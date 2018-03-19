Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezi, merkez üssü Gonaveh ilçesi olan depremin yerel saatle 08.00'de, yerin 11 kilometre derinliğinde kaydedildiğini açıkladı. Depremde can ve mal kaybı olup olmadığına dair henüz açıklama yapılmadı.