Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Derbide Fenerbahçe’nin 11’i belli oldu. Sarı-lacivertlilerin Galatasaray karşısında oynayacağı derbinin kadrosu şöyle:

"Volkan, Şener, Neustaedter, Skrtel, Hasan Ali, Mehmet Topal, Josef de Souza, Dirar, Mehmet Ekici, Giuliano, Soldado."