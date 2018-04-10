Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bodrum son dakika deprem haberi burada. Bodrum'da deprem mi oldu? AFAD'dan gelen son dakika bilgilere göre Bodrum'da deprem olduç Peki Bodrum'daki depremin şiddeti ne, Bodrum'da kaç şiddetinde deprem oldu? Bodrum'da bir daha deprem olacak mı? Bodrum'da 4.8 büyüklüğünde korkutan bir deprem meydana geldi. Vatandaş kendini sokağa attı. Herkesin aklında Bodrum bir daha sallanacak mı sorusu var... İşte son dakika bodrum deprem haberi, son depremler...

BODRUM'DA DEPREM

Bodrum'da 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

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