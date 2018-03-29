Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Menbic ya da Menbij Suriye'de eskiden Halep'e bağlı olan Fırat Nehri'ne göre 30 km batıda yer alan bir kent. Bölgede yaşayan Çerkes halk ile birlikte Türkiye için en önemli faktörü bir Türkmen kenti olmasıdır.

MENBİÇ NEREDE VE NEDEN ÖNEMLİ?

Tatlı su kaynaklarının önemi dışında jeopolitik önemi de büyüktür. Halep'i doğudan Rakka'ya Kuzeyde Anadoluya bağlanan bir kenttir. Bu özellikleri nedeniyle DEAŞ için büyük öneme sahip olan kent Amerika Birleşik Devletleri içinde büyük önem taşıdı. Menbiç'in DEAŞ'tan kurtuluşunu kameralar karşısında sakallarını kesen ve kara çarşaflarını çıkaran kadınlardan hatırlayabilirsiniz. Menbiç üzerine DEAŞ-PKKPYD ve ABD üzerinden paylaşılma pazarlıkları yapılırken ülkemiz Rus uçağının düşürülmesi ve siyasi gündem yoğunluğu nedeniyle operasyonel anlamda aktif olamamıştı. Her yeni düzen kuruluşunda yapıldığı gibi ülkemizin başına bir çok çorap örülmüştü. Devletimiz bunlarla uğraşırken kirli planlarını hayata geçirdiler. Hatta bu operasyonu İncirlik Üssünden kalkan hava desteğiyle gerçekleştirdiler.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN "ZEYTİN DALI HAREKATI İLE METAL YORGUNLUK BİTTİ! DİRİLİŞ BAŞLADI"

Sivillere karşı gösterilen hassasiyet, üstün başarı, teknoloji ve kahramanlık destanları gibi faktörlerle dolu Zeytin Dalı Operasyonu 58 günde muhteşem bir zafere dönüştü. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dediği gibi "Diriliş başladı" ne ABD'nin PKKPYD'ye verdiği binlerce tır dolusu silah, ne tank savar füzeleri ne de bazı terör destekçisi ülkelerin tepkileri Kahraman Ordumuza engel olamadı. Tüm varlığını kaybedeceğini anlayan terör örgütü arkasına bakmadan kaçtı. Ancak ordumuz adım adım takipte... Bugün yapılan Milli Güvenlik Kurulu sonrası beklenen açıklama geldi.

MGK'dan Menbiç vurgusu Milli Güvenlik Kurulu, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki toplantı sona erdi. 4 saat 20 dakika süren MGK toplantısının ardından yayımlanan bildiride, Menbiç'teki teröristlerin bölgeden uzaklaştırılması gerektiği, aksi takdirde Türkiye'nin inisiyatif kullanacağı belirtildi.



"Teröristler Menbiç'ten çekilmezse, Türkiye insiyatif kullanacak"

Menbiç operasyonu başladı, başlayacak derken MGK'dan yapılan bu önemli açıklama ile tüm dünyanın gözü Tel Rıfat'tan sonra Menbiç'e döndü Artık Rus uçağının düşürüldüğü zamanlar gibi başına çoraplar örülüp kendi iç meselelerinden etrafına bakamayan bir Türkiye olmadığını tüm dünya Zeytin Dalı Operasyonu ile anladı. İşte bu yüzden tüm gözler Menbiç'te

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Menbiç'ten çıkmayız' yaklaşımı Trump'ın kendi iradesi değildir Bulgaristan ziyaretinden önce Atatürk Havalimanı'ndan açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Irak'tan bir yetkili bugün Türkiye'ye gelecek. Irak yönetimi başaramazsa gereğini yaparız. Ülkemizin konumuna, gücüne, bölgede ve dünyada oynadığı etkin role uygun şekilde Avrupa Birliği ile görüşmelerimizi sürdürceğiz. 'Menbiç'ten çıkmayız' yaklaşımı Trump'ın kendi iradesi değildir.'' dedi. ​

PKKPYD MENBİÇ'TE

PKKPYD kendisini maşa olarak kullanan ülkeler sayesinde Menbiç'te varlık gösteriyor. Hatta bu cesaretlerini sözde özerklik ilanlarına kadar taşıdılar. Sözde "Menbiç Demokratik Yönetim Konseyi" tüm bu sözde özerklik açıklamalarını dünya basınlarına bildirmişti. 2016 yılının Ağustos ayında 2 ay gibi uzun süren bir kuşatma ile ABD-PKKPYD Menbiç'i DEAŞ'ten temizlediğini açıklamıştı. Daha önce DEAŞ'ın Suriye'de ve Irak'ta operasyon yapmak için kullandığı gibi 2016 Ağustos'undan beri PKKPYD Menbiç'i lojistik destek ve geçişler için kullanıyor.

Erdoğan: Menbiç’te senin ne işin var ABD “İleri geri konuşuyorlar? Menbiç’ten çıkmazlarmış. Sizin orada bulunmaya hakkınız yok... Biz terörü tamamen kaldırmak için bu yola baş koyduk. Varsa cesareti olan, buyursun, hodri meydan, diyorum.”



DEAŞ TEMİZLEDİ PKKPYD YERLEŞTİ

DEAŞ'ın vahşilik ve insanlık dışı suçlarla zorla gasp ettiği ve binlerce insanı Türkiye'ye göçe zorladığı halkın önemli kısmı Türkiye tarafından destek gören halktı. Menbiç deyince akla Türkmen ve Sunniler gelirdi.

"AFRİN AFRİNLİLERE, MENBİC MENBİCLİLERE"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu son zamanlarda yaptığı açıklamada: "ABD ile bir anlayışa vardık, yol haritası üzerinde çalışıyoruz. Eğer bu yol haritasında anlaşırsak, Menbic ve diğer şehirlerde de Fırat Kalkanı'ndaki gibi yönetim modelleri olacak. Bir şehrin yüzde 90'ı Arap ise, yüzde 90 Arap yönetim olacak." dedi. Bugün yapılan MGK açıklaması ile hep yaptığı gibi korkakça kaçması beklenen PKKPYD eğer çekilmez ise Menbiç Operasyonu kimse için sürpriz olmayacaktır.



Bakan Çavuşoğlu: ABD ile Menbiç konusunda güven sağlandıktan sonra adım atılabilir