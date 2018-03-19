Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezi, merkez üssü Gonaveh ilçesi olan depremin yerel saatle 08.00'de, yerin 11 kilometre derinliğinde kaydedildiğini açıkladı. Depremde can ve mal kaybı olup olmadığına dair henüz açıklama yapılmadı.