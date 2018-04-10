Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

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Mehmed Bir Cihan Fatihi 4. bölümde neler olacak?

Sultan Mehmed’in hamlesi ile Haçlı birliğinin sağlanamaması Bizans Sarayı’nı karıştırdı. Yaşanan olaylar sonrasında Konstantinos’un emriyle kapıları kapatılan şehirde bulunan bütün Türkler, Bizans askerleri tarafından sorguya çekilmektedirler. Sultan Mehmed ve Delibaş’ın yakalanması an meselesidir, şehirde kapana kısılmışlardır adeta. Öte yandan Edirne’de Melike’nin kıskançlığına yenilerek yaptığı hamle; Sultan Mehmed’in herkesten gizlediği sırrını öğrenmesine sebep olur. Melike’nin öğrendikleri Çandarlı Halil Paşa’yı da harekete geçirecektir. Sultan Mehmed’in etrafındaki çember, hem Edirne’de, hem Konstantiniyye’de giderek daralmaktadır.

Mehmed Bir Cihan Fatihi 4. Bölümde Mehmed, Konstantiniyye’den nasıl çıkacak?

Mehmed Bir Cihan Fatihi’nin 10 Nisan 2018 Salı akşamı yayınlanacak yeni bölümünde Mehmed, kapıları kapatılan Konstantiniyye’de kalıyor; orayı fethedebilmek için gizli planlarını devreye sokuyor! Çandarlı Halil Paşa, Mehmed’in planlarını öğrenmek isterken, Teodora’nın şaşırtan kimliği olayların seyrini değiştiriyor.

Mehmed Bir Cihan Fatihi son bölümde neler oldu?

Mehmed’i daha henüz bir çocukken, yeniçerilerle birleşip tahttan indiren Çandarlı Halil Paşa, intikam için geri döndüğünün farkındadır. Başta kendisi ve İshak Paşa’nın hedef olduğunu düşünen Çandarlı Halil Paşa, Mehmed’in en büyük hayali Konstantiniyye için harekete geçeceğini düşünür. Üstelik sarayda Mehmed’e ulaşmak zorlaşmıştır. Kendisine türlü bahaneler sunulduğunu düşünen Çandarlı Halil Paşa, Mehmed’in duvarlar arkasında ne yaptığını merak eder.

Mehmed ise İslam dünyasının kalbindeki yara olan Konstantiniyye için harekete geçmiştir. Keşiş Gennadios’un çağrısıyla Konstantiniyye’ye giden Mehmed ve Delibaş, Haçlı Birliği’nin toplanmasını engeller. Bizans İmparatoru Konstantinos, Mehmed’in tahta çıktıktan sonra Konstantiniyye’yi fethetmek istediğini bilmektedir. Oluşacak Haçlı Birliği ile güçlenmek isteyen Konstantinos, Gennadios’un planı sonrası bunu başaramaz ve Katolik Kilisesi ile anlaşma sağlanamaz. Konstantinos, bunun sorumlularını bulmaya çalışır ve Konstantiniyye’nin kapılarını kapattırır. Böylelikle herkes sorguya çekilecektir ve kendisinden gizlenen gerçekleri öğrenebilecektir.

Konstantinos, Osmanlı Devleti ile barış sağlamak adına Mara Hatun ile evlenmeyi teklif eder. Mehmed’in karşı geldiği bu hadise, Mara Hatun ile yaptıkları stratejik plan sonucu devreye sokulur. Mara Hatun, Konstantiniyye topraklarında ve Bizans sarayındadır. Mara Hatun’un gelişi, büyük sırlar taşıyan Pontus Prensesi Teodora’yı da harekete geçirir. Teodora, Mara Hatun ile görüşüp kim olduğunu açıklamak ister. Teodora’nın gizemli kimliği, Mehmed ile de karşı karşıya gelmelerine sebep olacaktır.