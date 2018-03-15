Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Buna göre yıl sonu dolar/TL beklentisini bir önceki anket dönemine göre değişmeyecek. Merkez Bankası kuru 4,10 TL olarak açıklandı. 2018 yıl sonu cari açık beklentisi 48,2 milyar dolar olarak açıklanırken, yıl sonu TÜFE beklentisi yüzde 9,49 oldu.