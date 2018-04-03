Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

AZ TV, İdman TV şifresiz canlı izle linki burada. Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçlarıyla birlikteyiz. Son 16'da Manchester United'ı eleyerek çeyrek finale kalmaya hak kazanan Sevilla, Alman devi Bayern Münih ile karşı karşıya geliyor. Bayern Münih ise son 16 turunda temsilcimiz Beşiktaş'ı eleyerek çeyrek finale kalmıştı. Sevilla evinde Bayern'i yenerek deplasmana avantajla gitmenin peşinde. Bayern Münih ise deplasmandan avantajlı bir skor alarak turu evinde almayı planlıyor. Futbol severler ise Sevilla Bayern Münih maçı AZ TV, İdman TV'den şifresiz canlı izlenecek mi? sorularına cevap arıyor. Haberimizin detayında bu kısımlar yer alıyor.

Sevilla - Bayern Munih maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Bu akşam saat 21:45'de başlayacak mücadele Tivibu Spor 3 kanalından canlı yayınlanacak. Ayrıca maçın canlı anlatımı ve skor takibi turkiyegazetesi.com.tr'de...

Manu'yu elediler

Sevilla bu sezon Şampiyonlar Ligi E Grubu'nda mücadele etmiş ve Liverpool'un ardından 9 puanla gruptan ikinci sırada çıkmıştı. İngiliz devi Manchester United ile eşleşen İspanyollar ilk maçta rakibi ile 0-0 berabere kalmış ikinci maçta ise deplasmanda 2-1'lik galibiyet alarak adını çeyrek finale yazdırmıştı.

1 kez yenildiler

Bayer Munih Şampiyonlar Ligi'nde B Grubu'nda mücadele etti. PSG ile aynı puanı alan Almanyar gruptan ikinci çıkarak son 16 turunda Beşiktaş ile eşleştiler. Grupta sadece PSG'ye yenilen Bayern Beşiktaş'ı iki maçta da yenerek çeyrek finalde Sevilla ile eşleşti.

AZ TV yayın akışı



8:00 "Xəbərlər"

8:30 "Səhər". Musiqi-informasiya proqramı

11:00 "Xəbərlər"

11:30 Bədii film: "Fərsizin gündəliyi-2"

13:00 "Hərb tariximizdən"

13:30 "Təmas nöqtəsi"

14:00 "Xəbərlər"

14:30 "Günün nəbzi"

15:10 Cizgi filmləri

15:30 "Sağlam olaq"

16:30 "Müasir Azərbaycan gənci"

17:00 "Xəbərlər"

17:30 "Musiqi mozaikası"

18:00 "Xəbərlər" (rus dilində)

18:30 Televiziya filmi

19:00 "Region xəbərləri"

19:30 "Musiqi dəqiqələri"

20:00 "Xəbərlər"

20:50 "Günün nəbzi"

21:30 "Elm və innovasiya"

22:15 Televiziya filmi

23:00 "Xəbərlər"

2:00 "Xəbərlər" (ingilis dilində)

2:15 "Elm və innovasiya"

3:00 "Günün nəbzi"

3:40 "Görüş yeri"

5:00 "Xəbərlər"

5:50 "Müasir Azərbaycan gənci"

6:20 Televiziya filmi

7:00 "Xəbərlər" (ingilis dilində)

7:15 "Xalq təranələri"

Nasıl netten izleyebilirim?

Az TV Canlı Yayın, Az TV İzle ve Az TV Canlı Mobil gibi kelimelerde ecanlitvizle.co adresini tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Az TV Frekans Bilgileri

Uydu -> Azerspace 1, Frekans -> 11175 Mhz, Polarizayon -> Yatay (H), Sembol Oranı -> 27500, FEC -> 5/6

İDMAN TV FREKANSLARI

Hotbird Frekans:11168

Pol.:Yatay(H)

Symbol:20400

Fec:5/6

Biss: 12 34 56 00 65 43 21 00 yada 12 34 56 9C 65 43 21 9C

İdman Tv Türksat frekansı

Türksat 4 A Frekans : 11844 MHz

Türksat 4A Polarizasyon : Dikey – V – (Vertical)

Türksat 4A Sembol oranı (Symbol Rate) : 2222 Ksymb FEC: 3/4

Türksat 4A Frekans : 11747 MHz

Türksat 4A Polarizasyon : Yatay -H – (Horizontal)

Türksat 4A Sembol oranı (Symbol Rate) : 27500 Ksymb FEC: 5/6

İdman Tv Türksat frekansı

Türksat 4 A Frekans : 11844 MHz

Türksat 4A Polarizasyon : Dikey – V – (Vertical)

Türksat 4A Sembol oranı (Symbol Rate) : 2222 Ksymb FEC: 3/4

Türksat 4A Frekans : 11747 MHz

Türksat 4A Polarizasyon : Yatay -H – (Horizontal)

Türksat 4A Sembol oranı (Symbol Rate) : 27500 Ksymb FEC: 5/6

İDMAN TV YAYIN AKIŞI

01.04.2018

08:00 idman xəbər

08:20 Qış Olimpiya oyunları.

10:00 Voleybol.Azərbaycan çempionatı.”Abşeron” – “AVF”

12:00 İdman xəbər

12:20 Futbol.Almaniya çempionatı.”Frayburq”– “Ştutqart”

14:00 Voleybol.Azərbaycan çempionatı.Kişilər.”Lokomotiv” – OMİK (canlı)

15:30 Topaz gündəlik

15:40 İdman xəbər

16:00 Voleybol.Azərbaycan çempionatı.Kişilər.”Express” – “U-18” (canlı)

18:00 İdman xəbər

18:30 Futbol.Almaniya çempionatı.”Borussiya” M – “Hoffenhaym” (canlı)

20:30 İdman qəzaları

21:00 İdman xəbər

21:30 Futbol.Ingiltərə çempionatı.”Liverpul” – “Uotford”(canlı)

23:45 Futbol. İspaniya çempionatı.”Betis” – “Espanyol”(canlı)

01:40 Favorit

02:30 Futbol dahiləri

03:00 İdman rekordları

03:20 Futbol.Çempionlar liqası.”Tottenhem” – “Yuventus”

05:00 Flaqman

06:00 Voleybol.Azərbaycan çempionatı.

08:00 Futbol dahiləri

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Arena Sport 1 HD (cro)



Arena Sport 2 HD (serbia)



beIN Sport Max 7



beIN Sport Mena 6 (Arap kanalı)



BT Sport Extra Red Button



OTE Sport 7 HD



Sky Sport 8 (Germany)



Sport Tv1 (Portugal)