Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 98. bölümde Hızır'ın başı belada!

Salı akşamları izleyicisini ekrana kilitleyen Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölümü heyecan dolu. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 98. yeni bölümüyle bu akşam 20.00'de ATV'de...

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 98. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Hızır Çakırbeyli şüphelerinde yine yanılmamış, arkasından iş çevirdiğini düşündüğü Alparslan'ı takip ederek Meryem ve Ceylan'ı hastanede gafil avlamıştır. Karısının ölümle burun buruna geldiğini öğrenen Hızır'ı kontrol etmek kolay olmayacaktır. Tüm masanın bir araya geldiği toplantıda, Çakırbeyli Ailesi'ne silah doğrultanların arkasında kim varsa, ne pahasına olursa olsun yok edileceği konusunda anlaşılır.

Böylece sevdiklerine dokunanlara neler yapabileceklerini gösteren Çakırbeyliler düşmanlarından gelecek yeni tehlikelere karşı da önlem almış olurlar. Bu güç gösterisinin hemen ardından yıllardır hapiste olan, normal şartlarda da kolay kolay dışarı çıkması beklenmeyen Reşit adlı bir bela ortaya çıkar. Masadan alacaklı olduğunu söyleyerek karşısına dikilen bu belayı başından savmak isteyen Hızır bunu kolay kolay başaramayacaktır.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Canını kurtarmak için yurtdışına gitme planları yapan Servet ölümünden kaçamamış, Güneş'in tetikçilerinin kurbanı olmuştur. Büyük kayıplarına sessiz kalamayacak Çakırbeyliler derhal intikam peşine düşerler. Tetiği çekenden ziyade, bu ölüm emrini verenle ilgilenen Hızır karşılık vermekte geç kalmaz. Hızır'ı bitirmek için sevdiklerine dokunmak gerektiğini bilen düşmanları da yaptıkları ölüm listesinde ilk sıraya Meryem'i alarak aileyi derdinden sarsacak hamle için harekete geçerler. Meryem ise çocuğunu doğurmak uğruna çoktan kendi canından geçmiştir. En sevdiğini korumak adına tüm kötü haberleri evinden uzak tutmaya çalışan Hızır'ın onu yıkacak asıl kötü haberi öğrenmesi ise an meselesidir.

SON BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?

Oktay Kaynarcalı ve Deniz Çakır'ın başrolde yer aldığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın geçen hafta ekranlara gelen 97. bölümünde; Canını kurtarmak için yurtdışına gitme planları yapan Servet ölümünden kaçamamış, Güneş'in tetikçilerinin kurbanı olmuştur. Büyük kayıplarına sessiz kalamayacak Çakırbeyliler derhal intikam peşine düşerler. Tetiği çekenden ziyade, bu ölüm emrini verenle ilgilenen Hızır karşılık vermekte geç kalmaz. Hızır'ı bitirmek için sevdiklerine dokunmak gerektiğini bilen düşmanları da yaptıkları ölüm listesinde ilk sıraya Meryem'i alarak aileyi derdinden sarsacak hamle için harekete geçerler. Meryem ise çocuğunu doğurmak uğruna çoktan kendi canından geçmiştir. En sevdiğini korumak adına tüm kötü haberleri evinden uzak tutmaya çalışan Hızır'ın onu yıkacak asıl kötü haberi öğrenmesi ise an meselesidir.