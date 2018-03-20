Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Survivor 2018'de gündem Turabi - Adem kavgası... Peki Adem ve Turabi neden kavga etti. Turabi Adem kavgası izlemek isteyenler internetten araştırmalara başlarken; Survivor'da Turabi ve Adem diskalifiye olacak mı? sorusu da gündeme geldi. Türkiye Yunanistan maçının hemen ardından Turabi ile Adem arasında kavga çıktı. Peki Turabi Adem kavgası neden çıktı, Turabi Adem kavgası izle, Turabi Adem neden kavga etti? Turabi Adem diskalifiye olacak mı? İşte Turabi Adem kavgası ile ilgili detaylar...

Turabi Adem kavgası ile ilgili detaylar için tıklayın

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BİR DAHA YAPARLARSA...

Survivor'da Turabi ile Adem'in çok büyük şekilde kavga ettiği ortaya çıktı. Acun konseyde iki ismi de uyarıp bir daha kavga ederlerse diskalifiye olacaklarını söyledi.

TV8 ekranlarının sevilen yarışması Survivor'da Acun Ilıcalı, Adem ile Turabi'nin birbirine girdiğini anlatıp iki isimden de aynı şeyin yaşanmaması için söz aldı

ACUN ILICALI'DAN TURABİ VE ADEM'E UYARI

Acun Ilıcalı, aralarında büyük bir tartışma yaşandığı ortaya çıkan Turabi ve Adem ile ilgili açıklama yaptı. Ilıcalı, iki yarışmacının ciddi bir şekilde uyarıldığını ve bu tarz bir olayın tekrarlanması halinde ciddi bir yaptırımı olacağını konseyde tüm izleyenlere duyurdu.

TURABİ VE ADEM ÖZÜR DİLEDİ

Turabi Çamkıran, "Öncelikle kız kardeşlerimden özür diliyorum. Benim için oldu bitti, bir daha da olmaz. Kimse kusura balkmasın" dedi.

Adem Kılıççcı ise "Böyle güzel iki galibiyetin ardından böyle bir şey yaşanmasını ne ben isterim ne de herhangi birisi iter. Bazen uğursuzluk insanın istemeği anda gelir ve can sıkar. Suçlu veya suçsuz aramıyoruz, bir tarfik kazası. Bundan sonra birbirimize konuşurken, davranırken biraz daha dikkatli olmamız gerekiyor, bunu da öğrenmöiş olduk. Kadın yarışmacıların hepsi kardeşimiz, ister istemes biraz agresif olup onların da korkmasını sağladık. Kusura bakmasınlar hepsinden teker teker özür diliyorum. İnşallah bir daha böyle bir şey yaşanmaz" şeklinde konuştu.