Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

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Sen Anlat Karadeniz son bölümde neler olmuştu?

Vedat, şiddet uygulayan bir babaya mahkeme tarafından velayet vermeyeceğini bilerek Nefes’in akli dengesinin yerinde olmadığını ileri süren bir dava dilekçesi hazırlamıştı. Vedat, Nefes’in ''şiddet gördüm'' iddiaları karşısında böyle bir tutum sergilemişti.

Berrak'ın verdiği ilaçların neticesinde çeşitli halüsinasyonlar görerek sağlığı bozulan Nefes, Tahir'in baskılarıyla psikolojik desteğe başlar. Ancak bu zaman zarfında duyduğu bir şey, Tahir'i delirtmeye yeter. Onun tek amacı ise Vedat'ı öldürmek olsa da inancı buna izin vermez. Yiğit'in Mustafa tarafından kurtarılmasının yankılarının sürdüğü Kaleli Ailesi için bahar bir o kadar erken başlamıştır. Nitekim aile fertlerinden hiçbirinin Tahir’in planından haberi yoktur. Tahir kimselere birşeyler vedalaşır. Vedat’ı kaçıran Tahir cinayeti işleyecek midir? Tahir ve Nefes aşkı sonsuza kadar hapsolacak mıdır?

Sen Anlat Karadeniz'in 12. bölümümünde Tahir kurtuluyor

Ulaş Tuna Astepe, İrem Helvacıoğlu ve Öykü Gürman'ın başrollerini paylaştığıı Sen Anlat Karadeniz dizisinin 12. bölüm 2. tanıtımında Nefes, Tahir'i ziyaret ediyor. Aralarında duygusal bir konuşmanın da yaşanacağı gözlenen fragmanda Tahir hapisten çıkarak özgürlüğüne kavuşuyor. Evde büyük bir sevinç havasının olduğu gözlemlense de Tahir'in hapishaneden nasıl çıktığını bir türlü bilenemiyor. Bu işin altından bir iş çıkacak? Nefes, Vedat'ın teklifini kabul mü etti?

Sen Anlat Karadeniz 12. bölümde neler olacak?

Vedat'ın şikayet etmesiyle, alıkoyma ve darp suçlarından tutuklanan Tahir, o tetiği niye çekmediği konusundaki sessizliğini korumakta, Nefes'i de kendinden uzak tutmaya çalışmaktadır. Ancak Nefes'in umudu, Tahir'in inadının kırılmasına neden olur. Vedat ise, Tahir'in esaretini kendi yararına kullanmakta, yaklaşan velayet davası için şahitlerini toplamaktadır. Velayet için hamlelerini garantiledikten sonra Nefes'e teklifini yapar; Bana gel, Tahir kurtulsun. Nefes ise Tahir'in esaretiyle Vedat'ın baskısı arasında ezilmektedir. Ancak onu asıl yerle bir edecek şey, geçmişinden gelen büyük bir sırrın açığa çıkması olacaktır.