TSK açıklamasında "Afrin halkı her zaman olduğu gibi Türk Silahlı Kuvvetlerinin yanında. Dün Afrin'de teslim edilen 3 teröriste ilave olarak, 9 köyde 18 terörist muhtarlar ve halk tarafından Türk Silahlı Kuvvetlerine teslim edildi." dedi.
BAŞA DÖN
TSK açıklamasında "Afrin halkı her zaman olduğu gibi Türk Silahlı Kuvvetlerinin yanında. Dün Afrin'de teslim edilen 3 teröriste ilave olarak, 9 köyde 18 terörist muhtarlar ve halk tarafından Türk Silahlı Kuvvetlerine teslim edildi." dedi.
Etiketler : tsk,açıklama,