Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

AZ TV, İdman TV şifresiz canlı izle linki burada. Süper Lig'in 26. haftasında dev mücadele ile karşı karşıyayız: Başakşehir - Beşiktaş... Lider Galatasaray'ın ardından 50'şer puanla ikinciliği paylaşan Beşiktaş ve Başakşehir, kozlarını paylaşıyor. Galatasaray'ın Fenerbahçe deplasmanında puan kaybetmesinin ardından liderlik bakımından büyük bir önem taşıyan mücadelede iki takım da 3 puan parolasıyla sahaya çıkıyor. Beşiktaş'ta Quaresma cezası nedeniyle forma giyemezken Başakşehir'de Emre Belözoğlu ve Epureanu cezası sebebiyle forma giyemeyecek. Pazar günü saat 19:00'da beIN Sports ekranlarından şifreli yayınlanan Başakşehir Beşiktaş maçının şifresiz canlı anlatımı turkiyegazetesi.com.tr adresinden dakika dakika aktarılacak. Futbol severler ise Başakşehir Beşiktaş maçı AZ TV, İdman TV'den şifresiz canlı izlenecek mi? sorularına cevap arıyor... Haberimizin detayında bu kısımlar yer alıyor.

İLK 11'LER

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR: Volkan, Clichy, Da Costa, Attamah, Caiçara, Mahmut, İrfan Can, Mossoro, Elia, Visca, Adebayor.

BEŞİKTAŞ: Fabri, Gökhan Gönül, Tosic, Medel, Adriano, Atiba, Tolgay, Lens, Talisca, Babel, Negredo

Güneş yönetiminde bir galibiyeti var

Siyah-beyazlı ekip, teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde turuncu-lacivertlileri sadece bir kez yenebildi. 2015-2016’daki ilk maçta rakibini 2-0 mağlup eden Beşiktaş, ardından çıktığı 4 müsabakadan galibiyet çıkarmayı başaramadı. 2015-2016’nın ikinci yarısında Başakşehir ile 2-2 berabere kalan siyah-beyazlı ekip, geçen sezonki maçları 1-1 berabere ve 3-1 mağlubiyetle tamamladı. Beşiktaş, bu sezonun ilk yarısında ise Medipol Başakşehir ile evinde 1-1 berabere kaldı.

Üç maçlık galibiyet serisini sürdürme peşinde

Ligde geride kalan üç haftayı galibiyetle tamamlayan Beşiktaş, Medipol Başakşehir’i yenerek bu sezonki en uzun galibiyet serisini yakalamaya çalışacak. Son üç maçta Fenerbahçe’yi 3-1, Trabzonspor’u 2-0, Gençlerbirliği’ni 1-0 mağlup eden siyah-beyazlı takım, 9 puanı hanesine yazdırdı.

Quaresma’nın cezası sürüyor

Beşiktaş’ta cezalı Ricardo Quaresma, Medipol Başakşehir karşılaşmasında da forma giyemeyecek. Ziraat Türkiye Kupası’nda Fenerbahçe ile oynanan maçta gördüğü kırmızı kartın ardından 5 maç ceza alan, Trabzonspor ve Gençlerbirliği’ne karşı forma giyemeyen Portekizli oyuncu, üçüncü kez takımını yalnız bırakacak.

Babel, "dalya" için sahaya çıkacak

Siyah-beyazlı takımın Hollandalı oyuncusu Ryan Babel, karşılaşmada görev alması halinde Türkiye kariyerinde Süper Lig’de 100. maçına çıkacak. Geçmiş sezonlarda Kasımpaşa formasıyla 58 mücadeleye çıkan Babel, Beşiktaş’ta da 41 maç olmak üzere toplam 99 lig karşılaşmasında görev aldı.

Pepe ve Tosic takımla çalıştı

Beşiktaş’ta Fenerbahçe ile oynanan kupa mücadelesinde ayak parmağı kırılan Pepe, takımla çalışmalara başladı. Sakatlığı nedeniyle hafta içinde UEFA Şampiyonlar Ligi’ndeki Bayern Münih maçında forma giyemeyen Dusko Tosic de bu mücadelenin ardından gerçekleştirilen antrenmanlara katıldı.

6 oyuncu sarı kart ceza sınırında

Beşiktaş’ta 6 oyuncu, sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Caner Erkin, Oğuzhan Özyakup, Tolgay Arslan, Adriano Correia, Gary Medel ve Atiba Hutchinson, yarınki karşılaşmada kart görmeleri halinde 27. haftadaki Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasında cezalı duruma düşecek.

Emre ve Epureanu cezalı

Medipol Başakşehir’de, zorlu Beşiktaş karşılaşmasında takımın iki önemli ismi Emre Belözoğlu ile Alexandru Epureanu, kart cezaları nedeniyle sahada olamayacak. Teknik direktör Abdullah Avcı’nın, Emre Belözoğlu’nun yokluğunda orta sahada İrfan Can Kahveci’ye, Epureanu’nun yerine de savunmada Manuel Da Costa’ya forma vermesi bekleniyor.

3 oyuncu ceza sınırında

Medipol Başakşehir’de, Beşiktaş karşılaşması öncesinde Gael Clichy, Junior Caiçara ve Mahmut Tekdemir sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu üç oyuncu, yarınki mücadelede kart görmeleri halinde, 27. haftadaki Teleset Mobilya Akhisarspor karşılaşmasında oynayamayacak.

Avcı-Güneş rekabetinde 15. buluşma

Spor Toto Süper Lig’in 26. haftasında karşılaşacak Medipol Başakşehir ve Beşiktaş’ın teknik direktörleri Abdullah Avcı ile Şenol Güneş, kariyerlerinde 15. kez karşı karşıya gelecek. Geride kalan 14 maçta Abdullah Avcı, Medipol Başakşehir’in başında sahaya çıkarken, Şenol Güneş, Trabzonspor, Bursaspor ve Beşiktaş’ın teknik direktörü olarak meslektaşına karşı mücadele etti. İki teknik adam arasındaki rekabette yapılan 14 maçın 5’inde Şenol Güneş’in takımları sahadan galibiyetle ayrılırken, 7 maç beraber bitti ve 2 mücadelede de Abdullah Avcı galibiyet sevinci yaşadı. Şenol Güneş’in takımları bu maçlarda 20 gol atarken, Abdullah Avcı’nın ekibi 13 golle buna karşılık verdi.

AZ TV yayın akışı



8:00 "Xəbərlər"

8:30 "Səhər". Musiqi-informasiya proqramı

11:00 "Xəbərlər"

11:30 Bədii film: "Fərsizin gündəliyi-2"

13:00 "Hərb tariximizdən"

13:30 "Təmas nöqtəsi"

14:00 "Xəbərlər"

14:30 "Günün nəbzi"

15:10 Cizgi filmləri

15:30 "Sağlam olaq"

16:30 "Müasir Azərbaycan gənci"

17:00 "Xəbərlər"

17:30 "Musiqi mozaikası"

18:00 "Xəbərlər" (rus dilində)

18:30 Televiziya filmi

19:00 "Region xəbərləri"

19:30 "Musiqi dəqiqələri"

20:00 "Xəbərlər"

20:50 "Günün nəbzi"

21:30 "Elm və innovasiya"

22:15 Televiziya filmi

23:00 "Xəbərlər"

2:00 "Xəbərlər" (ingilis dilində)

2:15 "Elm və innovasiya"

3:00 "Günün nəbzi"

3:40 "Görüş yeri"

5:00 "Xəbərlər"

5:50 "Müasir Azərbaycan gənci"

6:20 Televiziya filmi

7:00 "Xəbərlər" (ingilis dilində)

7:15 "Xalq təranələri"

Nasıl netten izleyebilirim?

Az TV Canlı Yayın, Az TV İzle ve Az TV Canlı Mobil gibi kelimelerde ecanlitvizle.co adresini tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Az TV Frekans Bilgileri

Uydu -> Azerspace 1, Frekans -> 11175 Mhz, Polarizayon -> Yatay (H), Sembol Oranı -> 27500, FEC -> 5/6

İDMAN TV FREKANSLARI

Hotbird Frekans:11168

Pol.:Yatay(H)

Symbol:20400

Fec:5/6

Biss: 12 34 56 00 65 43 21 00 yada 12 34 56 9C 65 43 21 9C

İdman Tv Türksat frekansı

Türksat 4 A Frekans : 11844 MHz

Türksat 4A Polarizasyon : Dikey – V – (Vertical)

Türksat 4A Sembol oranı (Symbol Rate) : 2222 Ksymb FEC: 3/4

Türksat 4A Frekans : 11747 MHz

Türksat 4A Polarizasyon : Yatay -H – (Horizontal)

Türksat 4A Sembol oranı (Symbol Rate) : 27500 Ksymb FEC: 5/6

İdman Tv Türksat frekansı

Türksat 4 A Frekans : 11844 MHz

Türksat 4A Polarizasyon : Dikey – V – (Vertical)

Türksat 4A Sembol oranı (Symbol Rate) : 2222 Ksymb FEC: 3/4

Türksat 4A Frekans : 11747 MHz

Türksat 4A Polarizasyon : Yatay -H – (Horizontal)

Türksat 4A Sembol oranı (Symbol Rate) : 27500 Ksymb FEC: 5/6

İDMAN TV YAYIN AKIŞI

18.03.2018

08:00 idman xəbər

08:20 Qış Olimpiya oyunları.

10:00 Voleybol.Azərbaycan çempionatı.”Abşeron” – “AVF”

12:00 İdman xəbər

12:20 Futbol.Almaniya çempionatı.”Frayburq”– “Ştutqart”

14:00 Voleybol.Azərbaycan çempionatı.Kişilər.”Lokomotiv” – OMİK (canlı)

15:30 Topaz gündəlik

15:40 İdman xəbər

16:00 Voleybol.Azərbaycan çempionatı.Kişilər.”Express” – “U-18” (canlı)

18:00 İdman xəbər

18:30 Futbol.Almaniya çempionatı.”Borussiya” M – “Hoffenhaym” (canlı)

20:30 İdman qəzaları

21:00 İdman xəbər

21:30 Futbol.Ingiltərə çempionatı.”Liverpul” – “Uotford”(canlı)

23:45 Futbol. İspaniya çempionatı.”Betis” – “Espanyol”(canlı)

01:40 Favorit

02:30 Futbol dahiləri

03:00 İdman rekordları

03:20 Futbol.Çempionlar liqası.”Tottenhem” – “Yuventus”

05:00 Flaqman

06:00 Voleybol.Azərbaycan çempionatı.

08:00 Futbol dahiləri

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Arena Sport 1 HD (cro)



Arena Sport 2 HD (serbia)



beIN Sport Max 7



beIN Sport Mena 6 (Arap kanalı)



BT Sport Extra Red Button



OTE Sport 7 HD



Sky Sport 8 (Germany)



Sport Tv1 (Portugal)