Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Show TV canlı izle ve Çukur 24. Yeni Bölüm canlı izle ile ilgili aradıklarınız burada. Show TV'nin fenomen dizisi Çukur, yine seyircisini ekranların karşısında kilitleyeceği bir bölümle karşımıza geliyor. Çukur 23. bölümde Elvis'in Koçovalı kadınlarını kaçırması büyük ses getirmişti. Bu sahnenin ardından Çukur 24. bölümü merak içerisinde bekleniyordu. Çukur yeni bölümü ile Show TV ekranlarında bu akşam yine saatinde izleyicisiyle buluşacak. Pazartesi akşamlarında kendi kategorisinde reytinglerde en üst sırada olan Çukur 24. bölüm Show TV'den izlemek isteyenler Çukur yeni bölüm internetten izle gibi detayları araştırıyor. İşte Çukur yeni bölüm izle ilgili detaylar...

ÇUKUR 24. BÖLÜM CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

ÇUKUR 23. BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?

Çukur’da Elvis gözünü karartıp meydan okuyarak Koçovalı kadınlarını kaçırmıştır. Yamaç ve Vartolu bu tehlikeli hamle karşısında deliye döner. Elvis ve çetesi, Baykal’ı alana kadar tek bir saniye bile boş durmayacaktır. İki taraf arasında silahların konuştuğu çetin mücadele sonrası Koçovalı kadınları sürpriz bir isim tarafından kurtarılacak. Yamaç ile Vartolu iş birliğinin ne kadar kalıcı olacağı ise akıllarda soru işareti yaşatacak. Kartların yeniden dağıtılacağı, mücadelenin daha da çetin olacağı bölümde Elvis’in nasıl durdurulacağı heyecanla beklenirken, Çukur'un önemli karakterlerinden biri diziye veda ediyor.

Çukur 24. bölüm fragmanında şok! Sultan vuruluyor...



Çukur 24. bölüm fragmanı büyük ilgi gördü. SHOW TV'nin büyük ilgi gören dizisi Çukur yeni bölümde Sultan'ın vurulması izleyenlerde şok etkisi yaşatacak. Peki Sultan ölecek mi? İşte Çukur 24. yeni bölüm fragmanı haberimizde...

Pazartesi akşamları izleyicisini ekrana kilitleyen Çukur yeni bölümde heyecan dorukta. Çukur 24. yeni bölümüyle bu akşam 20.00'de SHOW TV'de..

ÇUKUR 24. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

İdris Sultan’ın vurulduğunu öğrenirken, sinir krizi geçiren Nedret “Senin yüzünden!” diyerek Saadet’e saldırıyor. Sultan’ın vurulması Çukur’da bomba etkisi yaşatırken, mahalle sakinleri Vartolu ve Medet’e tepki gösteriyor. Öfkelenen Vartolu’nun “Bize bir dirhem mutluluğu çok görenlere bu dünyayı dar edeceğiz!” sözleri dikkat çekiyor. Yaşam savaşı veren Sultan’a ne olacağı ise merak uyandırıyor.