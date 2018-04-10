Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çukur 25. Bölüm fragmanı ne zaman izlenecek? ve Çukur 25. Bölüm fragmanı izlemek isteyenler haberimize bakabilir. Show TV’nin fenomen dizisi Çukur, yayınlanan 24. bölümüyle yine keyfine doyum olmayacak sahnelerle seyircisinin karşısına geldi. Çukur’un son bölümünü izleyenler ise Çukur 25. Bölüm fragmanı ne zaman yayınlanacak? Çukur 25. Yeni bölüm framanını izlemek için yine Google’dan araştırmalara devam ediyor. 9 Nisan’da yayınlanan 24. Bölümün ardından Çukur 25. bölümde neler olacak? sorusu da ilgi ile aranıyor. Perşembe günü yayınlanması beklenen Çukur 25. Yeni bölüm fragmanı paylaşılana kadar takipçileri o günü iple çekmeye devam edecek…

ÇUKUR 24. SON BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN





Çukur 24. bölümde neler yaşandı?

Çukur 24. son bölüm ardından Çukur 25. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Peki Çukur 24. son bölümde neler yaşandı? İşte merak edilenler...

Saadet’in Vartolu’ya olan masum aşkı, Koçovalı evinde hayati bir gelişmeye yol açar. Gözünü intikam hırsı bürüyen Nedret, elinde silahla Vartolu’nun kapısına dayanır. Ancak yanlış zaman ve yanlış yer silahtan çıkan kurşunun Sultan’a isabet etmesine yol açar. Bu kaza kurşunu Koçovalıları alt üst eder. Sultan yaşam savaşı verirken Baykal ve Elvis’in ölümüyle tüm ipleri eline geçiren Nazım’ın nasıl bir hamlede bulunacağı merak uyandıracak.





Çukur dizisinin özeti

Çukur 25. bölümde ne olacağı şimdiden merak içerisinde sorgulanırken son bölümde neler olduğunu öğrenmek isteyenlere özel kısa bir özet hazırladık. Çukur 24. bölümü 9 Nisan ekranlarda yayınlandı. İstanbul’un en belalı mahallerinden olan Çukur’un kontrolünü elinde bulunduran Koçova ailesi Çukur’u yönetirken uyuşturucuya karşı açtıkları savaş, izleyiciler tarafından bir hayli ilgiye sebep oldu. Ancak gözünü bu mahalleye dikmiş ve bu yasağı delmeye çalışan yeni bir grubun ortaya çıkmasıyla birlikte işleyen sistem sekteye uğrar. Tam Koçovalıları pes ettirdiklerini düşündüklerinde, ailenin küçük oğlu Yamaç yıllar önce bambaşka bir hayat kurmak için arkasında bıraktığı Çukur’a geri dönecek ve yeni bir dönem başlayacaktır.

Yamaç yıllar önce Çukur’u ve ailesini arkasında bırakarak yarınını düşünmediği bir hayata dalmıştır. Karşısına en az kendisi kadar hesapsız, yaralı ve tehlikeli ama bir o kadar da güzel bir genç kadın olan Sena çıkınca sonsuz aşkı bulduğuna inanır. 'Ölene kadar mutlu' olmak üzere bir araya gelen bu genç çiftin hayatına Çukur’un ve Yamaç’ın ailesinin yeniden girmesi ile hiçbir şey artık hayalini kurdukları gibi olmayacaktır.