Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

AZ TV, İdman TV şifresiz canlı izle linki burada. Süper Lig'in 26. haftasında dev derbi ile karşı karşıyayız: Fenerbahçe - Galatasaray... Ligde oynadığı 25 maçın ardından 17 galibiyet, 2 beraberlik ve 6 mağlubiyet elde ederek; 53 puanla ligin zirvesinde yer alan Galatasaray, 13 galibiyet, 8 beraberlik ve 4 mağlubiyet alarak 47 puanla 4. sırada zirve yarışını sürdüren Fenerbahçe ile Kadıköy'de karşılaşacak. Birincilği bırakmak istemeyen ve 18 yıldır Kadıköy'de galibiyet yüzü göremeyen Galatasaray, zorlu Fenerbahçe deplasmanından gol veya goller bularak haftayı kayıpsız kapatmak istiyor. Saha ve seyirci avantajı elinde bulunan Fenerbahçe ise ezeli rakibi Galatasaray karşısında mutlak galibiyet parolasıyla sahaya çıkıyor. Cumartesi günü saat 19:00'da beIN Sports ekranlarından şifreli yayınlanan FB GS derbi maçının şifresiz canlı anlatımı turkiyegazetesi.com.tr adresinden dakika dakika aktarılacak. Futbol severler ise Fenerbahçe Galatasaray derbi maçı AZ TV, İdman TV'den şifresiz canlı izlenecek mi? sorularına cevap arıyor... Haberimizin detayında bu kısımlar yer alıyor...

Fenerbahçe Galatasaray Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta Başlayacak? FB GS ŞİFRESİZ | Fener'in Konuğu GS! Fenerbahçe Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda şifresiz canlı yayınlanacak? gibi aradıklarınız burada. Süper Lig'in 26. haftasında Fenerbahçe, Galatasaray ile Kadıköy'de karşılaşacak. Peki Fenerbahçe Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda şifresiz canlı yayınlanacak?

Fatih Terim, kritik derbi için dersine sıkı çalışıyor

Şampiyonluk yarışında zirvede bulunan Galatasaray’da bu haftaki derbi hem bu sezon için hem tarihî açıdan büyük önem taşıyor. Sarı-kırmızılar bir yandan Fenerbahçe’nin Kadıköy’deki 19 yıllık saltanatını yıkmak isterken, bir yandan da pratikte bu sezonki rakiplerinden birini devre dışı bırakmak istiyor. Tarihî rakiplerinin Kadıköy’deki “psikolojik üstünlük” algısına takılmadığını ifade eden ve derbi öncesi son idmanı da taraftara açarak öz güvenlerinin ne kadar yüksek olduğunu gösteren teknik direktör Fatih Terim, analizlerine, mücadelenin şifreleri üzerine çalışmayı sürdürüyor. Son 19 yıldaki maçları mercek altına alan Terim, ilk yarıda soyunma odasına geride girmemenin çok kritik olacağını oyuncularına anlatıyor. Derbide ilk vuran tarafın kazanacağını söyleyen Terim, oyuncularının maça çok hızlı ve baskın bir şekilde başlamasını istiyor.

Rakip beklenmeyecek

Fatih Terim, 4. defa Galatasaray’ın başına geçtikten sonra ligde 9 maçta 7 galibiyet, 2 mağlubiyet gördü. Galatasaray, Terim ile ikinci yarısına önde girdiği bütün maçları kazanmayı başardı. Geçen hafta Konya’yı geriden gelip devirmeyi başaran sarı-kırmızılılar, Sivas deplasmanında ise geriye düştüğü maçı çevirememişti. 3 puan kaybedilen bir başka maç olan Kasımpaşa karşılaşmasının devre arasına da beraberlikle girilmişti. Bütün bunlar göz önünde bulundurulduğunda Terim’e göre derbide ilk yarı sonucu maçın düğümü gibi. Terim, derbinin ilk dakikasından itibaren kendi oyunlarını rakibe kabul ettirmeleri gerektiğini anlatıp bu konunun altını çizdi.

Derbinin kıdemlisi Nando

Galatasaray’ın Uruguaylı file bekçisi Fernado Muslera, takımda 18 maçla Fenerbahçe’ye karşı en fazla forma giyen isim konumunda. Muslera’dan sonra Fenerbahçe’ye karşı en fazla forma giyen isim ise kaptan Selçuk İnan. 2011’den beri Galatasaray forması giyen bu ikili Kadıköy’de kazanılan şampiyonlukta başrollerde oynamıştı.

Seyrantepe yanacak!

Galatasaray’da teknik direktör Fatih Terim tarihî bir hamle yaparak, derbiden önceki son idmanı taraftara ve basına açma kararı almıştı. Bugün Türk Telekom Stadyumu’nda gerçekleşecek antrenman öncesi heyecan dorukta. Saat 19.00’da başlayacak çalışmaya en az 30 bin taraftarın gelmesi bekleniyor.

İmparatorluk!

Fatih Terim, teknik direktörlük kariyerinde 54. kez bir derbide görev yapacak. Sarı-kırmızılı takımda dördüncü defa görev alan 64 yaşındaki teknik adam, Fenerbahçe ve Beşiktaş ile yapılan bu karşılaşmalarda 20 galibiyet, 19 beraberlik ve 14 mağlubiyet gördü. Galatasaray, Fatih Terim yönetiminde Fenerbahçe ile daha önce 26 derbi yaptı. Sarı-kırmızılı takım bu derbilerin 10’unu kazanırken, 7’isinde berabere kaldı, 9’unda ise sahadan mağlubiyetle ayrıldı.

Kocaman, 2011-12'de kaçan şampiyonluğu unutamıyor

Şampiyonluk yolunda cumartesi günü Galatasaray karşısında sezonun en kritik 90 dakikasına çıkacak olan Fenerbahçe’de gözler tamamen derbiye çevrilirken, teknik direktör Aykut Kocaman için bu maç bir derbiden çok daha fazlası anlamına geliyor. 3 Temmuz sonrası oynanan 2011-2012 sezonunda şampiyonluğu Kadıköy’de oynanan son maçta Galatasaray’a kaptıran Kocaman, 0-0 biten o karşılaşmada alamadığı galibiyeti bu hafta kazanarak hem şampiyonluk yarışında iyi bir rüzgâr yakalamak, hem de 12 Mayıs 2012’deki o karşılaşmanın rövanşını almak istiyor. Her fırsatta o gün oynanan karşılaşmayı ve sonrasında yaşananları hayatının sonuna dek unutmayacağını ifade eden Kocaman, yarın derbiyi, sezon sonunda ise ligi kazanarak bu hesabı kapatmayı planlıyor.

O kadar çok istedim ki!

O sezon şampiyonluk kupasını Kadıköy’de kaldırmakta ısrar eden Galatasaray’ın bu tavrı iki camianın arasının iyice açılmasına neden olmuştu. Sonraki sezon Kadıköy’e şampiyon olarak gelen Galatasaraylı futbolcular, yaşanan bu olay nedeniyle Premier Lig’deki emsallerin aksine Fenerbahçeli futbolcular tarafından alkışlanmamıştı. Socrates dergisinin Aralık 2015 sayısına verdiği röportajda 12 Mayıs’ta yaşadıklarını unutmayacağını ifade eden Kocaman, “Tek bir şeyi değiştirme şansı verseler o güne dönerim. Hayatta mesleki anlamda kazanmayı o kadar istediğim başka bir gün olmadı. Zaten maçtan sonra yaşananlar da o gün kazanma ihtimalimizin ne kadar düşük olduğunu bir kez daha gösterdi” ifadelerini kullanmıştı.

Ne olmuştu?

Süper Final Şampiyonluk Grubu’nda Kadıköy’e yarım puan avantajlı gelen Galatasaray, ligin son 90 dakikasında Fenerbahçe ile deplasmanda 0-0 berabere kalmış ve şampiyonluğa ulaşmıştı. Maçtan sonra çıkan arbedeye rağmen Galatasaray, kupayı Kadıköy’de almakta ısrar etmiş ve iki kulübün arası iyice açılmıştı.

Giuliano için Dünya Kupası ikinci planda

Fenerbahçe’nin Brezilyalı yıldızı Giuliano, taraftarların sosyal medyadan gelen sorularını cevapladı. Türkiye’deki ilk yılında şampiyon olmayı çok istediğini söyleyen yıldız oyuncu, “Odaklandığım en büyük hedef F.Bahçe’nin şampiyonluğu. Sonrasında ise Dünya Kupası’nda yer almak. Burada taraftarların bana karşı tavrı harika. Kendimi iyi ve evimde hissetmeme sebep oluyorlar” dedi.

Hatıralar Alex'i ağlattı

F.Bahçe’nin unutulmaz yıldızı Alex de Souza 1907 Fenerbahçe derneğinin düzenlediği organizasyona konuşmacı olarak katıldı. Taraftarlarla bir araya gelen Alex sarı-lacivertli forma altında başarılarını anlatan videoyu izlediği esnada gözyaşlarına hakim olamadı.

Deringör’e son görev

Fenerbahçe’nin eski futbolcusu ve teknik direktörü Halit Deringör, dün son yolculuğuna uğurlandı. Deringör için Dereağzı’nda düzenlenen törene Başkan Aziz Yıldırım, Divan Başkanı Vefa Küçük ve yöneticiler de katıldı. Deringör’ün naaşı Karacaahmet Mezarlığına defnedildi.

Galatasaray başkanı ihtimal bile vermiyor: UEFA'dan ceza gelmez

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Divan Kurulu Toplantısı’nda 9 Mart’ta yapılan UEFA görüşmesiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Cengiz, “2 saat 45 dakika süren bir sunum yaptık. Nefes alamadan tuvalete gitmeden. Onlarda dayandı. Bize çok sert sorular geldi. Siz bu vaatleri daha önce de verdiniz dediler. Toplam 492 milyon TL bir rakam. Bizim bu konuda söyleyecek hiçbir şeyimiz yok. Biz mali konuda size arz edecek hiçbir şey yok dedik. Biz 3 yıllık projeksiyon sunacağız dedik. Her sonuca göre, hayal taşımayan projeler sunduk. Allah kimseyi disiplin kuruluna düşürmesin. Disiplin Kurulu tarihinde böyle bir sunum olduğunu zannetmiyorum” ifadelerini kullandı.

Bizim rakiplerimiz değerli

“Ben Galatasaray’ın ceza alacağına ihtimal vermiyorum” yorumunu yapan Cengiz, “Bizim rakiplerimiz değerli. Onların içinde biz en büyük ve değerliyiz. Bizde bütün içinde Türk futbolunu da esirgemeyin diyoruz. Yaklaşık 33 stat yapıldı, 405 kapalı spor yapıldı. Türk sporu 4, 5 sene içinde Avrupa’nın tepesine çıkacak. Bize fırsat tanıyın. 3 ile 4 yıl için bize fırsat tanıyacaklar” açıklamasını yaptı. Cengiz, tartışmalara neden olan denetleme raporuna da değinerek, "Denetleme raporundan rahatsız olmasınlar. 'Sayın Özbek senetleri almadı, temlik ve rehin koymadı, 6 çeki cebine koyup gitmedi.' desinler, yırtalım raporu ve özür dileyelim” dedi.

Borç-alacak farkı: 1 milyar 61 milyon

Divan Kurulu toplantısında kulüp ve bağlı ortaklıklarına ait 31 Aralık 2017 tarihi itibarıyla düzenlenmiş mali, idari ve sportif rapor, üyelere aktarıldı. Net borç alacak farkı 1 milyar 61 milyon lira. Dolar bazında ise bu rakam 302 milyon dolar.

“Bir kuruş talep etmeyeceğim”

Galatasaray eski başkanı Dursun Özbek “Hiçbir zaman Özbek Turizm ya da Dursun Özbek Galatasaray’a verdiği hizmet karşılığında bir kuruş talep etmeyecektir. Eğer Galatasaray’a yapacağımız bir şey varsa hiçbir zaman kaçınmayız” dedi.

Divan seçimi 15 Nisan’da

Galatasaray Kulübü Divan Kurulu'nun başkanlık seçiminin, 15 Nisan Pazar günü gününe alındı. 11 Nisan’da gerçekleştirilmesi planlanan seçim, üyelerin talebi değiştirildi. Seçimdeki aday sayısı mevcut başkan İrfan Aktar’la birlikte 9’a çıktı.

Kaptan Selçuk’tan taraftara çağrı

Galatasaray Kaptanı Selçuk İnan, yarın Türk Telekom Stadyumu’nda gerçekleşecek antrenman öncesi taraftarlara mesaj gönderdi. Tecrübeli futbolcu, “Cuma günü yapacağımız antrenmana hepinizi bekliyoruz. Görüşmek üzere” ifadelerini kullandı.

AZ TV yayın akışı

22.02.2017

8:00 "Xəbərlər"

8:30 "Səhər". Musiqi-informasiya proqramı

11:00 "Xəbərlər"

11:30 Bədii film: "Fərsizin gündəliyi-2"

13:00 "Hərb tariximizdən"

13:30 "Təmas nöqtəsi"

14:00 "Xəbərlər"

14:30 "Günün nəbzi"

15:10 Cizgi filmləri

15:30 "Sağlam olaq"

16:30 "Müasir Azərbaycan gənci"

17:00 "Xəbərlər"

17:30 "Musiqi mozaikası"

18:00 "Xəbərlər" (rus dilində)

18:30 Televiziya filmi

19:00 "Region xəbərləri"

19:30 "Musiqi dəqiqələri"

20:00 "Xəbərlər"

20:50 "Günün nəbzi"

21:30 "Elm və innovasiya"

22:15 Televiziya filmi

23:00 "Xəbərlər"

2:00 "Xəbərlər" (ingilis dilində)

2:15 "Elm və innovasiya"

3:00 "Günün nəbzi"

3:40 "Görüş yeri"

5:00 "Xəbərlər"

5:50 "Müasir Azərbaycan gənci"

6:20 Televiziya filmi

7:00 "Xəbərlər" (ingilis dilində)

7:15 "Xalq təranələri"

Nasıl netten izleyebilirim?

Az TV Canlı Yayın, Az TV İzle ve Az TV Canlı Mobil gibi kelimelerde ecanlitvizle.co adresini tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Az TV Frekans Bilgileri

Uydu -> Azerspace 1, Frekans -> 11175 Mhz, Polarizayon -> Yatay (H), Sembol Oranı -> 27500, FEC -> 5/6

İDMAN TV FREKANSLARI

Hotbird Frekans:11168

Pol.:Yatay(H)

Symbol:20400

Fec:5/6

Biss: 12 34 56 00 65 43 21 00 yada 12 34 56 9C 65 43 21 9C

İdman Tv Türksat frekansı

Türksat 4 A Frekans : 11844 MHz

Türksat 4A Polarizasyon : Dikey – V – (Vertical)

Türksat 4A Sembol oranı (Symbol Rate) : 2222 Ksymb FEC: 3/4

Türksat 4A Frekans : 11747 MHz

Türksat 4A Polarizasyon : Yatay -H – (Horizontal)

Türksat 4A Sembol oranı (Symbol Rate) : 27500 Ksymb FEC: 5/6

İdman Tv Türksat frekansı

Türksat 4 A Frekans : 11844 MHz

Türksat 4A Polarizasyon : Dikey – V – (Vertical)

Türksat 4A Sembol oranı (Symbol Rate) : 2222 Ksymb FEC: 3/4

Türksat 4A Frekans : 11747 MHz

Türksat 4A Polarizasyon : Yatay -H – (Horizontal)

Türksat 4A Sembol oranı (Symbol Rate) : 27500 Ksymb FEC: 5/6

İDMAN TV YAYIN AKIŞI

17.03.2018

08:00 idman xəbər

08:20 Qış Olimpiya oyunları.

10:00 Voleybol.Azərbaycan çempionatı.”Abşeron” – “AVF”

12:00 İdman xəbər

12:20 Futbol.Almaniya çempionatı.”Frayburq”– “Ştutqart”

14:00 Voleybol.Azərbaycan çempionatı.Kişilər.”Lokomotiv” – OMİK (canlı)

15:30 Topaz gündəlik

15:40 İdman xəbər

16:00 Voleybol.Azərbaycan çempionatı.Kişilər.”Express” – “U-18” (canlı)

18:00 İdman xəbər

18:30 Futbol.Almaniya çempionatı.”Borussiya” M – “Hoffenhaym” (canlı)

20:30 İdman qəzaları

21:00 İdman xəbər

21:30 Futbol.Ingiltərə çempionatı.”Liverpul” – “Uotford”(canlı)

23:45 Futbol. İspaniya çempionatı.”Betis” – “Espanyol”(canlı)

01:40 Favorit

02:30 Futbol dahiləri

03:00 İdman rekordları

03:20 Futbol.Çempionlar liqası.”Tottenhem” – “Yuventus”

05:00 Flaqman

06:00 Voleybol.Azərbaycan çempionatı.

08:00 Futbol dahiləri

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Arena Sport 1 HD (cro)



Arena Sport 2 HD (serbia)



beIN Sport Max 7



beIN Sport Mena 6 (Arap kanalı)



BT Sport Extra Red Button



OTE Sport 7 HD



Sky Sport 8 (Germany)



Sport Tv1 (Portugal)