Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezi, merkez üssü Gonaveh ilçesi olan depremin yerel saatle 08.00'de, yerin 11 kilometre derinliğinde kaydedildiğini açıkladı. Depremde can ve mal kaybı olup olmadığına dair henüz açıklama yapılmadı.
İran'da 5 büyüklüğünde deprem
19.03.2018 - 08:53 | Son Güncelleme: 19.03.2018 - 08:58
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İran'ın güneyindeki Buşehr eyaletine bağlı Gonaveh ilçesinde 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Etiketler : iran,deprem,son depremler,
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