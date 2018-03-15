Buna göre yıl sonu dolar/TL beklentisini bir önceki anket dönemine göre değişmeyecek. Merkez Bankası kuru 4,10 TL olarak açıklandı. 2018 yıl sonu cari açık beklentisi 48,2 milyar dolar olarak açıklanırken, yıl sonu TÜFE beklentisi yüzde 9,49 oldu.
Dolar kuru yıl sonu ne kadar olur? Merkez bankası döviz kurları beklentisini açıklandı
15.03.2018 - 15:29 | Son Güncelleme: 15.03.2018 - 16:33
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Son Dakika…Doların durumu yıl sonu ne olur? TCMB Beklenti Anketi sonuçları açıklandı.
Etiketler : merkez bankası,dolar,
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