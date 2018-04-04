Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Şans Topu çekiliş sonuçları bu akşam belli oldu. MPİ tarafından açıklanan sonuçlarına en detaylı şekilde bakabilirsiniz. Şans yüzüme bir gülse de zengin olsam hayalleri kuranlar 5+1 doğru rakamı tahmin ettim mi acaba? sorusuna cevap arıyor. Bu hafta şans oyununun 877’nci hafta çekilişi yapıldı. Geçtiğimiz hafta ise çekilişte kazandıran numaralar 9, 11, 15, 18, 19 artı 9 olarak belirlendi. 5 artı 1 bilen olmayınca 818 bin 221 lira 19 kuruş haftaya devir oldu. 5 bilen 23 kişi 3 bin 558 lira 5'er kuruş, 4 artı 1 bilen 319 kişi 257 lira, 4 bilen 3 bin 712 kişi 29 lira 40'ar kuruş, 3 artı 1 bilen 8 bin 380 kişi 16 lira 80'er kuruş, 3 bilen 102 bin 863 kişi 3 lira 70'er kuruş, 2 artı 1 bilen 74 bin 824 kişi 5 lira 15'er kuruş ve 1 artı 1 bilen 214 bin 562 kişi 3 lira 40'ar kuruş ikramiyenin sahibi oldu. Şans Topu kazanan var mı? Şans Topunu bilen var mı? Şans Topu sonuçları açıklandı mı? sorularının cevabı haberimizde. İşte Şans Topu Sonuçları 4 Nisan MPİ Öğren, Şans Topu çekilişi bilet sorgulama

ŞANS TOPU ÇEKİLİŞİ BİLET SORGULAMA ( 4 NİSAN MPİ ÖĞREN)

ŞANS TOPU OYUNUNUN ÖZELLİKLERİ

Şans Topu (5+1) oyunu, iki farklı sayı kümesi içerisinden, belirlenen sayıda numara seçilmesi esasına dayanan bir sayısal oyundur. İlk sayı kümesi 1-34 numaradan, ikinci sayı kümesi ise 1-14 numaradan oluşmaktadır. İştirakçiler, ilk sayı kümesinden 5 (beş) adet, ikinci sayı kümesinden 1 (bir) adet numarayı seçerek oyuna katılabileceklerdir. Oyun, yaygın ikramiye verilmesine uygun bir oyundur. Bu nedenle ikramiye grupları fazladır. (5+1)’in bilinme olasılığı diğer oyunlara kıyasla daha yüksektir (1/3.895.584). Oyunda ikramiye grupları, (5+1), (5), (4+1), (4), (3+1), (3), (2+1) ve (1+1) olmak üzere 8 adettir. Çok kazadırana oyun her Perşembe günü sabahından, Çarşamba günü 21:00'e kadar Sayısal Oyun bayilerinde bulunan oyun terminallerinden oynanabilir.

DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

1- Sayısal oyunlarımıza ait biletlerinizi mutlaka İdaremizin ruhsatlı sayısal oyunlar bayilerinden alınız.

2- Seyyar veya yetkisiz kişilerden sayısal oyunlar biletlerini almayınız. Aksi halde ikramiye alamama sorunuyla karşılaşabilirsiniz.

3- İdaremizin ruhsatlı bayilerinin dışındaki kişilerden aldığınız sayısal oyunlar biletleri sahte ise ikramiye alma sırasında yasalar gereği zor durumda kalabilirsiniz.

Gerçek Sayısal Oyunlar Biletlerinde;

– Barkod çizgileri düzgün, belirgin ve aralıklıdır.

– Oynanan numaralar, kolon harfleri ve diğer bilgiler bilet üzerinde aşırı derecede kenarlara kaymamıştır.

ŞANS TOPU 5+1 DEVİR KURALI

Milli Piyango İdaresi tarafından 17 Ocak 2017 tarihinde yapılan Şans Topu gibi sayısal oyunlarında devir sayısı ile duyurusu şu şekilde: Sayısal oyunların oyun planları gereği; Sayısal Loto, Şans Topu ve On numara oyunlarında 4.kez büyük ikramiyeyi bilen olmaması halinde büyük ikramiye tutarı bir alt grupta ikramiye bilenlere dağıtılır. Süper Loto oyununda ise devir sınırlaması olmadığı için, altı rakamı doğru tahmin eden çıkana kadar devir devam etmektedir.

ŞANS TOPU GEÇEN HAFTA (28 MART) ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen oyunun bu haftaki çekilişinde kazandıran numaralar 9, 11, 15, 18, 19 artı 9 olarak belirlendi.Şans Topu oyununun bu haftaki çekilişinde, 5 artı 1 bilen çıkmayınca 818 bin 221 lira 19 kuruş haftaya devretti.Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 23 kişi 3 bin 558 lira 5'er kuruş, 4 artı 1 bilen 319 kişi 257 lira, 4 bilen 3 bin 712 kişi 29 lira 40'ar kuruş, 3 artı 1 bilen 8 bin 380 kişi 16 lira 80'er kuruş, 3 bilen 102 bin 863 kişi 3 lira 70'er kuruş, 2 artı 1 bilen 74 bin 824 kişi 5 lira 15'er kuruş ve 1 artı 1 bilen 214 bin 562 kişi 3 lira 40'ar kuruş ikramiye alacak.

ŞANS TOPU İKRAMİYELERİ NASIL DAĞITILIR?

Çekiliş sonrası ikramiye kazanan şanslı oyuncuların ikramiyeleri;

(1+1), (2+1), (3), (3+1) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,

(4+1) ve (5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,

(5+1) bilenlere ise, ikramiyeleri MPİ Genel Müdürlüğü tarafından ödenecektir.

Şans Topu (5+1) oyunu ikramiyeleri, çekiliş tarihinden itibaren 1 (bir) yıl içerisinde bayilerden veya İdare Şubelerinden alınabilir.