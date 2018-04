Türkiye Gazetesi

Survivor ödül oyununu kim kazandı? gibi merak ettikleriniz burada. Survivor 2018 All Star'da heyecan dorukta. Takımların değişmesinin ardından Survivor 2018 eleme istemi de değişti. Bu akşam yapılacak Survivor ödül oyununu kim kazandı? ile ilgili aradıklarınız bu haberde yer alacak. Değişen Survivor 2018 eleme sistemi ile ilgili bilgiler de bu haberde bulunacak. İşte Survivor 2018 eleme sistemi, Survivor ödül oyununu kim kazandı gibi detaylar...

ACUN ILICALI DEĞİŞİKLİK NEDENİNİ AÇIKLADI

Haftanın ilk dokunulmazlık oyununu kaybeden takımdan 2 eleme adayı belirlenecek. 2. oyunu da aynı takım kaybederse 1 eleme adayı daha çıkacak.

SURVIVOR'DA YENİ TAKIMLAR

Eğer dokunulmazlığı diğer takım kaybederse 2 yeni eleme adayı daha çıkacak. Eleme konseyinde 3 ya da 4 aday arasından en az SMS oyunu alan Survivor’a veda edecek.

TAKIMI DEĞİŞEN İSİMLERİN İLK SÖZLERİ

Yeni takımların karşılaştığı ilk günde Ünlüler ile Gönüllüler, ailelerinden bir kişi ile konuşma hakkı kazanacakları iletişim ödülünde karşı karşıya geldi. Bayrak yarışına kalan mücadeleyi ünlüler takımı kazandı.

Günün ikinci mücadelesinde 2 takım et döner ödülü için karşı karşıya geldi. Ödül oyununu kazanan yine ünlüler takımı oldu. İşte Survivor’daki mücadelelerden yansıyan kareler...

Survivor'da takımlar nasıl oldu?

Yeni Ünlüler: Mustafa Kemal, Ümit, Turabi, Adem, Yiğit, Sema, Berna, Elif, Merve, Sahra

Yeni Gönüllüler: Hakan, Nagihan, Hilmi Cem, Murat, Damla, Anıl, Cumali, Funda, Yağmur, Birsen

HİLMİ CEM İNTEPE

Hilmi Cem İntepe, 1992'de Muğla'nın Menteşe ilçesinin Yenice mahallesinde doğdu. 18 yaşına kadar Bodrum'un Güvercinlik mahallesinde yaşadı. 17 yaşında latin danslarına yazıldı ve birçok kere salsada Türkiye Gençler Şampiyonu oldu. Ekranlara ilk defa Yetenek Sizsiniz Türkiye yarışmadaki dans gösterisiyle çıktı. 2013'te Survivor yarışmasına katıldı ve yarışmadan birincilikle ayrıldı. Daha sonra ise Survivor All Star'a da katıldı.

İlk oyunculuk deneyimini Muhteşem Yüzyıl dizisindeki Yavuz karakteri ile yaptı. Sonrasında Çalıkuşu, Stajyer Mafya, Çılgın Dersane 4: Ada gibi dizi ve filmlerde rol aldı. 2016'da Bodrum Masalı'nda Kelebek karakterini canlandırdı.

MURAT CEYLAN

Murat Ceylan, 15 Mayıs 1991 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. Liseden mezun olduktan sonra Londra'ya gitti ve orada, Central Saint Martins de Endüstriyel tasarım okudu. 2 yaşında piyano çalmaya başlayan ve müzik ile ilgilenen Murat Ceylan Wish, İstanbul Devlet Konservatuvarları Profesörü Ergican Saydam'dan müzik dersleri aldı. İstanbul Bilgi Üniversitesi Reklamcılık bölümünden mezun olmuştur. Şu an ise Yuksek Lisans eğitimine devam etmektedir.

Müzikten başka birçok spor dalı ile ilgilenen Murat, İstanbul Atlı Spor Klubü'nde lisanslı binicilik yapmaktadır. Fitness a olan ilgisi dışında, Surf ve paten yapmayı seven ve aynı zamanda maceracı bir kişiliğe sahiptir.

Survivor Murat Ceylan, 2013 yılında Panama'da yapılan, Acun Ilıcalı'nın hazırlayıp sunduğu 3. sezon Survivor Ünlüler - Gönüllüler yarışmasında Gönüllüler takımında yarışmıştır.

17 Eylül 2014 tarihinde TV8'de başlayan "Para Bende" adlı her hafta başka bir ülkede, başka bir şehirde geçen bir yarışmada Almeda Abazi ile yarıştı.

2016 yılında Ozan Doğulu ve Çağrı Sertel aranjörlüğünde, söz ve müziği kendisine ait olan "Yeni Nesil" adlı bir müzik albümü çıkarttı. Çıkış parçasının klibini başarılı fotoğrafçı, Nihat Odabaşı ile çekmiştir. İngilizce parçaları ile de genç sanatçı dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştır.

TMC FİLM ve Fox TV işbirliğinde hazırlanan FAMİLYA dizisinde oynamıştır.

DAMLA CAN KİMDİR?

Damla Can, 1990 yılında İstanbul'da doğmuştur. Genç yaşlarından itibaren sporla ilgilenmeye başlayan Can, özel bir spor salonunda eğitici olarak çalışan Damla Can, 2016 yılındaki Survivor yarışmasında yer almıştır.

Özel bir spor salonunda eğitici olarak çalışan Damla, Jimnastik, step, aerobik ve fitness dersleri veriyor. Spor yaptığı esnada fotoğraflarını paylaşan Damla Can düzgün fiziğiyle dikkatleri üzerine topluyor. Damla Can; 27 yaşında 171 boyunda ve 56 kilogram ağırlığındadır.

SURVİVOR ALL STAR

Survivor All Star, Türkiye'de Tv8'de yayınlanan Acun Ilıcalı ve Alp Kırşan tarafından sunulan yarışma. Dominik Cumhuriyeti'nde düzenlenmektedir.[2]Haftada 7 gün yayınlanmaktadır. Sosyal medyada tepki alan yorumlarının ardından Survivor All Star kadrosundan çıkarılan Nihat Doğan'ın yerine kadroya Ahmet Dursun alınmıştır. Yarışmadaki format Survivor: Ünlüler - Gönüllüler formatıdır.

Yarışmanın 3 Temmuz 2015 tarihinde Kuzey Kıbrıs'ta yapılan büyük finalinde sms oylamasında oyların %53.24 ünü Turabi %46.76 sını Merve alarak Turabi Çamkıran Şampiyon, Merve Aydın İkinci, Hilmi Cem İntepe ve Ece Begüm Yücetan hem Üçüncü hem Dördüncü olmuştur.

SURVIVOR ASLANLAR - KANARYALAR

Survivor Aslanlar - Kanaryalar, Survivor Türkiye - Yunanistan'dan sonra Panama'da aynı adalarda çekilen bir macera-yarışma programı.sunucusu Acun Ilıcalı kanalı Show TV'dir. Yarışmayı SMS ve Survivor'da yarışmış olan 9 jüri üyesinin oylarının toplamıyla Kanaryalar'ın Lideri Taner kazanmıştır, ödülü ise 250.000 TL'dir.

SURVIVOR KIZLAR - ERKEKLER

Survivor Kızlar - Erkekler, Show TV'de yayınlanan bir televizyon programı. Program daha önceki programlarda da olduğu gibi yarışmaları kazanarak elenmeden adada kalma ve büyük ödülü kazanma formatı üzerine kurulmuştur. 45 günün sonunda belirlenen birinci adadan 500.000 TL'yi alarak ayrılacaktır. Yarışanlar Var mısın Yok musun yarışmacılarından seçilmiştir. Acun Medya'nın Türk televizyonlarına getirmiş olduğu bu formatın sunuculuğunu da yine Acun Ilıcalı yapmaktadır.

SURVIVOR TÜRKİYE

Survivor Türkiye, genel olarak Survivor şeklinde adlandırılan reality yarışma programının dünyada yapılışının 9. senesinde 2005 yılında Türkiye'de ilk olarak Kanal D ve Pelin Akad yapımı olarak sunulan İlk sezon yapımı. Program ismi Survivor Türkiye: Büyük Macera olmuş, rakip boyların adlandırılması Kuzey ve Güney olmuştur.

Belirgin niteliklerle ayrılmamış karışık yarışmacılar Kuzey ve Güney Takımları diye ikiye ayrıldı ve birbirlerine karşı çeşitli yarışmalarda yarıştılar. Büyük Finalinde daha sonra Kanal D'nin uzun süreli polisiye dram dizisi Arka Sokaklar'da rol alan 'duygusal' Survivor Uğur Pektaş'ın Kız kulesindeki başarısı, 150.000 TL'lik ve Hayatta kalan tek kişi ödülleriyle sonuçlandı.

SURVIVOR

Survivor, dünya üzerinde birçok ülkede yapılan televizyon yarışması. Programda, yarışmacılar yerleşim yerinden uzak bir bölgede soyutlanarak; para ödülü ve diğer ödüller için çekişirler. Yarışmada kademeli eleme sistemi kullanılır. Yarışmacılar, yalnızca bir yarışmacı kalana kadar diğer takım arkadaşlarını kapalı oylama ile elerler. Yarışmayı kazanan "Sole Survivor" (Hayatta kalan kişi) unvanını da alır. Survivor formatı 1992'de İngiliz televizyon yapımcısı Charlie Parsons tarafından oluşturulmuştur.