Sk., 1580. Sk., 1582. Sk., 1578. Sk., 1541. Sk., AKÇABURGAZ Mh., 1624. Sk., 3149. Sk., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 09:00-19:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(12597-21631,21632,21633,21634,21523,21524,21554,21553,21552,21551,21526,21525,21875,21319,)

- BEYLİKDÜZÜOSB Mh., SARDUNYA Cd., (BEYLİKDÜZÜ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(12594-20342)

- ESENTEPE Mh., (SULTANGAZİ İlçesi) ve civarında 09:00-21:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(12607-28701 tm)

- REŞİTPAŞA Mh., İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İSTİNYE BAYIRI Cd.DESİ) KÃ¼m., (SARIYER İlçesi) ve civarında 09:30-12:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(12642-4125)

- REŞİTPAŞA Mh., İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İSTİNYE BAYIRI Cd.DESİ) KÃ¼m., (SARIYER İlçesi) ve civarında 12:30-16:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(12643-4126)

- ALİBEY Mh., AZİZ Sk., BAŞKOMUTAN Cd., AKÇEŞME Sk., KIZKAPAN Sk., PİRİ MEHMET PAŞA Mh., HACI PERVANE Cd., MİS ÇIKMAZI Sk., (SİLİVRİ İlçesi) ve civarında 07:30-19:30 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(12625-25139-25073)

- MALTEPE Mh., GÜMÜŞSUYU Cd., KARACABEY Sk., TAYYARECİ SAMİ Sk., (ZEYTİNBURNU İlçesi) ve civarında 08:00-20:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(12655-8333 - 8764)

- 100. YIL Mh., VEYSEL KARANİ Cd., (BAĞCILAR İlçesi) ve civarında 08:00-20:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(12656-18266)

- İMRAHOR Mh., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 08:00-12:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(12685-28446 TM)

- KUŞTEPE Mh., ÇİĞDEM Sk., KIZILCIK MAHMUT Sk., LİMON Sk., PAPATYA Sk., UĞUR 1 Sk., YAVRUKUŞ Sk., ZEYTİNLİK Sk., (ŞİŞLİ İlçesi) ve civarında 08:30-18:30 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(12687-9349)

- CİHANGİR Mh., ŞEHİT PİYADE ER YAVUZ BAHAR Sk., (AVCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(12686-21971 TM)

- HALKALI MERKEZ Mh., TURGUT ÖZAL Bul., İSTASYON Mh., SÖĞÜTLÜ ÇEŞME Mh., KEMALPAŞA Mh., İNÖNÜ Mh., KANARYA Mh., CENNET Mh., FEVZİ ÇAKMAK Mh., FATİH Mh., BEŞYOL Mh., (KÜÇÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 01:00-06:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(12697-Sultan Murat GİS)