AZ TV, İdman TV şifresiz canlı izle linki burada. Süper Lig'in 26. haftasında dev mücadele ile karşı karşıyayız: Başakşehir - Beşiktaş... Lider Galatasaray'ın ardından 50'şer puanla ikinciliği paylaşan Beşiktaş ve Başakşehir, kozlarını paylaşıyor. Galatasaray'ın Fenerbahçe deplasmanında puan kaybetmesinin ardından liderlik bakımından büyük bir önem taşıyan mücadelede iki takım da 3 puan parolasıyla sahaya çıkıyor. Beşiktaş'ta Quaresma cezası nedeniyle forma giyemezken Başakşehir'de Emre Belözoğlu ve Epureanu cezası sebebiyle forma giyemeyecek. Pazar günü saat 19:00'da beIN Sports ekranlarından şifreli yayınlanan Başakşehir Beşiktaş maçının şifresiz canlı anlatımı turkiyegazetesi.com.tr adresinden dakika dakika aktarılacak. Futbol severler ise Başakşehir Beşiktaş maçı AZ TV, İdman TV'den şifresiz canlı izlenecek mi? sorularına cevap arıyor... Haberimizin detayında bu kısımlar yer alıyor.
İLK 11'LER
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR: Volkan, Clichy, Da Costa, Attamah, Caiçara, Mahmut, İrfan Can, Mossoro, Elia, Visca, Adebayor.
BEŞİKTAŞ: Fabri, Gökhan Gönül, Tosic, Medel, Adriano, Atiba, Tolgay, Lens, Talisca, Babel, Negredo
Güneş yönetiminde bir galibiyeti var
Siyah-beyazlı ekip, teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde turuncu-lacivertlileri sadece bir kez yenebildi. 2015-2016’daki ilk maçta rakibini 2-0 mağlup eden Beşiktaş, ardından çıktığı 4 müsabakadan galibiyet çıkarmayı başaramadı. 2015-2016’nın ikinci yarısında Başakşehir ile 2-2 berabere kalan siyah-beyazlı ekip, geçen sezonki maçları 1-1 berabere ve 3-1 mağlubiyetle tamamladı. Beşiktaş, bu sezonun ilk yarısında ise Medipol Başakşehir ile evinde 1-1 berabere kaldı.
Üç maçlık galibiyet serisini sürdürme peşinde
Ligde geride kalan üç haftayı galibiyetle tamamlayan Beşiktaş, Medipol Başakşehir’i yenerek bu sezonki en uzun galibiyet serisini yakalamaya çalışacak. Son üç maçta Fenerbahçe’yi 3-1, Trabzonspor’u 2-0, Gençlerbirliği’ni 1-0 mağlup eden siyah-beyazlı takım, 9 puanı hanesine yazdırdı.
Quaresma’nın cezası sürüyor
Beşiktaş’ta cezalı Ricardo Quaresma, Medipol Başakşehir karşılaşmasında da forma giyemeyecek. Ziraat Türkiye Kupası’nda Fenerbahçe ile oynanan maçta gördüğü kırmızı kartın ardından 5 maç ceza alan, Trabzonspor ve Gençlerbirliği’ne karşı forma giyemeyen Portekizli oyuncu, üçüncü kez takımını yalnız bırakacak.
Babel, "dalya" için sahaya çıkacak
Siyah-beyazlı takımın Hollandalı oyuncusu Ryan Babel, karşılaşmada görev alması halinde Türkiye kariyerinde Süper Lig’de 100. maçına çıkacak. Geçmiş sezonlarda Kasımpaşa formasıyla 58 mücadeleye çıkan Babel, Beşiktaş’ta da 41 maç olmak üzere toplam 99 lig karşılaşmasında görev aldı.
Pepe ve Tosic takımla çalıştı
Beşiktaş’ta Fenerbahçe ile oynanan kupa mücadelesinde ayak parmağı kırılan Pepe, takımla çalışmalara başladı. Sakatlığı nedeniyle hafta içinde UEFA Şampiyonlar Ligi’ndeki Bayern Münih maçında forma giyemeyen Dusko Tosic de bu mücadelenin ardından gerçekleştirilen antrenmanlara katıldı.
6 oyuncu sarı kart ceza sınırında
Beşiktaş’ta 6 oyuncu, sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Caner Erkin, Oğuzhan Özyakup, Tolgay Arslan, Adriano Correia, Gary Medel ve Atiba Hutchinson, yarınki karşılaşmada kart görmeleri halinde 27. haftadaki Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasında cezalı duruma düşecek.
Emre ve Epureanu cezalı
Medipol Başakşehir’de, zorlu Beşiktaş karşılaşmasında takımın iki önemli ismi Emre Belözoğlu ile Alexandru Epureanu, kart cezaları nedeniyle sahada olamayacak. Teknik direktör Abdullah Avcı’nın, Emre Belözoğlu’nun yokluğunda orta sahada İrfan Can Kahveci’ye, Epureanu’nun yerine de savunmada Manuel Da Costa’ya forma vermesi bekleniyor.
3 oyuncu ceza sınırında
Medipol Başakşehir’de, Beşiktaş karşılaşması öncesinde Gael Clichy, Junior Caiçara ve Mahmut Tekdemir sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu üç oyuncu, yarınki mücadelede kart görmeleri halinde, 27. haftadaki Teleset Mobilya Akhisarspor karşılaşmasında oynayamayacak.
Avcı-Güneş rekabetinde 15. buluşma
Spor Toto Süper Lig’in 26. haftasında karşılaşacak Medipol Başakşehir ve Beşiktaş’ın teknik direktörleri Abdullah Avcı ile Şenol Güneş, kariyerlerinde 15. kez karşı karşıya gelecek. Geride kalan 14 maçta Abdullah Avcı, Medipol Başakşehir’in başında sahaya çıkarken, Şenol Güneş, Trabzonspor, Bursaspor ve Beşiktaş’ın teknik direktörü olarak meslektaşına karşı mücadele etti. İki teknik adam arasındaki rekabette yapılan 14 maçın 5’inde Şenol Güneş’in takımları sahadan galibiyetle ayrılırken, 7 maç beraber bitti ve 2 mücadelede de Abdullah Avcı galibiyet sevinci yaşadı. Şenol Güneş’in takımları bu maçlarda 20 gol atarken, Abdullah Avcı’nın ekibi 13 golle buna karşılık verdi.
AZ TV yayın akışı
8:00 "Xəbərlər"
8:30 "Səhər". Musiqi-informasiya proqramı
11:00 "Xəbərlər"
11:30 Bədii film: "Fərsizin gündəliyi-2"
13:00 "Hərb tariximizdən"
13:30 "Təmas nöqtəsi"
14:00 "Xəbərlər"
14:30 "Günün nəbzi"
15:10 Cizgi filmləri
15:30 "Sağlam olaq"
16:30 "Müasir Azərbaycan gənci"
17:00 "Xəbərlər"
17:30 "Musiqi mozaikası"
18:00 "Xəbərlər" (rus dilində)
18:30 Televiziya filmi
19:00 "Region xəbərləri"
19:30 "Musiqi dəqiqələri"
20:00 "Xəbərlər"
20:50 "Günün nəbzi"
21:30 "Elm və innovasiya"
22:15 Televiziya filmi
23:00 "Xəbərlər"
2:00 "Xəbərlər" (ingilis dilində)
2:15 "Elm və innovasiya"
3:00 "Günün nəbzi"
3:40 "Görüş yeri"
5:00 "Xəbərlər"
5:50 "Müasir Azərbaycan gənci"
6:20 Televiziya filmi
7:00 "Xəbərlər" (ingilis dilində)
7:15 "Xalq təranələri"
Nasıl netten izleyebilirim?
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Az TV Frekans Bilgileri
Uydu -> Azerspace 1, Frekans -> 11175 Mhz, Polarizayon -> Yatay (H), Sembol Oranı -> 27500, FEC -> 5/6
İDMAN TV FREKANSLARI
Hotbird Frekans:11168
Pol.:Yatay(H)
Symbol:20400
Fec:5/6
Biss: 12 34 56 00 65 43 21 00 yada 12 34 56 9C 65 43 21 9C
İdman Tv Türksat frekansı
Türksat 4 A Frekans : 11844 MHz
Türksat 4A Polarizasyon : Dikey – V – (Vertical)
Türksat 4A Sembol oranı (Symbol Rate) : 2222 Ksymb FEC: 3/4
Türksat 4A Frekans : 11747 MHz
Türksat 4A Polarizasyon : Yatay -H – (Horizontal)
Türksat 4A Sembol oranı (Symbol Rate) : 27500 Ksymb FEC: 5/6
İdman Tv Türksat frekansı
Türksat 4 A Frekans : 11844 MHz
Türksat 4A Polarizasyon : Dikey – V – (Vertical)
Türksat 4A Sembol oranı (Symbol Rate) : 2222 Ksymb FEC: 3/4
Türksat 4A Frekans : 11747 MHz
Türksat 4A Polarizasyon : Yatay -H – (Horizontal)
Türksat 4A Sembol oranı (Symbol Rate) : 27500 Ksymb FEC: 5/6
İDMAN TV YAYIN AKIŞI
18.03.2018
08:00 idman xəbər
08:20 Qış Olimpiya oyunları.
10:00 Voleybol.Azərbaycan çempionatı.”Abşeron” – “AVF”
12:00 İdman xəbər
12:20 Futbol.Almaniya çempionatı.”Frayburq”– “Ştutqart”
14:00 Voleybol.Azərbaycan çempionatı.Kişilər.”Lokomotiv” – OMİK (canlı)
15:30 Topaz gündəlik
15:40 İdman xəbər
16:00 Voleybol.Azərbaycan çempionatı.Kişilər.”Express” – “U-18” (canlı)
18:00 İdman xəbər
18:30 Futbol.Almaniya çempionatı.”Borussiya” M – “Hoffenhaym” (canlı)
20:30 İdman qəzaları
21:00 İdman xəbər
21:30 Futbol.Ingiltərə çempionatı.”Liverpul” – “Uotford”(canlı)
23:45 Futbol. İspaniya çempionatı.”Betis” – “Espanyol”(canlı)
01:40 Favorit
02:30 Futbol dahiləri
03:00 İdman rekordları
03:20 Futbol.Çempionlar liqası.”Tottenhem” – “Yuventus”
05:00 Flaqman
06:00 Voleybol.Azərbaycan çempionatı.
08:00 Futbol dahiləri
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