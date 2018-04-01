Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

AZ TV, İdman TV şifresiz canlı izle linki burada. Süper Lig'in 27. haftasında dev mücadele ile karşı karşıyayız: Galatasaray - Trabzonspor... Lider Galatasaray, Trabzonspor'u konuk ediyor. Liderliği kaptırmak istemeyen Galatasaray, evinde 3 puan almanın peşinde. Trabzonspor ise ilk yarıdaki 2-1 kazandığı maç ile birlikte deplasmanda da kazanarak bu sezon Galatasaray karşısında 2'de 2 yapmanın hesabını yapıyor. Pazar günü saat 19:00'da beIN Sports ekranlarından şifreli yayınlanan Galatasaray Trabzonspor maçının şifresiz canlı anlatımı turkiyegazetesi.com.tr adresinden dakika dakika aktarılacak. Futbol severler ise Galatasaray Trabzonspor maçı AZ TV, İdman TV'den şifresiz canlı izlenecek mi? sorularına cevap arıyor... Haberimizin detayında bu kısımlar yer alıyor.

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Fernando Reges cezalı

Galatasaraylı tecrübeli orta saha oyuncusu Fernando Reges, Trabzonspor karşısında oynayamayacak. Fenerbahçe derisinde gördüğü sarı kart nedeniyle cezalı duruma düşen Fernando, yarın takımdaki yerini alamayacak. Öte yandan, milli takımlarda sakatlık yaşayan oyunculardan Selçuk İnan ve Serdar Aziz’in durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, Martin Linnes’in durumu ise henüz kesinleşmedi.

İki oyuncu ceza sınırında

Sarı-kırmızılı ekipte Trabzonspor müsabakası öncesi 2 oyuncu sarı kart ceza sınırında. Galatasaray takımında Sofiane Feghouli ve Serdar Aziz, oynamaları ve sarı kart görmeleri durumunda, ligin 28. haftasındaki Gençlerbirliği mücadelesinde cezalı olacaklar.

Mariano dönüyor

Galatasaray’da sarı kart cezasını dolduran Mariano Filho, bordo-mavili ekibe karşı forma giyebilecek. Atiker Konyaspor karşılaşmasında gördüğü sarı kart nedeniyle cezalı olan ve Fenerbahçe derbisinde takımdaki yerini alamayan Mairano, Trabzonspor müsabakasında teknik direktör Fatih Terim’in tercihleri arasında yer alabilecek.

Feghouli rövanş peşinde​

Trabzonspor’la ilk yarıda oynanan maçtaki bir tartışma sırasında Olcay Şahan’ı yüzünden ittiği gerekçesiyle kırmızı kart görüp 3 maç ceza alan Feghouli, rövanşa daha dikkatli hazırlandı. Cezayirli yıldız, bu kez skora katkı yaparak kendisini affettirmenin hesapları içinde.

Evinde bileği bükülmüyor

Trabzonspor’u sahasında ağırlayacak Galatasaray’ın iç saha performansı oldukça iyi. Sarı-kırmızılı ekip, Trabzonspor maçı öncesi Türk Telekom Stadı’nda yaptığı son 19 resmi maçta yenilgi yüzü görmedi. Sahasındaki son yenilgisini geçen sezonun 30. haftasında Kasımpaşa karşısında yaşayan Galatasaray, daha sonra çıktığı 19 resmi maçtan 17 galibiyet ve 2 beraberlikle ayrıldı. Galatasaray, evinde oynadığı son 15 lig maçında ise 14 galibiyet ve 1 beraberlik aldı.

Trabzonspor’a son 3 maçta da yenildi

Galatasaray, hafta sonu ağırlayacağı Trabzonspor’a karşı ligdeki son 3 maçını da kaybetti. Sarı-kırmızılı takım, 2016-2017 sezonunda Trabzonspor’a karşı 8. haftada evinde oynadığı müsabakayı 1-0, 25. haftada konuk olduğu maçı ise 2-0 kaybederken, bu sezonun ilk yarısındaki karşılaşmada ise bordo-mavili takıma deplasmanda 2-1 yenildi. Bu maçlarda 5 gol yiyen Galatasaray, sadece 1 gol atabildi.

Trabzonspor'un deplasman serisi

Deplasmanda en son yenilgisini ligin 9. haftasında Evkur Yeni Malatyaspor karşısında 1-0’lık sonuçla alan ve daha sonra 8 dış saha maçında 4 galibiyet, 4 beraberlik alarak yenilgi yüzü görmeyen Karadeniz ekibi, dış sahadaki yenilmezlik serisini de sürdürmenin mücadelesini verecek. Ligde 21 Ekim 2017 tarihinde Evkur Yeni Malatyaspor maçında son dış saha yenilgisini alan bordo-mavililerin deplasmanda 161 gündür bileği bükülmüyor.

Trabzonspor'da eksiklikler

Bordo-mavililerde sarı kart cezalısı Nijeryalı Ogenyi Onazi’nin yanı sıra sakatlıkları bulunan Esteban Alvarado, Jan Durica, Fabian Castillo ile Matus Bero, Galatasaray karşısında forma giyemeyecek. Milli takımda sakatlık yaşayan ve Trabzon’a döndükten sonra saha çalışmalarına başlayan Okay Yokuşlu’nun da yarınki karşılaşmada oynama ihtimalinin yüksek olduğu öğrenildi. Teknik direktör Rıza Çalımbay’ın ligde son oynanan Evkur Yeni Malatyaspor maçının 11’ini büyük oranda koruması bekleniyor. Deneyimli teknik adamın sadece cezalı Onazi’nin yerine Hubocan’ı 11’de görevlendirmesi bekleniyor.

7 oyuncu ceza sınırında

Trabzonspor’da Galatasaray karşılaşması öncesi 7 oyuncu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bordo-mavililerde sakatlıkları bulunan ve tedavileri devam eden Durica ile Bero’nun yanı sıra Onur Recep Kıvrak, Mustafa Akbaş, Okay Yokuşlu, Olcay Şahan ve Dame N’Doye Galatasaray mücadelesinde kart görmeleri durumunda ligin 28. haftasında Kayserispor ile oynanacak maçta forma giyemeyecek.

AZ TV yayın akışı



8:00 "Xəbərlər"

8:30 "Səhər". Musiqi-informasiya proqramı

11:00 "Xəbərlər"

11:30 Bədii film: "Fərsizin gündəliyi-2"

13:00 "Hərb tariximizdən"

13:30 "Təmas nöqtəsi"

14:00 "Xəbərlər"

14:30 "Günün nəbzi"

15:10 Cizgi filmləri

15:30 "Sağlam olaq"

16:30 "Müasir Azərbaycan gənci"

17:00 "Xəbərlər"

17:30 "Musiqi mozaikası"

18:00 "Xəbərlər" (rus dilində)

18:30 Televiziya filmi

19:00 "Region xəbərləri"

19:30 "Musiqi dəqiqələri"

20:00 "Xəbərlər"

20:50 "Günün nəbzi"

21:30 "Elm və innovasiya"

22:15 Televiziya filmi

23:00 "Xəbərlər"

2:00 "Xəbərlər" (ingilis dilində)

2:15 "Elm və innovasiya"

3:00 "Günün nəbzi"

3:40 "Görüş yeri"

5:00 "Xəbərlər"

5:50 "Müasir Azərbaycan gənci"

6:20 Televiziya filmi

7:00 "Xəbərlər" (ingilis dilində)

7:15 "Xalq təranələri"

Nasıl netten izleyebilirim?

Az TV Canlı Yayın, Az TV İzle ve Az TV Canlı Mobil gibi kelimelerde ecanlitvizle.co adresini tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Az TV Frekans Bilgileri

Uydu -> Azerspace 1, Frekans -> 11175 Mhz, Polarizayon -> Yatay (H), Sembol Oranı -> 27500, FEC -> 5/6

İDMAN TV FREKANSLARI

Hotbird Frekans:11168

Pol.:Yatay(H)

Symbol:20400

Fec:5/6

Biss: 12 34 56 00 65 43 21 00 yada 12 34 56 9C 65 43 21 9C

İdman Tv Türksat frekansı

Türksat 4 A Frekans : 11844 MHz

Türksat 4A Polarizasyon : Dikey – V – (Vertical)

Türksat 4A Sembol oranı (Symbol Rate) : 2222 Ksymb FEC: 3/4

Türksat 4A Frekans : 11747 MHz

Türksat 4A Polarizasyon : Yatay -H – (Horizontal)

Türksat 4A Sembol oranı (Symbol Rate) : 27500 Ksymb FEC: 5/6

İdman Tv Türksat frekansı

Türksat 4 A Frekans : 11844 MHz

Türksat 4A Polarizasyon : Dikey – V – (Vertical)

Türksat 4A Sembol oranı (Symbol Rate) : 2222 Ksymb FEC: 3/4

Türksat 4A Frekans : 11747 MHz

Türksat 4A Polarizasyon : Yatay -H – (Horizontal)

Türksat 4A Sembol oranı (Symbol Rate) : 27500 Ksymb FEC: 5/6

İDMAN TV YAYIN AKIŞI

18.03.2018

08:00 idman xəbər

08:20 Qış Olimpiya oyunları.

10:00 Voleybol.Azərbaycan çempionatı.”Abşeron” – “AVF”

12:00 İdman xəbər

12:20 Futbol.Almaniya çempionatı.”Frayburq”– “Ştutqart”

14:00 Voleybol.Azərbaycan çempionatı.Kişilər.”Lokomotiv” – OMİK (canlı)

15:30 Topaz gündəlik

15:40 İdman xəbər

16:00 Voleybol.Azərbaycan çempionatı.Kişilər.”Express” – “U-18” (canlı)

18:00 İdman xəbər

18:30 Futbol.Almaniya çempionatı.”Borussiya” M – “Hoffenhaym” (canlı)

20:30 İdman qəzaları

21:00 İdman xəbər

21:30 Futbol.Ingiltərə çempionatı.”Liverpul” – “Uotford”(canlı)

23:45 Futbol. İspaniya çempionatı.”Betis” – “Espanyol”(canlı)

01:40 Favorit

02:30 Futbol dahiləri

03:00 İdman rekordları

03:20 Futbol.Çempionlar liqası.”Tottenhem” – “Yuventus”

05:00 Flaqman

06:00 Voleybol.Azərbaycan çempionatı.

08:00 Futbol dahiləri

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