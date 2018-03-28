Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Karadeniz yangaz ne demek, yangaz ne demek Karadeniz'de, Tabzon'da yangaz ne demek, yangaz ne demek Lazca, yangaz ne demek Trabzon, yangaz ne demek TDK, soruları, ''Sen Anlat Karadeniz'' dizisinde rol alan yangaz Murat ve yangaz Fatih'in ardından internette ilgi ile aranıyor. ATV'nin fenomen dizisi Sen Anlat Karadeniz, her hafta çarşamba günü olduğu gibi bu hafta da izleyicileri tarafından ilgi ile aranıyor. Dizide geçen ''Yangaz'' kelimesinin anlamı da merak içerisinde sorgulanıyor. Dizi izleyicileri ''Karadeniz yangaz ne demek, yangaz ne demek Karadeniz'de, Tabzon'da yangaz ne demek, yangaz ne demek Lazca, yangaz ne demek Trabzon, yangaz ne demek TDK'' gibi konu başlıklarında aramalarına devam ediyor. İşte yangaz ile ilgili aradıklarınız...

SEN ANLAT KARADENİZ FRAGMAN İZLE

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Sen Anlat Karadeniz

Sen Anlat Karadeniz her Çarşamba saat 20.00'de ATV'de izleyicisiyle buluşuyor..

Sen Anlat Karadeniz'in hikayesi

Osman Sınav, Emre Kabakuşak ve Yusuf Ömer Sınav'ın yönetmenliğini paylaştığı Sen Anlat Karadeniz dizisinde daha evvel para karşılığı satılan kocasının zulmünden kaçarak Karadeniz'e sığınan Nefes ile onu koruyup kolladığı için ailesinin büyük tepkisine maruz kalan Tahir'in imkansız aşk hikayesini konu ediniyor. Ayşe Ferda Eryılmaz ve Nehir Erdem'in senaristliğini üstlendiği Sen Anlat Karadeniz'de yangaz kelimesi sosyal medyaya damgasını vuruyor. Öyle ki yangaz kelimesi her kesim tarafından ilgi ile aranıyor.

Ulaş Tuna Astepe, İrem Helvacıoğlu, Mehmet Ali Nuroğlu, Sinan Tuzcu, Gözde Kansu ve Öykü Gürman gibi usta oyuncuların rol aldığı Sen Anlat Karadeniz dizisi her çarşamba akşamına damgasını vuruyor.