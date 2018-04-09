Trabzon'un Araklı ilçesi Sahil mahallesinde soba zehirlenmesi sonucu 2 kişinin hayatını kaybettiği bir kişinin de kurtarıldığı belirtildi.
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Trabzon Araklı'da soba faciası! 2 ölü
09.04.2018 - 13:19 | Son Güncelleme: 09.04.2018 - 13:43
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Trabzon Araklı'da soba zehirlenmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, bir kişi kurtarıldı.
Trabzon'un Araklı ilçesi Sahil mahallesinde soba zehirlenmesi sonucu 2 kişinin hayatını kaybettiği bir kişinin de kurtarıldığı belirtildi.
Etiketler : trabzon,araklı,soba faciası,
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