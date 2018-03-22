Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası’nın internet sitesinde duyurdu. Benzinden sonra motorine zam geliyor!

BENZİNDEN SONRA MOTORİNE ZAM

Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası (PÜİS) 21.03.2018 Çarşamba gününden geçerli olmak üzere Benzin grubunda 15 kuruş fiyat artışı olacağını açıklamıştı. Benzin zammından sonra motorine zam olacak mı sorusunun yanıtı PÜİS’ten geldi.

Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası’ndan yeni açıklama geldi. “23.03.2018 Cuma gününden geçerli olmak üzere Motorin grubunda 17 kuruş fiyat artışı beklenmektedir. Benzin grubunda yeni bir fiyat değişikliği beklenmiyor.” Açıklaması yaptı.

Benzinin litre fiyatında en son 27 Şubat’ta 11 kuruş zam yapılmıştı. Zammın ardından İstanbul’da benzinin litre fiyatı 5.81 liraya yükselecek. Motorin grubunda ise fiyat değişikliği beklenmiyor.

Puik’in açıklamasına göre yapılacak olan benzin zamı ile ankara’da 5,70 liradan 5,85 liraya, İzmir’de ise 5,65 liradan 5,80 liraya yükseldi.

MOTORİN ZAMLI FİYATLARI

Beklenen zammın ardından motorin litre satış fiyatları İstanbul'da ortalama 5,10 liradan 5,27 liraya, Ankara'da 5,16 liradan 5,33 liraya, İzmir'de ise 5,17 liradan 5,34 liraya çıkacak.

Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük çaplı değişiklik gösterebiliyor.