Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin Doğu  Guta'daki Kefer Batna beldesinde bulunan pazar yerine yönelik bombardımanında en  az 40 sivil hayatını kaybetti. 
 
Doğu Guta'daki Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) yetkililerinden  edinilen bilgiye göre, rejim güçleri ve destekçisi Rusya, Birleşmiş Milletler  Güvenlik Kurulunun (BMGK) ateşkes kararına rağmen Doğu Guta'yı vurmaya devam  ediyor.

Rejim ve destekçilerine ait savaş uçakları, muhaliflerin kontrolündeki  Doğu Guta'da yer alan Kefer Batna beldesinde ana yoldaki bir pazar yerini  bombaladı. Doğu Guta'nın iç kısımlarına kaçmaya çalışan insanlar ile gıda bulmak  için pazara giden kişilerin bulunması nedeniyle kalabalık olan pazar yerine  yönelik saldırıda en 40 sivil yaşamını yitirirken, yüzlerce sivil de yaralandı.
 
Sivil savunma ekipleri, bombardımanın devam etmesi nedeniyle  cesetlerin kaldırılamadığını, yaralılara ulaşılamadığını aktardı.
 
BMGK, 24 Şubat'ta aldığı kararla başta Doğu Guta olmak üzere Suriye  genelinde siviller için insani ateşkes ilan edilmesini istemişti. "Gecikmeksizin"  hayata geçirilmesine hükmedilen ateşkesin nasıl başlayacağı ise belirsiz  kalmıştı.
 
Rusya, BMGK kararının ardından 27 Şubat'ta ateşkesin her gün  09.00-14.00 (TSİ 10.00-15.00) saatlerinde geçerli olacak şekilde başladığını ilan  edip, rejimin buna uyacağını ileri sürmüştü.
 
Muhaliflerin kontrolündeki Doğu Guta'da 400 bin kişi 5 yıldır abluka  altında yaşıyor.
 
Doğu Guta, Astana anlaşmalarında "Gerginliği Azaltma Bölgesi" ilan  edilmesine rağmen Rusya'nın garantörlüğünü üstlendiği Esed rejimi, geçen yıl  nisan ayından itibaren bölgeye yönelik ablukasını sıkılaştırıp, son aylarda da  saldırılarını şiddetlendirdi.
 
İnsani krizin derinleştiği bölgede, yüzlercesi acil durumda binlerce  sivil hasta tahliye edilmeyi bekliyor. Bunların birçoğu çocuk veya ileri evre  kanser hastası. Doğu Gutalı çok sayıda bebek ve çocuk da açlık ve ilaçsızlık  yüzünden yaşamını yitirdi.
 