Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Cudi Dağı'nda sürdürülen terörle mücadele operasyonlarında 2 teröristin etkisiz hâle getirildiğini açıkladı. Açıklamada terörle mücadele operasyonlarının kararlılıkla süreceği ifade edildi.