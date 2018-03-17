Derbide Fenerbahçe’nin 11’i belli oldu. Sarı-lacivertlilerin Galatasaray karşısında oynayacağı derbinin kadrosu şöyle:
"Volkan, Şener, Neustaedter, Skrtel, Hasan Ali, Mehmet Topal, Josef de Souza, Dirar, Mehmet Ekici, Giuliano, Soldado."
Fenerbahçe'nin 11'i belli oldu
17.03.2018 - 18:05 | Son Güncelleme: 17.03.2018 - 18:23
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Fenerbahçe’nin Galatasaray ile oynayacağı derbinin 11’i belli oldu.
Derbide Fenerbahçe’nin 11’i belli oldu. Sarı-lacivertlilerin Galatasaray karşısında oynayacağı derbinin kadrosu şöyle:
Etiketler : Fenerbahçe,
550939 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/editorunsectikleri/550939.aspx
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